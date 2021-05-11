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ВМС Болгарии торжественно спустили на воду надувную лодку, рассмешив всю страну

ВМС Болгарии торжественно спустили на воду надувную лодку, рассмешив всю страну (1 фото)

Автор:
11 мая 2021 12:51
Метки: болгария   корабль   приколы   флот   
1022
1
Командование ВМС Болгарии сообщило о проведении торжественной церемонии в Варне по поводу ввода в строй нового корабля болгарского флота, получившего название «Стрела».

Источник:

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Метки: болгария   корабль   приколы   флот   
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15  комментариев
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27k
Snork Snorkoff 3 часа назад
А ведь имели свой флот когда-то. Свой, это в смысле сами строили. Даже крупнотоннажный танкерный.
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27k
lem02 2 часа назад
За смешной болгарской лодочкой стоит флот НАТО.
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1k
💰красава💰 2 часа назад
РОССИЯ!!! ;)))))

https://varlamov.ru/4241258.htmlhttps://varlamov.ru/4241258.html

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8k
MihailoSerbiya 2 часа назад
Na Sirius B uzhe podnyali trevogu iz za etih "korablyah".
Vse NLO otozvali domoy s Zemli.
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2k
Frank Borman 3 часа назад
Братушки - братья по разуму с бандеровцами.
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1k
RaiJu 3 часа назад
Хуже только румынский спецназ
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21k
Сибиряк 3 часа назад
ВМС Болгарии торжественно спустили на воду надувную лодку, рассмешив всю странуПосмотреть
ВМС Болгарии торжественно спустили на воду надувную лодку, рассмешив всю страну
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62k
Viktor 3 часа назад
Ну всё, держитесь флоты мира!
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49k
Нанук Паналык 3 часа назад
Наши тут на днях урну для собачьего говна торжественно открывали!
С депутатами и лентами...И ничего.Не смеялась страна.
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11k
Паша Эмильевич 3 часа назад
Ха!!! Болгары слабаки. Вон в Беларуси торжественно пандус на ступеньках в поликлинику открыли. Вот это торжество, я понимаю..
https://www.kp.by/online/news/4271263/https://www.kp.by/online/news/4271263/
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Bianca Roero

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