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Коррупционная схема в медицинской сфере раскрыта!

Коррупционная схема в медицинской сфере раскрыта! (1 фото)

Автор:
26 марта 2021 16:29
Метки: Богомаз   Россия   больные   брянск   власть   врачи   коррупция   обман   
961
1
Евгения Шпигель — жена бизнесмена и бывшего сенатора Бориса Шпигеля была задержана по подозрению в дачи взяток высшему политическому руководству в городе Москва.

Авторский пост

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Метки: Богомаз   Россия   больные   брянск   власть   врачи   коррупция   обман   
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30k
Volga_34 4 часа назад
С коррупцией воюют люди с кристально-честными глазами, в которых отображаются кремлёвские звёзды..

" Министр Голикова же, спасая свою репутацию, упорно твердила о том, что ситуация под контролем и жестко опровергала заявления специалистов о многократном росте смертности и заболеваний в столице. Со временем правда открылась, и страна наконец узнала о беспрецедентных последствиях горячего лета и реальных цифрах смертности населения в связи с непринятием надлежащих мер ведомством Голиковой. Открылось и то, что Мадам Арбидол откровенно вводила в заблуждение руководство страны, докладывая наверх, что ситуация развивается в штатном режиме. Или взять свежий скандал в столичном Минздраве, связанный опять же с госзакупками лекарств. Новый мэр Москвы Сергей Собянин на совещании в правительстве Москвы 7 декабря потребовал приостановить тендеры, обратив внимание на их явную коррупционную составляющую: ведь очевидно, что победителями аукционов всякий раз выходили одни и те же фармкомпании. Стоит ли объяснять, с кем они аффилированы и по чьей протекции включены обречены на вечный коммерческий успех при освоении госбюджета? А ведь столичный рынок лекарств один из самых лакомых кусков фармацевтического пирога, который в первую очередь контролируется семьей Голиковой Христенко.

Возможно, это и совпадение, но чем чаще земля начинает гореть под туфлями Татьяны Голиковой, тем больше в ее ведомстве происходит подозрительных потерь документов, которые могли бы пролить свет на сомнительные сделки и тендеры с участием доверенных лиц Мадам Арбидол. Так, в Минздравсоцразвития дважды за последние месяцы вдруг вспыхивали пожары, в огне которых, как поговаривают, сгорали ценные улики и вещдоки. Источники в ведомстве говорят, будто документы, которыми могли бы заинтересоваться проверяющие из Генпрокуратуры и СКП, жгут умышленно. А чтобы утрата документальной базы была гарантированной, с пожарными расчетами имеется договоренность о том, чтобы при тушении очагов возгорания в министерских кабинетах брандмейстеры не жалели воды. Резон очевиден: что не досталось огню, приведет в негодность вода. В итоге конфиденциальные документы, не предназначенные для посторонних глаз, обречены на списание. Такая технология чиновничьих страховок вполне укладывается в представление Мадам Арбидол об особенностях министерского бизнеса в Минздравсоцразвития.

А тем временем на просторах аптечной сети России зреет, выливается наружу рукотворный кризис, связанный с обостряющимся дефицитом лекарств и ростом цен на жизненно важные препараты. Отобрав функции лекарственного контроля у профессионалов Росздравнадзора и разогнав толковых специалистов, Мадам Арбидол так и не смогла заново организовать сломанную систему в недрах подконтрольного ей министерства. В результате Татьяна Голикова не на шутку задергалась, понимая, что отвечать за все свои художества рано или поздно, но придется. Ведь если в следующем году большого выборного цикла откроется, что социальные программы Минздравсоцразвития благополучно провалены, то мало не покажется ни Голиковой, ни Христенко, ни всем прочим членам этой большой, но, увы, неразборчивой в связях, семьи..."

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2k
Mellivora 9 минут назад
Шпигелю в зале суда резко поплохело...
А вот в СовФеде сидел себе и ничего.
Бизнес вел и ничего.
А как на нары сразу сердечко и ливер прихватило....
Кто же сдал сенатора? Таких просто так не приземляют.
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13k
Роман 15 минут назад
Как только их хватают за ж...у, так сразу начинают ныть о тяжелом здоровье, жаловаться Путину и вообще это всё наговор и происки врагов
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1k
Дмитрий Круглов 57 минут назад
А помните кто такие Фигль и Мигль? В очередной раз поражаюсь гениальному дару предвидения Николая Носова, вспоминая персонажей "Незнайки на Луне"!
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16k
тов.Suhov 59 минут назад
А подредактировать текст слабО..? Минус жирный-жирный за безграмотность.
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38k
parallax Час назад
Этот свино-хряк, лет десять назад был замешан в педофильном скандале. Тогда ему удалось выкрутиться. Надеюсь теперь его всё же посадят.
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7k
Barachek_Obachek 2 часа назад
Когда я спросил врача почему она не выдаёт положеные бесплатные лекарства - она меня просто выгнала. А когда спросили Белозерцева почему цены в Аптеках выросли в разы - он ответил, что сам болел Ковидом и тоже покупал всё в аптеке, ничем мол помочь не может. Мне вот другое интересно, почему не создадут фонд помощи детям, нуждающимся в дорогой операции? И пополнялся бы он из конфискованных средств. Нужно то всего 1/1000 часть забрать у казнокрадов, чтобы помочь детям.
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778
Вадим 2 часа назад
Ну вот сколько их ещё надо поймать, чтобы понять что там абсолютно все такие!!!
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7k
Андрей А Вадим 2 часа назад
Всех
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1k
Дмитрий 2 часа назад
Очень информативный пост.....ни о чем! Есть баба, жена бизнесмена. На нее записана большая часть фирмы. У бабы есть фирма, которая нарушила сроки поставки оборудования. В общем итог всей этой короткой истории- задержание.....Очень информативно. Пост ради поста...Шёл бы автор на улицу. С мужиками пива попил что ли....Весна на улице почти....Может действительно какую стоящую новость услышал. Да пост создал...А так- авно, а не пост.
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30k
Азат Баширов 2 часа назад
Кто же так сильно евреев начал прессовать?
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1k
Sam22 2 часа назад
Как можно оштрафовать... КИСЛОРОДНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ?!
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3k
RALEXXX 3 часа назад
Ну а как же в России без взяток? В стране это инструмент, без которого ничего и сделать-то невозможно. Ни дом построить, ни землю под строительство получить, ни бизнес организовать. Взятка - это в крови гражданина российского. Ещё в гоголевском "Ревизоре" очень наглядно описано. Ещё Салтыков-Щедрин писал: "Разбудите меня через сто лет и спросите, что сейчас происходит в России, и я отвечу - пьют и воруют." Тоже и со взяткой: мзду брали, берут и брать будут.
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8k
Шурум-бурум 3 часа назад
всё как обычно...
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10k
Агент Безопасной Национальности 4 часа назад
Начался скандал с чиновником - тут же подтянулись боты...
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38k
parallax 4 часа назад
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1k
Палыч parallax 3 часа назад
Там ряха то побольше будет.


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4k
insaider 4 часа назад
Всё имущество коррупционеров конфисковать!
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4k
insaider Севастьян 4 часа назад
Из тюрьмы на частниках,они же под арестом!

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3k
Севастьян insaider 4 часа назад
Полтора человека под арестом,остальных трогать нельзя.
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insaider Севастьян 3 часа назад
Садят только тех кто не поделился!Вы тоже про это читали?! Или это вы писали?
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3k
Севастьян insaider 2 часа назад
Я это контролирую.
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7k
Barachek_Obachek insaider 2 часа назад
Любят они катаццо
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42k
Нанук Паналык 4 часа назад
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