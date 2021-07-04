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Ой не получилось

Ой не получилось (1 фото)

Автор:
04 июля 2021 07:46
Метки: анапа   бизнес   отдых   
1244
1
Устроившая скандал хозяйка гостевого дома «Атмосфера Джемете» в Анапе сообщила о закрытии своего бизнеса. Владелица отеля написала об этом в своем Insagram-аккаунте.

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Метки: анапа   бизнес   отдых   
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16k
KOSTELLO 4 часа назад
«Хейтеры, радуйтесь! Гостиницы больше нет и меня тоже! Все, как вы и хотели!»

Тот случай, когда человек не сделал абсолютно никаких выводов и считает себя правым.
И поделом ей.....
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911
jug 2 минуты назад
Какие еще хейтеры? Хейтеры бывают у успешных людей, а не у какого-то дерьма.
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569
Иван 20 минут назад
Какой ей можно дать совет? Разве что учиться развивать в себе моральные и нравственные качества. Ну и начать уже головой думать хотя бы иногда.
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2k
Frank Borman Полчаса назад
Хейтеры уже совсем захейтовали бедную герлу. Ну и что же ей теперь делать? Турция открыта, и ее там еще никто не знает. Турки любят россиянинок, особенно бойких и наглых.
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1k
Руслан Новак 48 минут назад
Это она таким образом пытается замять тему. Гостиница или что там у нее некуда то не делась. Просто нужно поменять вывеску и сделать так чтобы о скандале все забыли.
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6k
B0n Час назад
Шлёндра
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475
Xelly Час назад
"Она пожаловалась, что из-за произошедшего осталась без денег и работы и теперь не знает, как жить. Россиянка просит подписчиков дать ей совет, что делать дальше."
Советую. Посудомойки в ресторанах обычно всегда нужны. Так же как и работники в макдак, кассиры в пятёрочки, уборщицы в офисы...
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40
Саша Час назад
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360
Алекс Янгель 2 часа назад
Такая хайповая реклама , а бизнес не влетел ... много вы знаете названий "санаториев" из той области ?? а тут само провидение подсказывает о регистрации торговой марки!!! "У нас новые уравляющий и персонал - мы рады новым гостям !"
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9k
Шурум-бурум 2 часа назад
Как говорит наш любимый шеф: «Если человек идиот, то это надолго»!©
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3k
ТАНЬКА - ПРИЗРАК ХРЕНОДЕЛА ))) 2 часа назад
сама виновата...
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8k
Клёст 2 часа назад
Сообщила о закрытии своего бизнеса?
А гостевой дом «Атмосфера Джемете» куда же делся?)
Я так понимаю сменил название, и наращивает клиентуру ударными темпами))
Остаётся только надеяться что с учётом допущенных ошибок в отношении гостей...
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5k
Мистер Фикс 3 часа назад
Что делать?
Можно, например, идти шпалы класть
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20k
Добрый Алабай 3 часа назад
Настолько тупая, что даже на своих ошибках не способна учиться. Хотя, большинство баб считают себя непогрешимыми и никогда не признают свои ошибки.
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40
Саша 3 часа назад
Через пару недель как всё стихнет, опять откроется.
Просто поменяют название отеля и всё.
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