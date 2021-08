Экологические проблемы острова Мадагаскар

×

Загрязнение окружающей среды является сегодня одной из основных причин болезней и преждевременных смертей, данный факт подтверждается данными исследований, проведенных авторитетным медицинским журналом The Lancet. [1] Примеры пренебрежения природой, и как следствие, смерти и болезни, связанные с ухудшением экологической ситуации, можно легко найти в любой стране планеты, но большинство приходятся на наиболее бедные страны. Мадагаскар — государство, расположенное на уникальном острове, относится к числу развивающихся стран, однако в рейтинге самых экологически чистых стран мира, который ежегодно составляется Центром экологической политики и права при Йельском университете на 2018 годМадагаскар занимает 178 позицию, с отсутствием положительной тенденции. [2]Неблагоприятная экологическая обстановка на острове Мадагаскар — следствие комплекса причин: подсечно-огневого земледелия; эрозии и деградации почв; увеличения образования отходов, неумения грамотного обращения с отходами; сельскохозяйственных пожаров; чрезмерной эксплуатации живых ресурсов, вынужденной вырубки деревьев и разрушения мест обитания животных и растений для обеспечения своей жизнедеятельности за отсутствием иных способов приготовления пищи, обогрева жилища.Все вышеперечисленные причины, существующие сегодня на острове Мадагаскар, влекут за собой серьезные экологические проблемы и в наибольшей степени страдает уникальное биоразнообразие многих видов флоры и фауны. «80 % представителей растительного и животного мира Мадагаскара эндемичны» [3, с.132–137], «а разрушение среды обитания, загрязнение и охота угрожают эндемичным видам Мадагаскара или уже обрекли их на вымирание» [4].На острове представлены три климатических пояса: тропический муссонный климат на восточном побережье, умеренный морской климат в центральном нагорье и засушливый климат в пустыне на южной оконечности острова. [5] В административном отношении страна еще в период колонизации была разделена на 6 автономных провинций: Антананариву, Анциранана, Фианаранцуа, Махандзанга, Туамасина, Тулиара и на 22 региона. [6]Мадагаскар сегодня обладает многими атрибутами современной демократии, но его институты слабы и продолжают получать свои полномочия от доминирующего центрального правительства. Государственные решения, принимаемые элитой, судебная система развитая в зачаточном состоянии, отсутствие подотчетности и санкций, пассивная позиция гражданского общества привела к коррупционной культуре. Низкий экономический, политический и социальный рост первопричина невозможности улучшения условий жизни населения, что влечет за собой все иные, в том числе экологические проблемы.Согласно отчету ООН по Индексу Человеческого Развития (ИЧР) на 2018 г. республика Мадагаскар занимает 158 место из 168 [7], следовательно, ежедневное выживание большинства малагасийцев полностью зависит от использования природных ресурсов острова. Мадагаскар населяют более 26 млн человек (2017 г.) [8], доля городского населения страны составляет около 29 % [9], таким образом, большинство малагасийцев — это сельские жители, а отсутствие рабочих мест, заработной платы заставляет их использовать для ежедневного выживания любые окружающие природные ресурсы. Их нищета стоит стране и миру утратой эндемического биоразнообразия острова.Обезлесенье. Сегодня Мадагаскар называют «большим красным островом» — потеря лесного покрова обнажила латеритную почву острова. Об этом свидетельствуют данные мониторинга лесов Global Forest Watch — только за прошедший 2017 год остров лишился 510 тыс. Га древесного покрова. [10]Наибольшую протяженность лесного покрова имеет провинция Махаджанга, а провинции Анциранана и Тоамасина имеют самую высокую долю лесного покрова относительно площади суши. Согласно данным мониторинга Global Forest Watch, провинция Тоамасина имеет самую большую площадь «плотного» леса, определяемую как площадь с более чем 50 % древесным покровом. [11]Обезлесение на Мадагаскаре следствие ряда причин. Первая — подсечно- огневое хозяйство (малагас. «tavy») — очищение огнем огромных территорий для выращивания риса, эта традиционная практика, ввезенная на Мадагаскар первыми поселенцами, имеет и сегодня огромное культурное значение, к тому же дополняется практическим значением, заменяя повсеместно отсутствующую сельскохозяйственную технику. [12] «Tavy» является источником жизненной силы малагасийской культуры и экономики, в основном используется для преобразования лесов в рисовые поля. [13. С.32] «Таvy» это самый целесообразный способ для многих малагасийцев обеспечить свои семьи пропитанием, и в тех случаях, когда повседневное существование ставится под вопросом, маловероятно, что долгосрочные последствия имеют для жителей большое значение. После двух или трех таких циклов «tavy» питательные вещества в почве истощаются, на восстановление нужно около 4–6 лет, прежде чем процесс повторится. Новая растительность на истощенной почве крайне редка и слаба для закрепления почв, что создает новую проблему — эрозии и оползней.Неконтролируемое использование огня при обработке земель для посева риса основная причина распространения пожаров на прилегающие дикие земли. Согласно данным Global Forest Watch с января по октябрь 2018 года было зарегистрировано с среднем 3258 сообщений о лесных пожарах. [13]Вторая причина — браконьерство и лесозаготовки. Высокая цена за продажу лиственных пород (в основном черного дерева и палисандра, которые могут стоить около 2000 долларов за тонну на международных рынках) делает незаконную вырубку значительной проблемой даже в охраняемых районах восточного Мадагаскара, и на полуострове Масоала, ведь именно там сохранилась большая часть тропических лесов с богатым видовым составом. Здесь растут такие ценные породы, как железное дерево, палисандровое дерево, многие каучуконосы, а также эндемичное «дерево путешественников», на более сухих западных склонах преобладают саванновые редколесья с баобабами и пальмами. [14]К сожалению, Мадагаскар подвергся деградации окружающей среды на значительной части своей сухопутной массы. Леса, которые когда-то покрывали восточную треть острова, теперь деградированы, раздроблены и превращены в кустарниковые земли. Колючие леса на юге быстро уступают место «кукурузному кактусу», так как местная растительность разрезается и сжигается для производства натурального угля. Местные жители юго-запада Мадагаскара повсеместно продают вдоль дорог кучи древесного угля.