Преимущественно жизни в частном доме по сравнению с квартирой

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Наверное, никогда не утихнет спор о том, что лучше – частный дом или квартира в многоэтажке. У каждого варианта есть приверженцы. Но если жители квартир нет-нет, да и задумываются, когда им предлагают поменять их жилье на отдельный дом, то обитатели частного сектора даже мысли не допускают о переезде в многоэтажку.
- Первое, что вызывает зависть у жителей многоэтажек – это присущее обитателям частных домов чувство личного пространства. За стенкой не стучат и не сверлят соседи, никто, кроме собственных домочадцев, не топает над головой. Вас никто не затопит – и вы никого не затопите. С другой стороны – иногда без зазрения совести можно позволить себе немного пошуметь: недовольные соседи не станут через минуту стучать в стенку или по батареям.
- Жизнь в частном доме высоко ценят молодые родители. Их дети с малых лет могут гулять на улице, а маме будет достаточно наблюдать в окно, а не просиживать часы на детской площадке и в песочнице. Малыши могут свободно бегать по мягкой аккуратно подстриженной траве, а не по грязному газону. Во дворе частного дома детям не угрожает опасность в виде транспорта или злоумышленников.
- Близость природы. Даже если ваш дом – в частном секторе мегаполиса, и в сотне метров стоят высотки, у вас есть свой дворик, а во дворике – клумба, трава и мангал. Шашлыки будут не мечтой, а самой настоящей реальностью. Хочется на пикник – пожалуйста: его тоже легко организовать в собственном дворе.
- Со временем (или сразу, если позволяют средства) можно построить баню, бассейн или что-то еще. Вы будете получать от жизни самое настоящее удовольствие: чтобы поплавать или попариться, не нужно никуда ехать, все на месте.
- Возможность выращивать, например, собственные овощи. Это вовсе не означает, что все выходные нужно проводить в огороде. Можно посадить немного зелени, чтобы на столе всегда были витамины. Минимальный уход и огромная польза.
- В многоэтажных домах всегда найдутся недовольные интенсивностью отопления: кому-то жарко, кто-то замерзает. Как можно угодить всем, если уровень регулируется одним вентилем? В частном доме вы сами контролируете обогрев и подачу холодной и горячей воды. Только в собственном доме можно устроить настоящий камин – с дровами, и греться у него зимними вечерами.
- Если у вас есть автомобиль – вы решите целую серию проблем, которых не избежать жителям многоквартирных домов. Не нужно искать место для стоянки, не нужно бегать от гаража в другом конце города к дому. Сделать легкий ремонт и пропылесосить авто можно тоже прямо во дворе.
- Вы – хозяин пространства возле собственного дома: забудьте о подъездах и лифтах с их грязью и неприятными запахами; о соседях, которые бросают окурки прямо под ноги вам. Возле вашей двери не будут собираться компании подростков или асоциальных личностей: ваш двор защищен законом.
- Вы по собственному желанию можете устраивать перепланировку, как в доме, так и во дворе – это гораздо проще с точки зрения законодательства, чем те же мероприятия в квартире.
- В частном доме намного удобнее и интереснее принимать гостей: в хорошую погоду ничто не мешает расположиться прямо на веранде, в беседке – или просто под открытым небом. И для танцев, и для уединения места хватит всем.
- Мечтаете о большой собаке? Ей самое место во дворе частного дома!
- Жизнь в частном доме высоко ценят молодые родители. Их дети с малых лет могут гулять на улице, а маме будет достаточно наблюдать в окно, а не просиживать часы на детской площадке и в песочнице. Малыши могут свободно бегать по мягкой аккуратно подстриженной траве, а не по грязному газону. Во дворе частного дома детям не угрожает опасность в виде транспорта или злоумышленников.
- Близость природы. Даже если ваш дом – в частном секторе мегаполиса, и в сотне метров стоят высотки, у вас есть свой дворик, а во дворике – клумба, трава и мангал. Шашлыки будут не мечтой, а самой настоящей реальностью. Хочется на пикник – пожалуйста: его тоже легко организовать в собственном дворе.
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- Со временем (или сразу, если позволяют средства) можно построить баню, бассейн или что-то еще. Вы будете получать от жизни самое настоящее удовольствие: чтобы поплавать или попариться, не нужно никуда ехать, все на месте.
- Возможность выращивать, например, собственные овощи. Это вовсе не означает, что все выходные нужно проводить в огороде. Можно посадить немного зелени, чтобы на столе всегда были витамины. Минимальный уход и огромная польза.
- В многоэтажных домах всегда найдутся недовольные интенсивностью отопления: кому-то жарко, кто-то замерзает. Как можно угодить всем, если уровень регулируется одним вентилем? В частном доме вы сами контролируете обогрев и подачу холодной и горячей воды. Только в собственном доме можно устроить настоящий камин – с дровами, и греться у него зимними вечерами.
- Если у вас есть автомобиль – вы решите целую серию проблем, которых не избежать жителям многоквартирных домов. Не нужно искать место для стоянки, не нужно бегать от гаража в другом конце города к дому. Сделать легкий ремонт и пропылесосить авто можно тоже прямо во дворе.
- Вы – хозяин пространства возле собственного дома: забудьте о подъездах и лифтах с их грязью и неприятными запахами; о соседях, которые бросают окурки прямо под ноги вам. Возле вашей двери не будут собираться компании подростков или асоциальных личностей: ваш двор защищен законом.
