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Русские пленные вне списка

Русские пленные вне списка (1 фото)

Автор:
15 марта 2021 02:23
Сообщество : Военное
Метки: вов   история   русские   
355
1

Советских военнопленных, погибших в нацистских концлагерях во время Великой Отечественной войны, независимо от того, были они гражданским лицам или красноармейцам, следует считать жертвами геноцида в отношении граждан СССР.

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Метки: вов   история   русские   
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11  комментариев
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94
Сергей 4 часа назад
преступления фашистов были ужасные. Непонятно, почему наши не рассекречивают все архивы Великой Отечественной. Ведь там должны быть достоверные доказательства не только известных преступлений, но и тех, о которых мало известно. Холокост ужасная трагедия. Как то пытался найти в интернете приказ Гитлера об уничтожении евреев, цыган и прочих. Не нашел. Приказ Абвера о расстреле комиссаров на месте есть, а про геноцид неарийцев не нашел. Может быть этот приказ в закрытых архивах хранится.
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149k
☭Cheкаво☭ 17 минут назад
Что там с Эдельвейсами стало, выкинули их с гор?
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21k
Батончик с маком Час назад
европцы уже готовы повторить резню. майн кампф быстро раскупили, русофобия с них лезет изо всех дырок,натовских баз как грибов навырастало.... короче гейропа и прочая шваль под предводительством пиндосов к буче подготовлены
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15k
Топпер Харли Батончик с маком 8 минут назад
Кто к нам с чем и зачем-тот от того и того!!!
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29k
Azesh 2 часа назад
кстати, современные нацисты и сочувствующие им малолетние дебилы оправдывают геноцид тем, что СССР не подписал конвенцию Красного Креста, и поэтому он сам виноват. Логично, да? Если СССР не подписал, что ж ВЫ то советских пленных убивали? Это СССР должен был по логике немцев убивать. Однако этого не было. Значит- не в конвенции дело?

Кстати, западные союзники тоже хороши. До сих пор никто так и нашел внятного объяснения по проблеме под названием "потерянный миллион". Речь идет о расхождении в миллион немецких пленных, которых взяли союзники и которые вышли из плена.
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29k
Azesh 2 часа назад
копипастишь- хоть на абзацы разбей, имей уважение к читателям.
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