В 1927 году по решению Академии наук Мадагаскара были открыты первые комплексные заповедники: Бетампуна, Масуала, Захамена, Царатанана, Андрингитра, Лукубе, Анкарафанцика, Цинги-дю-Намурука, Цинги-дю-Бемараха, озеро Циманампецуца.Теоретически законы в сфере экологии существуют с 19 века, еще в 1881 году королева Ранавалона II впервые ввела запрет ведения огневого сельского хозяйства на определенных территориях, а французские правители в период колонизации Мадагаскара издавали свои собственные указы, направленные на защиту дикой природы и сохранение лесов. [15, Стр. 277–278] В настоящее время сеть особо охраняемых природных территорий Мадагаскара управляется Ассоциацией национальных парков Мадагаскара (АНПМ). Сеть включает три типа охраняемых территорий: 5 природных заповедников, 21 национальный парк, 20 заказников и 8 участков устойчивого природопользования. Всего на Мадагаскаре насчитывается 59 охраняемых территорий, занимающих 17 553 км2 суши и 4558 км2 моря. [16, С. 263] Эрозия почв. Одной из основных экологических проблем Мадагаскара является — эрозия почв. Обезлесение центрального нагорья Мадагаскара, а также выветривание природных геологических и почвенных территорий привело к широкомасштабной эрозии почв, которая в некоторых районах может достигать 400 тонн. га в год. [17, С.132–134] Для Мадагаскара, страны, которая опирается на сельскохозяйственное производство для создания развивающейся экономики, потеря этой почвы особенно дорога.Охота и браконьерство. Отчаянно пытаясь обеспечить свою семью пропитанием, местные жители издревле охотились. С 1961 года существует закон запрещающий убивать лемуров, однако, и сегодня жители продолжают охотиться на этих уникальных животных в основном в тех районах, где они не защищены местными табу или по-малагасийски называемыми — «фади». [18] Так же вылавливают рептилий и амфибий для последующей международной торговли, на рынке браконьерства особенно востребованы — хамелеоны, гекконы, змеи и черепахи.Мусор и бытовые отходы. Ситуация ухудшается тем, что на территории всего острова Мадагаскар отсутствует централизованная организация своевременного сбора, вывоза, утилизации и переработки мусора, а также достоверная и объективная информация по обращению с отходами. Повсеместно комплексы жилищного хозяйства в стране резко отстают от современных экологических и санитарно-эпидемиологических требований принятых, например, в Европейском союзе, прежде всего не соответствуют по количеству объектов сбора отходов и их утилизации, которые бы отвечали всем необходимым требованиям экологического и санитарно-эпидемиологического современного разработанного законодательства. Итогом служит огромное количество несанкционированных свалок и как следствие из этого — вывод из строя больших площадей земельный угодий, загрязнение подземных и надземных вод, ухудшение состояния воздуха что влечет за собой снижение качества жизни населения страны Мадагаскар.К сожалению, реалии таковы — назначение территории парком или охраняемой территорией не означает, что местные жители будут удовлетворены своими непосредственными потребностями. Парк не уменьшает их голод и не удовлетворяет их потребности в жилье и других предметах первой необходимости. Неоспоримым является тот факт, что охрана природы на Мадагаскаре должна учитывать потребности местного населения, и усилия должны быть сосредоточены на сокращении масштабов нищеты и экономическом развитии, а уже после на защите дикой природы и экосистем. Охрана природы может осуществляться в первую очередь при условии, что выживание человека не будет находиться в прямой зависимости от природных ресурсов. В поисках решения экологических проблем Мадагаскара стоит учитывать — конечная судьба находится в руках местного населения. Бытует утверждение, что дикие земли могут быть спасены путем ограничения экономического роста, необходимо понимать, что парки и заповедники не будут сохраняться, не говоря уже о том, чтобы быть успешными, если местные общины не будут убеждены в том, что сохранение в их материальных интересах.В результате, именно экономическое развитие и борьба с нищетой имеет первостепенное значение для того, чтобы помочь сельским общинам перейти от стратегий выживания, основанных исключительно на использовании природных ресурсов, ведь программы, направленные просто на увеличение доходов, часто приводят к ускорению деградации окружающей среды. Поэтому программы сокращения масштабов нищеты на таких объектах, как например полуостров Масоала, должны планироваться и осуществляться в координации с природными ресурсами, с тем чтобы обеспечить учет экологических факторов и экологически устойчивое экономическое развитие.Таким образом можно сделать вывод что для успешного сохранения диких земель на Мадагаскаре необходимо урегулировать неизбежные конфликты между краткосрочными потребностями местного населения и долгосрочным характером выгод, которые сохранение может принести на постоянной основе. Не улучшая благосостояние среднего малагасийца, не стоит ожидать, что дикие земли Мадагаскара сохранятся как полностью функциональные системы и будут продолжать удовлетворять потребности проживающих на ней людей.Литература: The Lancet [Электронный ресурс] URL: http://www.thelancet.com/(Дата обращения 5.10.2018) The Environmental Performance Index. 