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Что русские раньше выращивали на огороде до картошки

Что русские раньше выращивали на огороде до картошки (1 фото)

Автор:
10 июня 2021 19:23
Сообщество : Факты
Метки: интересное   история   огород   
700
1
Действительно все привыкли к определенному набору садовода: картошка, помидоры, клубника, лук, перец и зелень всякая.
Однако, почти все, что растет на грядках у современного русского садовода, никакого отношения к традиционному русскому огородничеству не имеет.

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Метки: интересное   история   огород   
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16k
Егор 2 часа назад
Горох-то где?
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7k
Саша Смирнов 9 минут назад
А свеклу не растили?
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329
Botanik Vulgaris Час назад
Моя мама сажала репу, сладкую. Ради эксперимента. Парили, запекали, жарили ... интересно было и достаточно вкусно. Но необычно все-же. Картошка проще и привычнее. Тапинамбур сажали, стахис, тыквы разные , много чего, но не остались они в огороде. Мороки много, вкус всё же попроще,...
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4k
Fishki_surfer 2 часа назад
За коноплю на огороде можно сесть надолго.
Кстати, помню, как знакомые пацаны ее неестественно употребляли еще в 1978м, задолго до проникновения заморских влияний...
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8k
kaboza 2 часа назад
сейчас из-за заморского неестественного употребления запрещенная...да не заморское употребление во всю практиковалась..на ряду и с более тяжелыми весчами
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