Собаки спят в смешных позах

Ну-ка, угадайте, какой домашний питомец выбирает для сна самые неочевидные места и позы? Если вы подумали про кошек, то, конечно, вы не ошиблись, но оказывается, и у собак бывают крайне странные привычки в вопросах сна. Пёсики засыпают на ступеньках, кирпичах и подлокотниках дивана, и так же, как и коты, часто выворачиваются в самые невообразимые позиции. И кажется, при этом им действительно удобно!

Кепочка пришлась как раз по размеру