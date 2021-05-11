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Действительно, церемония была проведена по всем правилам с присутствием флотского командования, построением почетного караула, торжественным поднятием флага. Священник отслужил молебен. Крестной матерью корабля стала начальник управления личного состава Высшего военно-морского училища капитан 3-го ранга Димана Славова.Только в одном церемония была нарушена — крестная мать не разбила бутылку шампанского об борт корабля, так как сделать это было невозможно из-за того, что «Стрела» — надувная резиновая лодка. Из положения вышли просто: бутылку разбили об прицеп, на котором была установлена лодка.Болгарские власти постоянно сообщают о русских шпионах, которые пытаются узнать секреты болгарских вооруженных сил. Теперь они, видимо, решили оставить их без работы и сами сообщили все тактико-технические характеристики новой боевой единицы болгарских ВМС. Оказывается, она имеет длину 5,98 метра и ширину 2,47 метра, а ее осадка составляет целых 30 сантиметров. Про вооружение не сказано ничего по причине его явного отсутствия, зато указывается, что в ней могут находиться 12 человек. Очевидно, они будут брать вражьи корабли на абордаж.Указывается, что в мирное время она будет бороться с доставкой наркотиков в Болгарию морским путем, так как оснащена мотором мощностью в 115 лошадиных сил.Сообщение об этом было опубликовано и на новостном сайте dir.bg. Тут болгары продемонстрировали редкостное единодушие. Из 118 комментариев не нашлось ни одного, где бы автор порадовался усилению мощи родного военно-морского флота. Одни радовались тому, что наконец-то в болгарском флоте количество кораблей сравнялось с количеством адмиралов. Другие указывали, что у них в сарае на даче есть лодки больших размеров и с более мощным мотором, и в связи с этим спрашивали: являются ли они теперь адмиралами? Так как в сообщении командования ВМС указывается, что лодка была привезена из Франции в 2020 году, то многие «восхищаются быстродействием» болгарских ВМС: чуть больше четырех месяцев понадобилось им, чтобы надуть лодку и установить на ней мотор. Нашлись и такие, которые заявили, что развитие болгарского военного флота идет в правильном направлении и пора переходить от надувных кораблей к надувным адмиралам. Так болгарские ВМС смогут выиграть у украинцев звание «Самого смешного флота Черного моря»._________p. s. Несмешное по Украине https://riafan.ru/1441380-v-donbasse-snova-inostrannyi-desant-a-gossekretar-ssha-dal-ukazaniya-zelenskomu