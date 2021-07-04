Ой не получилось

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Устроившая скандал хозяйка гостевого дома «Атмосфера Джемете» в Анапе сообщила о закрытии своего бизнеса. Владелица отеля написала об этом в своем Insagram-аккаунте.
«Хейтеры, радуйтесь! Гостиницы больше нет и меня тоже! Все, как вы и хотели!» — написала женщина на своей странице. Она пожаловалась, что из-за произошедшего осталась без денег и работы и теперь не знает, как жить. Россиянка просит подписчиков дать ей совет, что делать дальше.
1 июля скандал хозяйки отеля в Анапе, возмутившейся из-за просьбы гостей убрать номер, попал на видео. Известно, что гости заметили шерсть и песок в своей комнате и попросили владелицу гостиницы убраться, однако получили в ответ ее бурную реакцию и оскорбления. Позже женщина извинилась перед жителями Анапы и гостями, списав свое поведение на усталость.
1 июля скандал хозяйки отеля в Анапе, возмутившейся из-за просьбы гостей убрать номер, попал на видео. Известно, что гости заметили шерсть и песок в своей комнате и попросили владелицу гостиницы убраться, однако получили в ответ ее бурную реакцию и оскорбления. Позже женщина извинилась перед жителями Анапы и гостями, списав свое поведение на усталость.
Авторский пост
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Тот случай, когда человек не сделал абсолютно никаких выводов и считает себя правым.
И поделом ей.....
Советую. Посудомойки в ресторанах обычно всегда нужны. Так же как и работники в макдак, кассиры в пятёрочки, уборщицы в офисы...
А гостевой дом «Атмосфера Джемете» куда же делся?)
Я так понимаю сменил название, и наращивает клиентуру ударными темпами))
Остаётся только надеяться что с учётом допущенных ошибок в отношении гостей...
Можно, например, идти шпалы класть
Просто это расхожее мнение отельеров, что они всех облагодетельствуют.
И пока эта ситуация не переломится, такие персонажи будут регулярно всплывать
Просто поменяют название отеля и всё.