- Вы по собственному желанию можете устраивать перепланировку, как в доме, так и во дворе – это гораздо проще с точки зрения законодательства, чем те же мероприятия в квартире.
- В частном доме намного удобнее и интереснее принимать гостей: в хорошую погоду ничто не мешает расположиться прямо на веранде, в беседке – или просто под открытым небом. И для танцев, и для уединения места хватит всем.
- Мечтаете о большой собаке? Ей самое место во дворе частного дома!
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Метки: жизнь свой дом частный дом
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Рассказываю: дом почти в центре города, благо, что с выходом с территории на дорогу, а не на колдобины. Дому больше 50 день и он на 3 хозяев. Построен из шланга и палок после войны. Территория... Ну 10х20 метров на 3 семьи с местом на 2-максимум 3 машины, но уже тесно. Канализация- надо откачивать. Отопление стоит конских денег.
Поскольку дом на 3, то его толком не перестроить и не отремонтировать потому что даже элементарная переделка веранды- конфликт с соседями из за 10-20см. (Люди разные)
Если проблема с крышей-это Ваша проблема, если проблема с канализацией - тоже самое. Если вы решили перестроить часть дома, но не согласовали проект где то-там- вас заставят или согласовать или снести...
У частного один хозяин
* О личном пространстве: Сколько ни пробовал проводить время в загородных домах, через несколько дней возникает чувство "волком выть" от отсутствия присутствия общества и ограниченности общения. Даже для замкнутых по натуре людей хотя бы слышать под окном что люди ходят - дети шумят - кто-то просто по телефону говорит, уже отличает жизнь в городе от жизни на необитаемом острове.
* Об общении детей: В замкнутом круге общения чему новому они могут друг у друга научиться? Они же видят одно и то же.
* О шашлыках: Не поверите, но это все приедается. Если все время слоняться по одному и тому же маленькому дворику это нагонит депрессию и склонность к взрывному самовыражению. Привести может в принципе к чему угодно.
* Баня, батут, бассейн, бассейн на батуте - заменить природный водоем на бочку с тухлой водой вполне реально?
* О сельском хозяйстве: если зависеть от огорода, то как куда-то поехать, на кого его оставить? Не проще ли сразу заложить в планы зарабатывание чтобы в любом супермаркете купить что хочешь круглый год в самом лучшем виде? Кто-то хочет посоревноваться с технологическими возможностями холдингов по хранению овощей?
* Про обогрев: И во сколько обходится обогрев частного дома и его обслуживание и ремонт если что случится? В городе все это хозяйство налажено на ура и работает без звука, и неважно что ты задержался на работе. Какова вероятность что приехав с работы к вечеру весь этот вечер (а то и ночь и другие дни) будут убиты на суету - в городе и за городом?
* Про автомобиль: Чтобы детям доехать в школу нужно вычеркнуть из каждых суток час-другой на вдыхание бензина и выхлопа. Чтобы добраться из загородного дома до работы где-нибудь в Орехово-Кокосово плюсуем еще. Чтобы что-то купить - то же самое. В городе супермаркеты вокруг домов по кругу.
* О защите законом: Стрелять, что-ли, будете? Где милиция появится быстрее если что - за городом или если она в соседнем доме?
* О приезде скорой нужно добавить?
* О свободе мероприятий в дворике: Где нужно париться с листвой, снегопадами, вывозом мусора - в городе или за городом? Если всю жизнь планируется быть молодым, то это недолгая жизнь.
Если иметь ввиду частный домик в районе, где есть коммунальная инфраструктура в виде водопровода, канализации, газоснабжения, то да.
А если этого нет....
Воду принеси, септик откатай, дрова заготовь, порежь, поруби, в дом наноси. Котёл (печку) вытопи, золу вынеси.
Огородик перекопай, посади, вырасти, собери.
Даже если и не огород, а газон, если хочешь чтобы было красиво, с ним тоже куча работы.
Вот теперь поговорим о преимуществах?
Ни пробивать ни откачивать не надо.
Согласно санитарным нормам и прилагаемому сертификату его в отличие от септика можно ставить на любом месте своего участка. Раз в три года промывают суровые дядьки, цена вопроса 2000р, работы на 20 минут, чисто саму установку на улице кархером моют.
Мой мне обошёлся в 75 тысяч плюс 5000 установка.
ЕвролосБио8+ если интересно
У меня до Архангельска, ближайшего города, 86 км, до соседей ближайших 3 км.
Холмы да озера
Красота!
И кот
У меня до соседнего участка почти 3 км
В частном доме всё прекрасно - спору нет. Есть несколько нюансов - хочешь жить красиво и комфортно? Живи с удовольствием, но либо доплачивай по конски, либо сам пахай аки лошадь. Потому как дом по обыкновению гораздо больше норы в бетонном саркофаге, ремонт внешнего вида, газоны, тропинки, растительность - всё это одним словом деньги. Опять же мусор считают по квадратам, налоги по рыночным ценникам выкатят - волком завоете.
Это где такая цена
У меня теплопотери почти нулевые, замеряли
Вентиляцию продумывать только пришлось. А то не дом а термос получился бы
Одного утеплителя только 12 тонн если по весу
Вобщем остров лучше всего в этом случае :)