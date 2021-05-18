Собаки спят в смешных позах

Вашему вниманию предлагается подборка пёсиков, которые решили поспать и... устроились поудобнее... ;)
Ну-ка, угадайте, какой домашний питомец выбирает для сна самые неочевидные места и позы? Если вы подумали про кошек, то, конечно, вы не ошиблись, но оказывается, и у собак бывают крайне странные привычки в вопросах сна. Пёсики засыпают на ступеньках, кирпичах и подлокотниках дивана, и так же, как и коты, часто выворачиваются в самые невообразимые позиции. И кажется, при этом им действительно удобно!
Кепочка пришлась как раз по размеру
Само изящество и грация!
Мой золотистый ретривер решил поспать вот так
Иногда мне кажется, что с моей собакой что-то не так
Да вы просто неправильно её собрали! Воспользуйтесь инструкцией.
У него три роскошных лежанки, но кирпич ведь куда удобнее
Моё пёс не боится заработать морщины и обычно лежит вот так
Когда пытаешься вылезти из кровати в утро понедельника
Решил уступить место получше своему игрушечному другу
Каждый раз они укладываются спать строго перпендикулярно
Когда хочешь привлечь внимание хозяина, но вдруг резко засыпаешь
В следующий раз, когда мне захочется внимания, я сделаю так же!
Просто решил немного поспать вот так
А что, мне удобно!
Иногда они спят так, что вообще не хочется их будить
Диван был целиком свободен
В его распоряжении две кровати, одна лежанка, несколько подушек и одеял
Но да, он выбрал кусок дерева.
Первый раз в отеле, идеальное место для сна найдено
Источник:
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Могу предположить, что там прохладно.
Прохладная плитка - для неё самое то.