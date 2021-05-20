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Надо любить животных

Надо любить животных (1 фото)

Автор:
20 мая 2021 15:51
Метки: бабки   случай   собака   
264
1
Погодa xоpошaя, cолнышко cвeтит, тeпло. Peшилa поcтaвить мaшинy y домa и пeшком пpогyлятьcя до caдикa зa дочкой. Чтоб cpeзaть пyть, пошлa чepeз тeppитоpию мecтной школы. У этой школы ecть cтapый зaбpошeнный cтaдион, котоpый вeчepaми пользyют мecтныe cобaководы. Пpичeм нe вecь cтaдион, a имeнно нeбольшой eго кycок. Нa caмой тeppитоpии школы выгyл cобaк зaпpeщeн, штpaфyют.

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Метки: бабки   случай   собака   
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23  комментария
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99
Knives22 Час назад
Дочитывать не стал, от истории говной воняет, даже через монитор почувствовал.
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18k
Аня 12 минут назад
Если у вас паранойя, это не значит, что за вами не следят. История выдуманная, конечно, но это не значит, что так не бывает. Только вместо бабок зачастую тупые быдлоганы, пытающиеся поднять самооценку и накинуть важности за счёт амстаффа.
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14k
Corvus Corax 14 минут назад
Брехня.
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133
Елена Букреева 53 минуты назад
Бабка неправа, садистка с баллончиком тоже не вызывает симпатии.
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1k
Максим Алтадуков Час назад
Кота с лампой ни кто не видел?
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5k
Olga Raudis Час назад
Пост-*овновброс.
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17k
иванов дмитрий Час назад
мораль хорошая , но история выдуманная
балончик против бегающей собаки слабо работает , какой бы он перцово-перцовый не был.
тем более когда собака на адреналине.
когда собака вцепилась и струю выпускаешь прямо в нос\пасть - эффект может быть.
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2k
Алекс Чебурашкин Час назад
Все правильно сделала!!!
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263
Sandmann Час назад
"Надо любить животных" лишь тогда, когда они отвечают взаимностью (кормовая база - это другая история)
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−23
arcush Час назад
Есть просто дураки.. А есть старые дураки. А собаки... они просто собаки! Мой спаниель гуляет только на поводке. Редко отпускаю в разрешенных местах.
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5k
TirAn Час назад
Питер. Школа №285 Красносельского района. Мои уже закончили учится, поэтому там бываю редко. Однажды проходил мимо и увидел как женщина в комуфляже с нашивками типа омон, спецназ и прочее выгуливает шикорную овчарку, на территории спортплощадки, точнее отгороженное пространство, где обычно ходят на лыжах. Сделал замечание, вежливо предложил покинуть территорию школы. Она начала кричать на меня, по телефону вызвала ещё пару собачникоав на помощь, а собака начала бросаться на меня. Распылил 2-3 сек перцовый балончик на пса. Хозяйка бросилась нменя с кулаками, получил по лицу 1 раз, инстинктивно ответил, сразу утихла. Вызвал охрану школы, задержали, проводили к директору. Он подтвердил, что это была территория школы. Собачница извинилась и пообещала выгонять с этой территории других собачников, я тоже. Инцидент был исчерпан. Пёс очень симпатичный, зовут Борз.
Больше никогда там собак не видел. А школа повесила табличку "Выгул собак запрещён"
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13k
Генка Час назад
Да уж. Кот комментаторы пишут - бабки, бабки. Не в бабках дело. Бабки - это собирательный образ обычных собачников, на мой взгляд. Большинство собачников совершенно не желает придерживаться норм поведения и не следует законам. Очень мало собак в намордниках и большинство хозяев даже поводок не одевают.

У нас на окраине города есть большой песчаный пляж на берегу озера. У всех входов в парк стоят таблички что с собаками вход запрещен. В несезон, как правило, там очень мало народу гуляет и полиция не появляется, но я люблю осенью/зимой/весной там погулять. так вот большинство народу, который там есть - собачники, которые выгуливают своих собак. Причем частенько наблюдаю картину: собака сделала дело, хозяин оглянулся, не заметил народ в поле зрения и пошел, за питомцем не подобрав ничего. Потом весна приходит, снег тает и появляются эти бомбочки в большом количестве. То ест хозяин знает, что в парк вход с собакой запрещен, но идет, потому что вокруг нет полиции. Хозяен знает, что за собакой нужно убирать, но если никто не видит, то не убирает. Вот это самое грустное, на мой взгляд.
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4k
livaneth 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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10k
Bill 2 часа назад
История явно выдуманная, но как способ набросать гуано на вентилятор - прокатит.
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62k
Доктор Джонс 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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664
Hunde Beißer2 2 часа назад
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3k
RALEXXX 2 часа назад
"Бaбки зaтоpопилиcь, однa взвaлилa yпиpaющyюcя cобaкy нa pyки и нaпpaвилиcь в cтоpонy выxоды c тeppитоpии."
Чтобы "бабка" взвалила пса у которого "в холке около 60см" на руки?!
Сомневаюсь я....
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3k
Борис Карабанов 2 часа назад
А возраст-то здесь при чём? Какой смысл, в данной ситуации при повествовании вообще акцентировать внимание на возрасте? Случайность? Не думаю. Скорее "быль" из категории "задолбали старые пердуны", цель каковых - подспудно продолжать создавать напряженность в обществе по линии "молодёжь-пожилые". Пару лет назад такие рассказики здесь были очень часты. То в непременно хамское поведение стариков в транспорте, то в поликлинике, то в коммуналке.
Что же касаемо самой ситуации, то оставлять безнаказанным подобное поведение собачников недопустимо. Это социальный нигилизм, ущемляющий права других граждан.
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5k
insaider 2 часа назад
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169
Glassy 2 часа назад
Прочитал! повелся. стал ненавидеть бабушек. Этого автор хотел статьей добиться?
Хотя вроде название про животных... Что за методы у вас?
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