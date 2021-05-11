FISHKINET
Бюджетная Tesla станет существенно доступной благодаря технологии, купленной Маском за 3 доллара (2 фото) Бюджетная Tesla станет существенно доступной благодаря технологии,... 15 российских знаменитостей, которые оказались одногодками 15 российских знаменитостей, которые оказались одногодками Простая математическая задача, которая может поставить в тупик даже взрослых Простая математическая задача, которая может поставить в тупик... "Можем повторить?": социальный ролик посвящается любителям автонаклеек с патриотическими надписями "Можем повторить?": социальный ролик посвящается любителям... Сотрудник ДПС поднял на руки ребенка, чтобы тот мог получше рассмотреть военную технику Сотрудник ДПС поднял на руки ребенка, чтобы тот мог получше... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Позитив дня: cобака и её маленькая хозяйка наслаждаются прыжками на батуте Позитив дня: cобака и её маленькая хозяйка наслаждаются прыжками... Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Мгновенная карма настигла нарушителя ПДД Мгновенная карма настигла нарушителя ПДД Глупость хуже эпидемии: вирусное сообщение из мессенджеров Глупость хуже эпидемии: вирусное сообщение из мессенджеров Одна простая вещь и миллионы ее братьев: удивительные коллекции Одна простая вещь и миллионы ее братьев: удивительные коллекции Какой-то он странный Какой-то он странный Гифки Гифки Настоящий герой Настоящий герой Москва в кино Москва в кино 15 фотографий, которые восстанавливают гармонию несмотря ни на что 15 фотографий, которые восстанавливают гармонию несмотря ни на что  Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Автомобилистка из Красноярска, которая считает что ей все должны уступать дорогу Автомобилистка из Красноярска, которая считает что ей все должны... Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней
Главная > Фото 
Настоящий герой

Настоящий герой (1 фото)

Автор:
11 мая 2021 17:29
Метки: казань   учительница   школа   
888
1
26-летняя учительница английского Эльвира Игнатьева погибла при стрельбе в Казани, пытаясь спасти ребенка.
Девушка оттолкнула ребенка и встала на пути вооруженного Галявиева, фактически закрыв ученика собой.
Вечная память!

Авторский пост

Ссылки по теме:
Метки: казань   учительница   школа   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
242
Василий Петрович 2 часа назад
Такую красоту загубил... Чтоб он сдох.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
golova2uh 24 минуты назад
Вечная память ,скорбим с Казанью
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Оль́гъ, Ѡль́гъ Час назад
Мужской поступок, смелой, сильной, молодой девушки!!! Соболезнования всем погибшим!Вечная память!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
gavrosh Час назад
Вечная память.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
214
Татьяна Час назад
Мне интересно, кто та сука, которая поставила дизлайк под этим постом?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
ss 2 часа назад
Ужас!... Земля ей пухом...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Бюджетная Tesla станет существенно доступной благодаря технологии, купленной Маском за 3 доллара (2 фото) Бюджетная Tesla станет существенно доступной благодаря технологии, купленной Маском за 3 доллара... Для тех кто изучает физику Для тех кто изучает физику Без шансов: 17 неординарных способов борьбы со списыванием Без шансов: 17 неординарных способов борьбы со списыванием Педагоги гимназии из Казани отдохнули в ОАЭ на добровольные пожертвования учеников Педагоги гимназии из Казани отдохнули в ОАЭ на добровольные пожертвования учеников В Казани бешеная "яжемать" ворвалась в класс и устроила самосуд над одноклассником дочери В Казани бешеная "яжемать" ворвалась в класс и устроила самосуд над одноклассником дочери Дети попросили у президента школу, и теперь их родителями занимается прокуратура Дети попросили у президента школу, и теперь их родителями занимается прокуратура
Настя Кузнецова

https://www.legendapress.ru Истина, где-то рядом
12141



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Прикольные СМС-сообщения, дошедшие до получателей и насмешившие всех
5
83
Прикольные СМС-сообщения, дошедшие до получателей и насмешившие всех
Казнь на камеру по-немецки: непокорённые герои Отечественной
14
164
Казнь на камеру по-немецки: непокорённые герои Отечественной
﻿
Набирающие популярность
Пьеса Горького «На дне» как острая социально-философская драма
0
3
Пьеса Горького «На дне» как острая социально-философская драма
Кувырок назад на "Ниве"
0
15
Кувырок назад на "Ниве"
Самбурская расплакалась из-за плохого ремонта в квартире (8 фото)
Самбурская расплакалась из-за плохого ремонта в квартире (8 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Что случится если экономить на резине
1
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Россия#прикол#СССР#животные#красота#приколы#подборка#дтп#аварии
#Юмор#история#картинки#фотографии#казань#в мире#сша#жизнь#шоу бизнес#автомобили
#интересно#факты#люди#интересное#природа#кино#прикольные#школа#9 мая#мемы

На что жалуетесь?

Вернуться