Преимущественно жизни в частном доме по сравнению с квартирой

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- Первое, что вызывает зависть у жителей многоэтажек – это присущее обитателям частных домов чувство личного пространства. За стенкой не стучат и не сверлят соседи, никто, кроме собственных домочадцев, не топает над головой. Вас никто не затопит – и вы никого не затопите. С другой стороны – иногда без зазрения совести можно позволить себе немного пошуметь: недовольные соседи не станут через минуту стучать в стенку или по батареям.- Жизнь в частном доме высоко ценят молодые родители. Их дети с малых лет могут гулять на улице, а маме будет достаточно наблюдать в окно, а не просиживать часы на детской площадке и в песочнице. Малыши могут свободно бегать по мягкой аккуратно подстриженной траве, а не по грязному газону. Во дворе частного дома детям не угрожает опасность в виде транспорта или злоумышленников.- Близость природы. Даже если ваш дом – в частном секторе мегаполиса, и в сотне метров стоят высотки, у вас есть свой дворик, а во дворике – клумба, трава и мангал. Шашлыки будут не мечтой, а самой настоящей реальностью. Хочется на пикник – пожалуйста: его тоже легко организовать в собственном дворе.- Со временем (или сразу, если позволяют средства) можно построить баню, бассейн или что-то еще. Вы будете получать от жизни самое настоящее удовольствие: чтобы поплавать или попариться, не нужно никуда ехать, все на месте.- Возможность выращивать, например, собственные овощи. Это вовсе не означает, что все выходные нужно проводить в огороде. Можно посадить немного зелени, чтобы на столе всегда были витамины. Минимальный уход и огромная польза.- В многоэтажных домах всегда найдутся недовольные интенсивностью отопления: кому-то жарко, кто-то замерзает. Как можно угодить всем, если уровень регулируется одним вентилем? В частном доме вы сами контролируете обогрев и подачу холодной и горячей воды. Только в собственном доме можно устроить настоящий камин – с дровами, и греться у него зимними вечерами.- Если у вас есть автомобиль – вы решите целую серию проблем, которых не избежать жителям многоквартирных домов. Не нужно искать место для стоянки, не нужно бегать от гаража в другом конце города к дому. Сделать легкий ремонт и пропылесосить авто можно тоже прямо во дворе.- Вы – хозяин пространства возле собственного дома: забудьте о подъездах и лифтах с их грязью и неприятными запахами; о соседях, которые бросают окурки прямо под ноги вам. Возле вашей двери не будут собираться компании подростков или асоциальных личностей: ваш двор защищен законом.- Вы по собственному желанию можете устраивать перепланировку, как в доме, так и во дворе – это гораздо проще с точки зрения законодательства, чем те же мероприятия в квартире.- В частном доме намного удобнее и интереснее принимать гостей: в хорошую погоду ничто не мешает расположиться прямо на веранде, в беседке – или просто под открытым небом. И для танцев, и для уединения места хватит всем.- Мечтаете о большой собаке? Ей самое место во дворе частного дома!