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Преимущественно жизни в частном доме по сравнению с квартирой

Преимущественно жизни в частном доме по сравнению с квартирой (1 фото)

Автор:
10 июня 2021 15:39
Сообщество : Факты
Метки: жизнь   свой дом   частный дом   
1212
1
Наверное, никогда не утихнет спор о том, что лучше – частный дом или квартира в многоэтажке. У каждого варианта есть приверженцы. Но если жители квартир нет-нет, да и задумываются, когда им предлагают поменять их жилье на отдельный дом, то обитатели частного сектора даже мысли не допускают о переезде в многоэтажку.

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Метки: жизнь   свой дом   частный дом   
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Андрей 5 часов назад
Вы жили когда нибудь в частном доме? Не дача за городом, не особняк и не коттедж из американских фильмов, а реальный частный дом в России!
Рассказываю: дом почти в центре города, благо, что с выходом с территории на дорогу, а не на колдобины. Дому больше 50 день и он на 3 хозяев. Построен из шланга и палок после войны. Территория... Ну 10х20 метров на 3 семьи с местом на 2-максимум 3 машины, но уже тесно. Канализация- надо откачивать. Отопление стоит конских денег.
Поскольку дом на 3, то его толком не перестроить и не отремонтировать потому что даже элементарная переделка веранды- конфликт с соседями из за 10-20см. (Люди разные)
Если проблема с крышей-это Ваша проблема, если проблема с канализацией - тоже самое. Если вы решили перестроить часть дома, но не согласовали проект где то-там- вас заставят или согласовать или снести...
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5k
ekarataev 59 минут назад
Ну-с, тогда давайте и о городе.
* О личном пространстве: Сколько ни пробовал проводить время в загородных домах, через несколько дней возникает чувство "волком выть" от отсутствия присутствия общества и ограниченности общения. Даже для замкнутых по натуре людей хотя бы слышать под окном что люди ходят - дети шумят - кто-то просто по телефону говорит, уже отличает жизнь в городе от жизни на необитаемом острове.
* Об общении детей: В замкнутом круге общения чему новому они могут друг у друга научиться? Они же видят одно и то же.
* О шашлыках: Не поверите, но это все приедается. Если все время слоняться по одному и тому же маленькому дворику это нагонит депрессию и склонность к взрывному самовыражению. Привести может в принципе к чему угодно.
* Баня, батут, бассейн, бассейн на батуте - заменить природный водоем на бочку с тухлой водой вполне реально?
* О сельском хозяйстве: если зависеть от огорода, то как куда-то поехать, на кого его оставить? Не проще ли сразу заложить в планы зарабатывание чтобы в любом супермаркете купить что хочешь круглый год в самом лучшем виде? Кто-то хочет посоревноваться с технологическими возможностями холдингов по хранению овощей?
* Про обогрев: И во сколько обходится обогрев частного дома и его обслуживание и ремонт если что случится? В городе все это хозяйство налажено на ура и работает без звука, и неважно что ты задержался на работе. Какова вероятность что приехав с работы к вечеру весь этот вечер (а то и ночь и другие дни) будут убиты на суету - в городе и за городом?
* Про автомобиль: Чтобы детям доехать в школу нужно вычеркнуть из каждых суток час-другой на вдыхание бензина и выхлопа. Чтобы добраться из загородного дома до работы где-нибудь в Орехово-Кокосово плюсуем еще. Чтобы что-то купить - то же самое. В городе супермаркеты вокруг домов по кругу.
* О защите законом: Стрелять, что-ли, будете? Где милиция появится быстрее если что - за городом или если она в соседнем доме?
* О приезде скорой нужно добавить?
* О свободе мероприятий в дворике: Где нужно париться с листвой, снегопадами, вывозом мусора - в городе или за городом? Если всю жизнь планируется быть молодым, то это недолгая жизнь.
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5k
Sergey Час назад
я хотел бы жить в частном доме, вот жду, когда теща сдохнет, чтобы туда переехать )
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3k
RALEXXX 3 часа назад
Везде есть свои плюсы и минусы. Дом - это такая вещь, в которой постоянно что-то происходит и надо этим заниматься. В квартире этой головной боли всё-таки поменьше. Те, кто любит жить в городе, тусоваться, выбегать в местные ресторанчики - для тех квартира. Лично я уже лет 25 живу в доме. Квартира тоже есть, но жить там не хочу.
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8
lm RALEXXX 3 часа назад
ну это как свой автомобиль и общественный транспорт. Свой автомобиль надо купить, заправить, обслужить, надо ремонтировать парковать и прочее. Но тем не менее - многим нравится иметь свой автомобиль.
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1k
Сергей 4 часа назад
мне нравится в квартире. Живу на последнем этаже многоэтажного дома. С соседями уважаем право друг друга на тишину. Огромный плюс: окружет людьми только с четырех сторон (такая планировка дома). Сверху по голове не ходят. Зато в центре города. Все под в шаговой доступности. Асфальт. Комм услуги (не особо хорошие, но за то не я это делаю сам).
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5k
Ya 5 часов назад
Что бы реально ощутить преимущества, надо было и о минусах написать. Лично я ни за что не хотел бы жить в частном доме, не хочу даже причины перечислять. Если бы у меня были доходы как у пугачихи, галкина, стаса михайлова или "бедных" людей из думы или представителей власти тогда можно, а для среднестатистического гражданина это не жизнь, а одни расходы и хлопоты.
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8
lm Ya 3 часа назад
на комуналку в моей доме уходить как в трехкомнатной квартире вдвое меньшей площади.
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3k
Vladimir Yezhak 5 часов назад
Преимущественно не профессионально!!!))) Сорри, даже читать не стал
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15k
Lelik 5 часов назад
Забыл добавить, автор, всё это хорошо, если у тебя в доме вода/свет/газ и КАНАЛИЗАЦИЯ, иначе всё в пшик.
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203k
Барон Мюнхгаузен 5 часов назад
Очень спорные преимущества...
Если иметь ввиду частный домик в районе, где есть коммунальная инфраструктура в виде водопровода, канализации, газоснабжения, то да.
А если этого нет....
Воду принеси, септик откатай, дрова заготовь, порежь, поруби, в дом наноси. Котёл (печку) вытопи, золу вынеси.

