Почему в России нельзя охотиться с глушителем

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Каждый охотник знает о том, что в России сегодня заниматься промыслом с использованием устройств бесшумной стрельбы нельзя. Почему же дела обстоят именно так? Отечественные охотники сломали не одно копье в спорах по поводу правомерности или неправомерности такого подхода со стороны властей.
Тем более, что опыт и практика у стран-соседей на этот счет также сильно разнится.
Тем более, что опыт и практика у стран-соседей на этот счет также сильно разнится.
На сегодняшний день в России реализация приборов бесшумной стрельбы не запрещена. Однако, запрещено их использование на охоте. Аналогичным образом ситуация обстоит и в ряде стран бывшего Советского Союза. Впрочем, есть и другая практика: например, в Финляндии, охота на зверя с ПБС не только не запрещено, но приветствует по целому ряду причин. Большинство же охотников предпочитает стрелять из нарезного оружия с глушителем по одной простой причине – защита слуха.
Безусловно, ни один ПБС не делает на сегодняшний день выстрел из огнестрельного оружия абсолютно бесшумным. Чаще всего выстрел все равно будет слышен, во всяком случае в непосредственной близости от стрелка. Тем не менее, у властей есть два основных аргумента против ПБС в контакте охоты. Первый – это массовый забой зверя. Второй – это безопасность самих охотников.
Что касается массового забоя, то власти главным образом опасаются браконьеров. Использование ПБС серьезно сокращает шансы на то, что злоумышленники такого рода будут обнаружены егерями или сотрудниками правопорядка. Кроме того, глушитель значительно облегчает забой зверя в одной местности, так как животные с меньшей вероятностью начнут разбегаться при непонятном шуме. Все это увеличивает наносимый природе и экономике страны ущерб. Справедливости ради стоит отметить, что запрет на использование ПБС все равно слабо останавливает браконьеров от их использования.
Есть и второй момент: безопасность самого стрелка. Каждый охотник должен принимать максимум усилий для того, чтобы быть замеченным. Кроме того, выстрелы где-то по соседству закономерным образом заставляют человека насторожиться и проявить большую внимательность. Если же выстрелов будет совсем не слышно, то потенциальные риски с травмированием или даже непредумышленным убийством коллег-охотников возрастают.
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Безусловно, ни один ПБС не делает на сегодняшний день выстрел из огнестрельного оружия абсолютно бесшумным. Чаще всего выстрел все равно будет слышен, во всяком случае в непосредственной близости от стрелка. Тем не менее, у властей есть два основных аргумента против ПБС в контакте охоты. Первый – это массовый забой зверя. Второй – это безопасность самих охотников.
Что касается массового забоя, то власти главным образом опасаются браконьеров. Использование ПБС серьезно сокращает шансы на то, что злоумышленники такого рода будут обнаружены егерями или сотрудниками правопорядка. Кроме того, глушитель значительно облегчает забой зверя в одной местности, так как животные с меньшей вероятностью начнут разбегаться при непонятном шуме. Все это увеличивает наносимый природе и экономике страны ущерб. Справедливости ради стоит отметить, что запрет на использование ПБС все равно слабо останавливает браконьеров от их использования.
Есть и второй момент: безопасность самого стрелка. Каждый охотник должен принимать максимум усилий для того, чтобы быть замеченным. Кроме того, выстрелы где-то по соседству закономерным образом заставляют человека насторожиться и проявить большую внимательность. Если же выстрелов будет совсем не слышно, то потенциальные риски с травмированием или даже непредумышленным убийством коллег-охотников возрастают.
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Метки: глушитель интересное оружие охота
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Никто в здравом уме не поднимет жопу с мягкого дивана, не выйдет из комфортного жилья и не рискнет собой... ибо людям в подавляющем большинстве своем насрать пока им есть где спать и что есть. Подавляющее большинство живет так, как смогло себя реализовать - это факт.
Есть группа лиц, которым кажется, что:
- им все должны,
- им кто-то постоянно мешает,
- они не миллиардеры только по какой-то нелепой случайности,
- и т.д...
Но они никогда не рискнут и не слезут с дивана... потому что:
- кто-то другой это должен сделать,
- у них нет оружия (нет денег купить оружие, либо им не разрешено иметь оружие по медицинским показателям),
- у них "лапки",
- и т.д...
Они не тянут не то что на эссеров, а и на большевиков... так. жалкое подобие анархистов в пределах собственной кухни.
Чиновники их, бля, боятся...
Экспертиза показала - смертельно раненый кабан не расслышал выстрелов и... разорвал охотников. Звука выстрела из ружья он мог бы испугаться. Как то так...
Ещё к ним добавились диванные инфантильные "оружейные эксперты", которые умудрились добраться до оружия.
После того как меня чуть не убили такие ребята, я с охотой завязал. ИЖ-27 16к продал, СКС пока сохранил.
Запретить на охоте камуфляж!!! Только так:
И второе, купить лук/арбалет может тот, кто уже владеет ружьём и имеет ох.билет.
Сила натяжения больше разрешенный для "игрушки", всё, оружие. Но охотится было нельзя.