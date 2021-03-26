Коррупционная схема в медицинской сфере раскрыта!

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Евгения Шпигель — жена бизнесмена и бывшего сенатора Бориса Шпигеля была задержана по подозрению в дачи взяток высшему политическому руководству в городе Москва.
Евгения Шпигель — жена бизнесмена и бывшего сенатора Бориса Шпигеля была задержана по подозрению в дачи взяток высшему политическому руководству в городе Москва. Евгении принадлежит большая часть акций донской фирмы ОАО «Фармация». Эта компания есть главным поставщиком Минздрава в Ростовской области.
ОАО «Фармация» зарегистрирована в городе Шахты еще в 2000 году. 53,23% акций компании принадлежит ООО «Интермедфарм», которой владеет Евгения Шпигель. С 2014 года компания получила от Минздрава Ростовской области получила около трех тысяч контрактов на общую сумму в 5 миллиардов рублей.
Также фиксируются нарушения поставки оборудования дочерними предприятиями ОАО «Фармация», например, кислородное оборудование для ГБ № 20 в Ростове оштрафовали на полмиллиона рублей. Фирма «Четыре стихии» не успела к сроку установить системы кислородоснабжения родильного отделения.
В общем, итог карьеры таких личностей один - это задержание.
ОАО «Фармация» зарегистрирована в городе Шахты еще в 2000 году. 53,23% акций компании принадлежит ООО «Интермедфарм», которой владеет Евгения Шпигель. С 2014 года компания получила от Минздрава Ростовской области получила около трех тысяч контрактов на общую сумму в 5 миллиардов рублей.
Также фиксируются нарушения поставки оборудования дочерними предприятиями ОАО «Фармация», например, кислородное оборудование для ГБ № 20 в Ростове оштрафовали на полмиллиона рублей. Фирма «Четыре стихии» не успела к сроку установить системы кислородоснабжения родильного отделения.
В общем, итог карьеры таких личностей один - это задержание.
Авторский пост
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" Министр Голикова же, спасая свою репутацию, упорно твердила о том, что ситуация под контролем и жестко опровергала заявления специалистов о многократном росте смертности и заболеваний в столице. Со временем правда открылась, и страна наконец узнала о беспрецедентных последствиях горячего лета и реальных цифрах смертности населения в связи с непринятием надлежащих мер ведомством Голиковой. Открылось и то, что Мадам Арбидол откровенно вводила в заблуждение руководство страны, докладывая наверх, что ситуация развивается в штатном режиме. Или взять свежий скандал в столичном Минздраве, связанный опять же с госзакупками лекарств. Новый мэр Москвы Сергей Собянин на совещании в правительстве Москвы 7 декабря потребовал приостановить тендеры, обратив внимание на их явную коррупционную составляющую: ведь очевидно, что победителями аукционов всякий раз выходили одни и те же фармкомпании. Стоит ли объяснять, с кем они аффилированы и по чьей протекции включены обречены на вечный коммерческий успех при освоении госбюджета? А ведь столичный рынок лекарств один из самых лакомых кусков фармацевтического пирога, который в первую очередь контролируется семьей Голиковой Христенко.
Возможно, это и совпадение, но чем чаще земля начинает гореть под туфлями Татьяны Голиковой, тем больше в ее ведомстве происходит подозрительных потерь документов, которые могли бы пролить свет на сомнительные сделки и тендеры с участием доверенных лиц Мадам Арбидол. Так, в Минздравсоцразвития дважды за последние месяцы вдруг вспыхивали пожары, в огне которых, как поговаривают, сгорали ценные улики и вещдоки. Источники в ведомстве говорят, будто документы, которыми могли бы заинтересоваться проверяющие из Генпрокуратуры и СКП, жгут умышленно. А чтобы утрата документальной базы была гарантированной, с пожарными расчетами имеется договоренность о том, чтобы при тушении очагов возгорания в министерских кабинетах брандмейстеры не жалели воды. Резон очевиден: что не досталось огню, приведет в негодность вода. В итоге конфиденциальные документы, не предназначенные для посторонних глаз, обречены на списание. Такая технология чиновничьих страховок вполне укладывается в представление Мадам Арбидол об особенностях министерского бизнеса в Минздравсоцразвития.
А тем временем на просторах аптечной сети России зреет, выливается наружу рукотворный кризис, связанный с обостряющимся дефицитом лекарств и ростом цен на жизненно важные препараты. Отобрав функции лекарственного контроля у профессионалов Росздравнадзора и разогнав толковых специалистов, Мадам Арбидол так и не смогла заново организовать сломанную систему в недрах подконтрольного ей министерства. В результате Татьяна Голикова не на шутку задергалась, понимая, что отвечать за все свои художества рано или поздно, но придется. Ведь если в следующем году большого выборного цикла откроется, что социальные программы Минздравсоцразвития благополучно провалены, то мало не покажется ни Голиковой, ни Христенко, ни всем прочим членам этой большой, но, увы, неразборчивой в связях, семьи..."
А вот в СовФеде сидел себе и ничего.
Бизнес вел и ничего.
А как на нары сразу сердечко и ливер прихватило....
Кто же сдал сенатора? Таких просто так не приземляют.