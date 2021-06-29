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Что нам известно о серебре

Что нам известно о серебре (1 фото)

Автор:
29 июня 2021 01:41
Метки: металл   познавательное   серебро   
615
1
Серебро — это популярный металл, который чаще всего используется в изготовлении украшений. Конечно оно проигрывает в своей ценности золоту (если говорить об украшениях), но все же пользуется большим спросом из-за своей дешевизны.
В чистом виде оно чересчур мягкое, поэтому в ювелирных изделиях и посуде чаще всего используют стерлинговое серебро, сплав из 92.5% серебра и 7.5% меди (нередко вместо меди добавляют другой металл).

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Метки: металл   познавательное   серебро   
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a_komolow 3 часа назад
Познавательно!
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