Огородик перекопай, посади, вырасти, собери.
Даже если и не огород, а газон, если хочешь чтобы было красиво, с ним тоже куча работы.

Вот теперь поговорим о преимуществах?
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3k
Сергей 6 часов назад
Собаку нафиг, лучше кота ))) А так все верно !
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33
Kos 6 часов назад
Не все так однозначно, на соседнем участке носится дебил-ребенок, который постоянно сам на себя орет, еще собака,которая носится по участку и суматошно лает даже на пук кузнечика, сами соседи играя в бадминтон орут и матерятся шо пипец....А так, таки да, природа, зелень и все такое..))
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788
Пока живу 6 часов назад
Доброго дня
В частном доме всё прекрасно - спору нет. Есть несколько нюансов - хочешь жить красиво и комфортно? Живи с удовольствием, но либо доплачивай по конски, либо сам пахай аки лошадь. Потому как дом по обыкновению гораздо больше норы в бетонном саркофаге, ремонт внешнего вида, газоны, тропинки, растительность - всё это одним словом деньги. Опять же мусор считают по квадратам, налоги по рыночным ценникам выкатят - волком завоете.
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3k
Max Lu 6 часов назад
жду следующего выпуска: в чём прелести личного автомобиля по сравнению с общественным транспортным средством
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9k
K7OO 6 часов назад
Ну да, если брать абстрактный хороший частный дом и абстрактную плохую квартиру в многоэтажке, то выбор очевиден. Но если добавить конкретики, да еще и учесть жизненные факторы, такие как работа, состояние здоровья, финансовое положение и проч., то большинство описанных здесь преимуществ вполне могут стать не столь очевидными, а то и вовсе превратиться в недостатки. Статья ни о чем, обсуждение сферического коня в вакууме.
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40k
Raush 6 часов назад
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