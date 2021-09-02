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Правительство россии запретило госзакупки импортных микросхем, ноутбуков и другой техники

Правительство россии запретило госзакупки импортных микросхем, ноутбуков и другой техники (1 фото)

Автор:
02 сентября 2021 15:48
Метки: #закупки   #микросхемы   #путин   
1450
1
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В отношении остальной электроники и электронной медицинской техники госзаказчики будут обязаны применять правило “второй лишний”.

Источник:

Метки: #закупки   #микросхемы   #путин   
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76  комментариев
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13k
Роберт Шекли 6 часов назад
Комментарий к фото
Речь идет о госзакупках (!), т.е. запрет импорта микросхем для гос.использования. Это, например, электроника для военной техники, спутниковой и прочее. Это не касается обычных товаров.

Сделано для того, чтобы в случае ЧП (санкций, войны и прочего) запчасти можно было достать у себя, а не быть зависимым от настроения зарубежных партнеров.

Так что ничего плохого не вижу. Обычный государственный протекционизм
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9k
3.6o6pa Полчаса назад
Комментарий к фото
А что там с производством DDR4 для "Эльбрусов? Освоили уже?
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4k
Мих 57 минут назад
Комментарий к фото
Купил попкорн, жду введения Китая в состав России, а иначе как же Россия будет выпускать "очечественную електронику."
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9k
Vacony 2 часа назад
Комментарий к фото
все это не страшно, т.к. своего никто не предложит..
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120k
DeOrio 2 часа назад
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Очередной пердёжь в лужу? Тайные заговоры массоно-рептилоидов снова в действии.
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762
max20 4 часа назад
Комментарий к фото
Саботаж и вредительство. Сколько уже было скандалов с закупками лекарств или стройками. Деньги выделены, а дураков участвовать в торгах - нет. Помните как в конце года триллион из бюджета не смогли потратить?
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1k
Дмитрий Носов 4 часа назад
Комментарий к фото
Сталкивался как-то с получением инвалидной коляски для племянницы. Государство выдавало тоже типа отечественное, но нет: имеется фирма, которая закупает, допустим, немецкие коляски, срывает все наклейки и нашивки, которые идентифицируют эту коляску, да наклеивают свои. Причем это все видно невооруженным взглядом (швы, следы от наклеек старых остаются). Да и сотрудники выдающие коляску практически в открытую рассказывают кто реальный производитель.
Сдается мне, что и компьютерную технику будут делать подобным образом.
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3k
RALEXXX 4 часа назад
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Помнится, когда покойный Немцов был премьером, одним из его первых начинаний было пересадить чиновников с "Мерседесов" на "Волги".
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332
Мурчелло RALEXXX 59 минут назад
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За это его пиндосня грохнула?
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125k
Leff 4 часа назад
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Стесняюсь спросить ,а что у нас научились делать томографы или роботизированную технику для проведения операций ?
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10k
Lynx 4 часа назад
Писал уже, повторюсь.
Два года тому делали радиологию - Федеральная программа. В частности, СКС в целом - охр, пож, видео, скд,лвс, телефонию, оповещение и тд.
Сраные детекторы движения сделаны в Китае по яповской лицухе - так написано в инструкция по установке и эксплуатации. Сраные 19 дюймов шкафы - все размеры в инчах, а дюймовая система (кроме труб) осталась только в пендоссии. Вот и думай, в чьих интересах были закупки по Федеральной программе, когда аналоги не хуже, а порой превосходят.
Пустозвоны епаные. Своё всё просрано, а замашки на очередной распил космических масштабов были и остаются.
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14k
Игорь Хомченко 5 часов назад
Комментарий к фото
Патриоты... Нет, не так. (прокашливается, сплевывает, сморкается через каждую ноздрю.) ПАТРИОТЫ. Стартовая цена компьютера Depo, что позиционирует себя, как российский, начинается со 147 тыс. рублей. Патриоты, вы готовы платить налоги, что гос. учреждения наполнились китайскими компьютерами с российскими шильдиками по конским ценникам?

P.S. И еще. Если кто-то думает, что компьютеры для госнужд будут продаваться по одной цене, а для населения по другой, то он ...(далее набор обсцентной лексики).

P.P.S. Нормальные люди сначала организуют свое производство, а уж потом вытесняют иностранное за счет ввозных пошлин. А этот кривой взмах шашкой преследует цель, как думается, перетекания финансовых потоков в нужный карман.
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177
Симплекс 5 часов назад
Томографы, рентген-аппараты, эндоскопические комплексы, электрокардиографы? Они там совсем охренели??? Это жизненно необходимые вещи, аналогов которым у нас даже близко нет! Как людей лечить собираются?
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21k
Влад 5 часов назад
Комментарий к фото
Полностью поддерживаю. Во первых вопрос безопасности. Во вторых создание производства и конструкторской базы дело очень хлопотное и дорогое по этому изделия гарантированно получатся если не хуже, то значительно дороже пока затраты хоть частично не отобьются и производство не станет массовым. Без финансовой поддержки в виде госзаказа ничего не выйдет, а создавать свое так или иначе надо. Ситуация когда один из ведущих военных вузов (Бауманка) в этом году чуть не оказался без компов потому что микрософт лицензию продлевать не пожелал прямая угроза и повториться не должна. Если кто забыл вот ссылочка. https://www.svoboda.org/a/30991546.htmlhttps://www.svoboda.org/a/30991546.html
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3k
Иван 6 часов назад
И все закупки проводить тайно, что бы санкции не ввели.
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358
Mowgley 6 часов назад
Комментарий к фото
Так и должно быть.
Серьезные госучреждения в серьезном государстве должны пользоваться отечественной электроникой, оргтехникой и средствами связи без бэкдоров и непредсказуемых закладок.
А вот как это будет у нас..
Как говорится, поживем - увидим.
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1.8M
Иван Кемеров 6 часов назад
Никого не смущает заголовок? И написание моей Родины?
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64k
7guest 6 часов назад
А где же Воронихин с комментарием, что это очередной ПРОРЫВ!
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8k
*Сергей* 6 часов назад
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Класс!
А что на счет автомобилей?
Телефонов?
Надо вообще от всего заграничного отказаться, ввести так сказать 100% импортозамещение.
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9k
Kostick 6 часов назад
а что, нотеглюки есть отечественные? или жк панели? едеоты.. ляпть. под шумок некий сынок запилит прокладку, что на ноунейм-китай будет лепить "маде улан-удэ". и накручивать по 10000%
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36k
jonnyD 6 часов назад
Медицину бесплатную загубят окончательно , решение тупое и недальновидное . Образованию тоже поплохеет ..
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32k
Опаньки 6 часов назад
а автомобилеВ???
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