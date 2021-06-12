На волне позитивных репрессий

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11 июня правоохранительные органы российской столицы задержали замдиректора департамента управления делами Минобрнауки России Романа Коровина.В отношении него возбуждено дело по ч. 2 ст. 159.2 (мошенничество при получении выплат, по предварительному сговору). Она предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.Как передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Минобрнауки, задержание произведено в связи с вновь открывшимися обстоятельствами по предыдущему месту работы и не связано с профессиональной деятельностью данного министерства.ТАСС в свою очередь сообщает, что следствие настаивает на аресте чиновника. Соответствующее ходатайство уже поступило в Хорошевский суд Москвы, который изберет ему меру пресечения.Версию о непричастности образовательного министерства к данному делу подтверждает Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ». По его данным, задержание Коровина связано с его прошлым местом работы в МЧС Тюменской области.Другие подробности дела пока неизвестны, однако настойчивые утверждения о непричастности Минобрнауки к противоправной деятельности господина Коровина не вызывают доверия.Наверное потому, что ранее на этой неделе за взяточничество арестовали его коллегу — главу одного из отделов Минобрнауки Михаила Шерстобитова. Ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия), суд арестовал его на два месяца.Ранее EADaily сообщало, что в мае при попытке пересечения границы РФ был задержан бывший заместитель председателя правительства Мордовии — министр целевых программ Алексей Меркушкин, подозреваемый в даче взятки.