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26-летняя учительница английского Эльвира Игнатьева погибла при стрельбе в Казани, пытаясь спасти ребенка.
Девушка оттолкнула ребенка и встала на пути вооруженного Галявиева, фактически закрыв ученика собой.
Вечная память!
Девушка оттолкнула ребенка и встала на пути вооруженного Галявиева, фактически закрыв ученика собой.
Вечная память!
Авторский пост
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Метки: казань учительница школа
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