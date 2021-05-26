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История о том, как снесли мой дом с новым ремонтом

История о том, как снесли мой дом с новым ремонтом (1 фото)

Автор:
26 мая 2021 15:33
Сообщество : Истории из жизни
Метки: деньги   дом   история   квартира   ремонт   снос   трещина   
2619
1
Хочу поделиться с вами своей печальной историей. Итак, купила квартиру, сделала хороший ремонт, а дом снесли. На деньги я попала конкретно – сейчас расскажу подробности.

P.S. За пост благодарим сайт полезных советов о ремонте remodel.life!

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Метки: деньги   дом   история   квартира   ремонт   снос   трещина   
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15  комментариев
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16k
sanchesS80 Час назад
Скорее всего было так: дом разваливался, ушлая тётка купила квартиру в таком доме за копейки с расчетом что всё равно дадут квартиру в доме поновее. Ну а так как она ушлая, теперь еще попробует поныть и вымучать компенсацию (за тот же ремонт)
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3k
RelaniumZ Минуту назад
Обращайтесь в суд, за расширенной компенсацией, если у вас есть чеки за ремонт и вложения. Уверен, что в вашем случае, вы единственная в доме, кому бы не хотелось с этого барака сьехать, получив новую квартиру, пусть и с огрехами строителей.
Всё упирается в вашь дорогой ремонт, понимаю, это обидно, добивайтесь через суд копменсационных решений, но не мешайте другим жильцам барака получать удовольствие от новых квартир, пусть и в неподходящем именно вам районе. Это коммунальная собственность, что бы исключить такие проблемы, купите себе участок и постройте дом. У меня всё
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12k
Агент Безопасной Национальности 3 минуты назад
Очередная байка от "дочери офицера"?
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10k
Михалыч Полчаса назад
Фотография нормального, вполне крепкого дома. Трещин не видно. Сдаётся мне, канадский хохлобот сам эту слёзную историю и написал, а сейчас по всем ресурсам её разносит. У каждого хохла своё АТО, да, инфовояка?
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7k
djinn 43 минуты назад
ага, в Москве сейчас массово скупают хрущобы попадающие под реновацию.
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6k
Игорь Час назад
..........За пост благодарим сайт полезных советов о ремонте remodel.life!............... - ради этого вся эта слезливая шняга?
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4k
tamin Час назад
Я правильно понял, что женщина купила квартиру в районе, где все дома под снос. Её дом 1930 года. Она сделала ремонт и ей ещё дали квартиру. Я не ослышался?
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4k
Мистер Фикс 2 часа назад
Джинса
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14k
KOSTELLO 2 часа назад
К слову, рядом располагались дома, жители которых уже получили предписания о сносе

Но это, конечно же, не насторожило.
Зато теперь все вокруг виноваты, как обычно
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9k
Мафусаил 2 часа назад
Капитализма...
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46k
noName 2 часа назад
У домов есть срок эксплуатации,у "кирпичек" это примерно 100 лет,но +- на материалы несущих конструкций.Ну и прежде чем покупать квартиру даже в идеальном старом доме,стоит ознакомиться планом застройки на ближайшие годы.Снос соседних домов,эт
первый звоночек
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1k
Горец U 2 часа назад
А когда считали за людей, извините?
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