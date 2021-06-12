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На волне позитивных репрессий

На волне позитивных репрессий (1 фото)

Автор:
12 июня 2021 17:05
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: Россия   власть   криминал   
363
1
Замдиректора департамента Минобрнауки задержан за мошенничество.

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Метки: Россия   власть   криминал   
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16  комментариев
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89k
стас 4 часа назад
чего то в последнее время кучно пошло! тьфу-тьфу! что бы не сглазить!!
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2k
Дмитрий 3 часа назад
Это мужик теперь каждый час выглядывает из-за дверей: "Не идет ли больше к нам репрессия?"
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1k
Александр Сергеевич 4 часа назад
https://tmn-aif-ru.turbopages.org/tmn.aif.ru/s/society/details/v_tyumenskoy_oblasti_detyam_s_invalidnostyu_podarili_po_tarelke_s_mylomhttps://tmn-aif-ru.turbopages.org/tmn.aif.ru/s/society/details/v_tyumenskoy_oblasti_detyam_s_invalidnostyu_podarili_po_tarelke_s_mylom

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433
Сергей Ковалев Александр Сергеевич 3 часа назад
Ну,не знаю,что и сказать
. Работаю в интернате для детей инвалидов. Везут волонтеры продукты,одежду,мебель,поездки на море организовывают. Да они одеты,обуты,накормлены так,что и другие такого даже не нюхали. А тут вот такой подь...он. Не хочется делать акцент на разные страны,но все же разница чувствуется. Страна очень богатая у вас,но... дальше лучше промолчу. Трындец
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433
Сергей Ковалев Александр Сергеевич 3 часа назад
Украина
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284
сеньор Леонсио 4 часа назад
Уже орали про 37 год?!
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Сергей Ковалев сеньор Леонсио 3 часа назад
Нет пока. Вас ждали. Начинайте
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