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«Малыш был босиком и в одном памперсе»

«Малыш был босиком и в одном памперсе» (1 фото)

Автор:
27 июля 2021 10:15
Метки: Карпинск   спасение ребенка   таксист   
1475
1
Уральский таксист вынес из озера двухлетнего ребенка.
Родителей мальчика рядом не было

Источник:

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Метки: Карпинск   спасение ребенка   таксист   
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11  комментариев
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3k
ride 7 часов назад
А за что награды-то? Обычное дело
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1k
sokol 24 минуты назад
Да мамаша щас ему претензию еще предъявит!
"За то, что спалил их пьянку. Ребенок был в безопасности, а таксист полицаем его сдал!"
Какая уж там благодарность?
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3k
Александр Час назад
И эта тварь поди и материнский капитал получила. В железа бы ее, и на рудники.
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18k
иванов дмитрий 6 часов назад
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