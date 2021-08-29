Экологические проблемы острова Мадагаскар

FISHKINET
Оптическая иллюзия с «несуществующим самым красивым цветом» (5 фото) Оптическая иллюзия с «несуществующим самым красивым цветом» (5 фото) 18 предметов, которые никому не нужны, но иметь их все равно хочется 18 предметов, которые никому не нужны, но иметь их все равно хочется С доходом менее 50 000 рублей не беспокоить: запросы современных женщин С доходом менее 50 000 рублей не беспокоить: запросы современных... Почему мячики для тенниса пушистые Почему мячики для тенниса пушистые Награда нашла героя Награда нашла героя Интересные фотографии 1990 -х Интересные фотографии 1990 -х Бомбила немцев на горящем самолете. Подвиг Героя Советского Союза Марии Долиной Бомбила немцев на горящем самолете. Подвиг Героя Советского Союза... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки В Китае одномоментно снесли район недостроенных высоток В Китае одномоментно снесли район недостроенных высоток Новогодняя сельская дискотека в конце 90-x Новогодняя сельская дискотека в конце 90-x Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира Фото, показывающие, как время влияет на вещи, превращая их в нечто другое Фото, показывающие, как время влияет на вещи, превращая их в нечто... Почему библиотеку Ватикана так тщательно охраняют? Какие тайны там могут содержаться? Почему библиотеку Ватикана так тщательно охраняют? Какие тайны там... Кому плохо от потепления Кому плохо от потепления Все возвращается на круги свои Все возвращается на круги свои Как ацтеки смогли накормить миллион жителей посреди болота Как ацтеки смогли накормить миллион жителей посреди болота Барсук: Дед в шкуре животного. Отстраивает городища возрастом в сотни лет, лишь бы не встречаться с обитателями поверхности Барсук: Дед в шкуре животного. Отстраивает городища возрастом в... Как мир потерял Валерия Харламова, 27 августа 1981 года погиб выдающийся советский хоккеист Как мир потерял Валерия Харламова, 27 августа 1981 года погиб... Фоторепортаж о жизни простых советских граждан в 1950-х Фоторепортаж о жизни простых советских граждан в 1950-х
Главная > Фото 
Экологические проблемы острова Мадагаскар

Экологические проблемы острова Мадагаскар (1 фото)

Автор:
29 августа 2021 08:50
Метки: Сами виноваты   мадагаскар   факты   экология   
621
1
Прочиталт статью на сайте "Мадагаскару грозит массовый голод, вызванный изменением климата". Из текста: "Эти люди не сделали ничего, чтобы внести свой вклад в изменение климата. Они не сжигают ископаемое топливо… и при этом на них ложится основное бремя изменения климата», – сказала Такрал. Я нашел в интернете статью, которая в полной мере объясняет то, откуда взялись проблемы этого острова. Спойлер: это не из-за кредитов МВФ.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Сами виноваты   мадагаскар   факты   экология   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19k
Вишенка Крокодилова 4 часа назад
Спасибо за грамотный анализ вместо воплей в духе Греты Тунберг.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
28k
Snork Snorkoff Час назад
Очень интересная тема, но очень голимая копипаста. минус
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Vacony 4 часа назад
кто то смог все прочесть ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
383
Valeri Nikolkin 5 часов назад
Засрут свою землю и бегут другие засирать.. Сидите дома обезьянки! Касаемо обезьянок всего мира
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Оптическая иллюзия с «несуществующим самым красивым цветом» (5 фото) Оптическая иллюзия с «несуществующим самым красивым цветом» (5 фото) Шах и мат, веганы! Шах и мат, веганы! Интересные факты о книгах Интересные факты о книгах Что произойдет, если на планете растает весь лед Что произойдет, если на планете растает весь лед В копилку знаний: 30 любопытных фактов обо всем на свете В копилку знаний: 30 любопытных фактов обо всем на свете Эволюция, злая ты! Эволюция, злая ты!
Ф Ив

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

7198



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Кино - это вам не жизнь! И зрителей это бесит
1
171
Кино - это вам не жизнь! И зрителей это бесит
Поборы, тупеж и поножовщина: поймут те, кому скоро провожать детей в школу
2
156
Поборы, тупеж и поножовщина: поймут те, кому скоро провожать детей в школу
Набирающие популярность
Автовсячина
0
1
Автовсячина
Такие разные и немного смешные
0
0
Такие разные и немного смешные
Оптическая иллюзия с «несуществующим самым красивым цветом» (5 фото)
Оптическая иллюзия с «несуществующим самым красивым цветом» (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Так выглядит естественный отбор
7
20

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#животные#сша#кино#позитив#подборка#страна#прошлое#прикольные
#интересно#Юмор#Россия#фотографии#искусство#сарказм#жизнь#gif#утро#ynews
#факты#люди#СССР#картинки#новости#смешно#природа#город#учитель#прикол

На что жалуетесь?

Вернуться