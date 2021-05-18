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Собаки спят в смешных позах

Собаки спят в смешных позах (17 фото)

Автор:
18 мая 2021 09:01
Сообщество : Животные
Метки: животные   песики   подборка   поза   прикол   собака   сон   фото   
464
17

Вашему вниманию предлагается подборка пёсиков, которые решили поспать и... устроились поудобнее... ;)

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Метки: животные   песики   подборка   поза   прикол   собака   сон   фото   
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thor2006 45 минут назад
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ceboksari Час назад
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Nikita Час назад

Могу предположить, что там прохладно.
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ceboksari Час назад
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ceboksari Час назад
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ceboksari Час назад
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3BE3DA4ET 2 часа назад
Летом, в жару, собаку из ванной не вытащишь..
Прохладная плитка - для неё самое то.
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