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В Северодвинске к берегу моря прибило восьмиметровую торпеду

В Северодвинске к берегу моря прибило восьмиметровую торпеду (1 фото)

Автор:
18 октября 2021 16:57
Метки: #Северодвинск   #новости   #торпеда   
1200
1
Восьмиметровую торпеду выбросило на берег Белого моря недалеко от набережной Зрячева в городе Северодвинск Архангельской области 15 октября, сообщает издание «Северодвинск life» на своей странице в социальной сети «вКонтакте» со ссылкой на очевидцев.

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Метки: #Северодвинск   #новости   #торпеда   
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10  комментариев
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8k
Кенвуд 3 часа назад
Подруга синего кита сейчас разыскивает свой фалоимитатор по всему океану.
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1k
SamSim 14 минут назад
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509
Евгений Мазулин Час назад
Свеженькая, краска не облезла, значит - тренируются. А это - хорошо. Ну, подумаешь, случайно потеряли, ведь нашлась.
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669
Ольга 2 часа назад
Ничего ж себе "подарочек".
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47k
doker 3 часа назад
Ну, бывает...
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1k
Viktor 3 часа назад
сливайте шило . чистоган . как медицинский .
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2k
Алекс Чебурашкин 3 часа назад
Сказал друг фотошоп - А оно то не тонет!!!!)
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11k
Хью́берт 4 часа назад
Ссылка youtu.be
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392
Мы Ул 4 часа назад
Звоните в мордовию, там знают как ее распилить )))
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35k
kalinser 4 часа назад
Почем нынче люминий?
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