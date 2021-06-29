Что нам известно о серебре

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Но что мы знаем об этом металле еще?№1Так как оно обладает антибактериальными свойствами, его использовали в лечебных целях еще во времена Древней Греции. Древние греки и римляне использовали этот металл для предотвращения заражения, а стабильность римской экономики зависела от поставок этого металла, которые добывались со скоростью 200 тонн в год.В средние века его антибактериальные свойства использовались также для дезинфекции воды и защиты продуктов питания при длительном хранении.№2Его начали добывать еще давным-давно. Первые свидетельства добычи этого металла датируются 3000 годами до нашей эры. Впервые добывать этот металл начали на территории современной Турции и Греции. Древние люди даже научились отделять серебро от других металлов. Они плавили руду, а потом обдували ее воздухом. Этот процесс называется купелированием. Благородный металл не реагирует на кислород, в то время как медь и свинец окисляются и отделяются от серебра.№3Оно проводит электричество лучше, чем любой иной существующий металл. Фактически, серебро — это эталон, от которого отталкиваются при измерении других проводников. По шкале от 0 до 100 по проводимости, серебро занимает 1-е место (набирает 100 баллов). На втором месте идет медь, затем золото, алюминий и магний.№4Серебряные самородки все же встречаются в природе, но очень редко. Практически все полученное серебро является побочным продуктом добычи других элементов, таких как сера, свинец, медь и т. д.№5Это очень пластичный металл. Всего 28 грамм достаточно для того, чтобы создать нить длиной 2450 метров. Кроме этого, серебряное «зернышко», массой около 65 мг, можно раскатать в лист, который будет таким же размером как лист бумаги, но более тонким (приблизительно в 150 раз).№6Возможно вы когда-то слышали такое название как «немецкое серебро», оно же мельхиор. Нет. Это не какая-то супер проба. Напротив, в мельхиоре вообще нет этого благородного метала. Это популярный сплав из меди и никеля (иногда и цинка), который активно используется в ювелирном деле и декорировании. Этот сплав внешне очень сильно напоминает стерлинговое серебро, но не темнеет и обладает большей прочностью.№7Как и в случае с золотом, серебро есть в организме человека. Однако ученые до сих пор так и не поняли, какую роль в нашем организме выполняет этот элемент.В мозгу у человека наблюдается самая высокая концентрация этого металла (0.03 мг на 1 кг).Вместе с пищей человек ежедневно употребляет около 0.1 мг Argentum. Достаточно много серебра содержится в яичном желтке (приблизительно 0.2 мг в 100 граммах). Выводится оно из организма в основном с калом.№8Если длительное время в организм человека будет попадать повышенное количество серебра, то начнет развиваться аргиния. Это окрашивание слизистых оболочек и кожи. При аргинии человек приобретает голубоватый оттенок кожи.При этом стоит отметить, что люди столкнувшиеся с аргинией не ощущают никакого дискомфорта в организме, естественно, за исключение окрашивания кожи.№9Этот металл в больших объемах добывается в таких странах как Мексика и Перу. В Мексике в 2018 году объем добычи составил 6.1 тысяч тонн. При этом запасы остались в районе 37 тысяч тонн. В Перу объем добычи 4.3 тысяч тонн, а запасы 110 тысяч тонн. За этими странами идут Китай (3.6 добыча, 41 тысяч тонн запасы) и Польша (добыча 1.3, а запасы 110 тысяч тонн). Что касается России, то она добывает 1.2 тысячи тонн серебра, а запасы составляют 45 тысяч тонн.№10Оно обладает отличной отражательной способностью, отражая около 95% света. Это самый высокий показатель среди всех металлов. Именно по этой причине его используют для изготовления высококачественных стекол, телескопов, микроскопов и т. д.Раньше все зеркала были изготовлены из серебра. Сегодня для их изготовления используется алюминий, так как он дешевле и не тускнеет со временем.№11Считается, что страна Аргентина получила свое название от латинского Argentum, что переводится как серебро. Дело было так. Однажды итальянский мореплаватель Себастьян Кабот встретил моряка, который утверждал, что нашел страну, в которой есть горы из серебра. Естественно, Себастьяна Кабота это очень заинтересовало. Он отправился на ее поиски, но когда прибыл в Аргентину, так и не нашел этих серебряных гор. Но название так и прижилось к этой стране.№12Все мы знаем о том, что серебро, как и золото — это благородный металл и он не взаимодействует с водой и кислородом. Но почему же оно темнеет? Издавна считалось, что если на теле человека потемнело ювелирное изделие из этого металла, то на человеке обязательно порча или сглаз. Но с научной точки зрения все обстоит несколько иначе. Да, оно не реагирует на кислород, который содержится в воздухе. Однако оно реагирует на следы серы в воздухе. Черный налет на металле также может появляться в результате растворения озона на его поверхности.