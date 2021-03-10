Почему в России нельзя охотиться с глушителем

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На сегодняшний день в России реализация приборов бесшумной стрельбы не запрещена. Однако, запрещено их использование на охоте. Аналогичным образом ситуация обстоит и в ряде стран бывшего Советского Союза. Впрочем, есть и другая практика: например, в Финляндии, охота на зверя с ПБС не только не запрещено, но приветствует по целому ряду причин. Большинство же охотников предпочитает стрелять из нарезного оружия с глушителем по одной простой причине – защита слуха.Безусловно, ни один ПБС не делает на сегодняшний день выстрел из огнестрельного оружия абсолютно бесшумным. Чаще всего выстрел все равно будет слышен, во всяком случае в непосредственной близости от стрелка. Тем не менее, у властей есть два основных аргумента против ПБС в контакте охоты. Первый – это массовый забой зверя. Второй – это безопасность самих охотников.Что касается массового забоя, то власти главным образом опасаются браконьеров. Использование ПБС серьезно сокращает шансы на то, что злоумышленники такого рода будут обнаружены егерями или сотрудниками правопорядка. Кроме того, глушитель значительно облегчает забой зверя в одной местности, так как животные с меньшей вероятностью начнут разбегаться при непонятном шуме. Все это увеличивает наносимый природе и экономике страны ущерб. Справедливости ради стоит отметить, что запрет на использование ПБС все равно слабо останавливает браконьеров от их использования.Есть и второй момент: безопасность самого стрелка. Каждый охотник должен принимать максимум усилий для того, чтобы быть замеченным. Кроме того, выстрелы где-то по соседству закономерным образом заставляют человека насторожиться и проявить большую внимательность. Если же выстрелов будет совсем не слышно, то потенциальные риски с травмированием или даже непредумышленным убийством коллег-охотников возрастают.