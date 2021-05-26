История о том, как снесли мой дом с новым ремонтом

Копила я на свою собственную квартиру очень долго. Хватило мне денег на двушку в трехэтажке 30-го года постройки (изначально это была двухэтажка, но на нее надстроили еще один этаж). Вот реально, дом был в замечательном состоянии (для своих лет) – усадка в пределах нормы, фундамент в хорошем состоянии, в стенах намека не было на трещины, даже крышу недавно перекрыли и все коммуникации поменяли.





К слову, рядом располагались дома, жители которых уже получили предписания о сносе. Но, визуально, те строения были в очень плохом состоянии. Кроме всего прочего, в администрации района меня заверили, что информации о планах на снос моего дома пока нет (денег в городе нет – не до переселения сейчас).



Сделала ремонт, а через полгода пришла бумажка, что все – дом аварийный и подлежит сносу. Какая-то комиссия приходила, обследовала дом, дав данное заключение.

Самое интересной в этой ситуации то, что никакой комиссии не было. Я все это время работала из дома – никого не видела. Просто появился инвестор, которому приглянулось место.



По итогу: дали квартиру с «ремонтом от застройщика» на выселках города. Самое печальное, что через несколько месяцев по дому пошли трещины. Обратились в суд, вроде как по гарантии должны решить проблему…



Представляете, новый дом с трещиной. Делают, что хотят. Нас вообще за людей перестали считать.