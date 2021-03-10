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Почему в России нельзя охотиться с глушителем

Почему в России нельзя охотиться с глушителем (1 фото)

Автор:
10 марта 2021 17:08
Метки: глушитель   интересное   оружие   охота   
1345
1
Каждый охотник знает о том, что в России сегодня заниматься промыслом с использованием устройств бесшумной стрельбы нельзя. Почему же дела обстоят именно так? Отечественные охотники сломали не одно копье в спорах по поводу правомерности или неправомерности такого подхода со стороны властей.
Тем более, что опыт и практика у стран-соседей на этот счет также сильно разнится.

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Метки: глушитель   интересное   оружие   охота   
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27  комментариев
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69k
Медведь. 9 часов назад
Все очень просто - Чиновники боятся за свою шкурkу..
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27k
Fat Lynx Медведь. 9 часов назад
Косолапый, количество охотников на чиновников с ПБС, равно количеству охотников с короткостволом плюс количество охотников на чиновников с автоматами... а именно равно нулю.
Никто в здравом уме не поднимет жопу с мягкого дивана, не выйдет из комфортного жилья и не рискнет собой... ибо людям в подавляющем большинстве своем насрать пока им есть где спать и что есть. Подавляющее большинство живет так, как смогло себя реализовать - это факт.
Есть группа лиц, которым кажется, что:
- им все должны,
- им кто-то постоянно мешает,
- они не миллиардеры только по какой-то нелепой случайности,
- и т.д...
Но они никогда не рискнут и не слезут с дивана... потому что:
- кто-то другой это должен сделать,
- у них нет оружия (нет денег купить оружие, либо им не разрешено иметь оружие по медицинским показателям),
- у них "лапки",
- и т.д...
Они не тянут не то что на эссеров, а и на большевиков... так. жалкое подобие анархистов в пределах собственной кухни.
Чиновники их, бля, боятся...
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17k
Luc72 3 часа назад
Охота... Справелоива только с копьем на крупную дичь или ножом. Зайца не можешь догнать? Твои проблемы.
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2k
Marat 5 часов назад
На охоте выстрел должно быть слышно. Промазал по дичи - твои проблемы, ищи дальше. А вот люди в округе должны слышать, чтобы было понимание в каком районе ведётся охота и из соображений безопасности и из соображений надзора. От выстрела ещё никто не глох, уши финнам жалко.
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40k
doker 6 часов назад
Был случай, ещё в СССР, какие-то начальники поехали охотиться с милицейскими "калашами". На кабана. В результате - два трупа, кабана и одного охотника, тяжкие увечья другого охотника.
Экспертиза показала - смертельно раненый кабан не расслышал выстрелов и... разорвал охотников. Звука выстрела из ружья он мог бы испугаться. Как то так...
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1k
Бровеносец в потёмках doker 4 часа назад
Шта?!
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35k
Бабай doker 2 часа назад
Евгений Дубровин "Глупая сказка". Тоже такая история описана мимоходом.
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54k
Алекс Юстасов 6 часов назад
Типа браконьеры бояться применять глушители?
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3k
Алексей Куликов Алекс Юстасов 6 часов назад
Если поймают с глушителем, натянут и за глушитель.
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4k
TirAn 7 часов назад
Развелось слишком много якобы "охотников", которые делают из охоты что то вроде пикника, где можно похвастаться своим снаряжение и оружием в перерывах между пьянкой и стрельбой по бутылкам.
Ещё к ним добавились диванные инфантильные "оружейные эксперты", которые умудрились добраться до оружия.
После того как меня чуть не убили такие ребята, я с охотой завязал. ИЖ-27 16к продал, СКС пока сохранил.
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57k
Александр Ломовицкий 8 часов назад
надо внести предложение - разрешить на территории РФ только охоту с колюще-режущим оружием ! шансы должны быть равными ! вы хотите мяса которое сопротивляется ? вперед суки боритесь . охота с огнестрелом это промысел а не развлечение !
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13k
Patmaz 9 часов назад
можно подумать, что браконьеры будут соблюдать закон.
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13k
Corvus Corax 9 часов назад
"Каждый охотник должен принимать максимум усилий для того, чтобы быть замеченным."
Запретить на охоте камуфляж!!! Только так:

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3k
Ыукп Corvus Corax 7 часов назад
Если почитать о том, как видят окружающий мир те, на кого охотятся, то это не такая уж и глупая затея.
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13k
Corvus Corax Ыукп 7 часов назад
И что, глухарь видит мир черно-белым? Волк, медведь, олень, слон, леопард, киты видят мир одинаково?
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Ыукп Corvus Corax 7 часов назад
Нет, не одинаково. Но утверждать, что они нас меньше видят, когда мы в камуфляже, не менее глупо.
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26k
Aqueronte Corvus Corax 4 часа назад
Зверь обычно на зрение не очень полагается, в основном обоняние и слух, так что и в яркой одежде можно добыть трофей
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25k
turyst Corvus Corax Час назад
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Комментарий удален. Причина: флуд
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friday2009 9 часов назад
С арбалетом же можно охотиться? Тогда к нему специальную шумелку надо присоединять
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Fat Lynx friday2009 9 часов назад
та только с этого года... только вся фишка не в том, что "разрешили", а в том, что Луки и арбалеты приравняли к оружию.
И второе, купить лук/арбалет может тот, кто уже владеет ружьём и имеет ох.билет.
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26k
Aqueronte friday2009 4 часа назад
Разве можно?
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turyst friday2009 2 часа назад
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turyst Fat Lynx 2 часа назад
Так это и раньше так было.
Сила натяжения больше разрешенный для "игрушки", всё, оружие. Но охотится было нельзя.
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