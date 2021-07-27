«Малыш был босиком и в одном памперсе»

Таксист из Краснотурьинска спас ребенка, который стоял абсолютно один в озере и плакал. Юрий Чермянинов выполнил заказ, совершив поездку до Карпинска, высадил пассажира и вдруг услышал детский плач.



— Я поворачиваюсь и вижу, что ребенок — года два ему — босиком и в одном памперсе идет в сторону озера и плачет, — рассказывает Юрий, таксист сервиса «Яндекс.Go». — Уже успел войти в озеро.

Я дал по тормозам, выпрыгнул, забежал в озеро, вытащил его и позвонил в полицию.

Объяснил им всё.

Пока ждал их, пошел в дом поискать родителей. Дверь никто не открыл.

Я звоню снова в 112, они говорят: «Вы можете его нам привезти?» Ну конечно, могу.

Привез, дал им объяснение.



После этого, по словам мужчины, ему рассказали, что маму ребенка нашли. Она была пьяна.



Инцидент произошел на прошлой неделе, времени было около восьми утра. С тех пор с Юрием никто не связывался, никаких наград он не получил. Хотя он и сам не считает себя героем, никаких подарков не ждет.