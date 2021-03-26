Коррупционная схема в медицинской сфере раскрыта!

Евгения Шпигель — жена бизнесмена и бывшего сенатора Бориса Шпигеля была задержана по подозрению в дачи взяток высшему политическому руководству в городе Москва. Евгении принадлежит большая часть акций донской фирмы ОАО «Фармация». Эта компания есть главным поставщиком Минздрава в Ростовской области.

ОАО «Фармация» зарегистрирована в городе Шахты еще в 2000 году. 53,23% акций компании принадлежит ООО «Интермедфарм», которой владеет Евгения Шпигель. С 2014 года компания получила от Минздрава Ростовской области получила около трех тысяч контрактов на общую сумму в 5 миллиардов рублей.

Также фиксируются нарушения поставки оборудования дочерними предприятиями ОАО «Фармация», например, кислородное оборудование для ГБ № 20 в Ростове оштрафовали на полмиллиона рублей. Фирма «Четыре стихии» не успела к сроку установить системы кислородоснабжения родильного отделения.

В общем, итог карьеры таких личностей один - это задержание.