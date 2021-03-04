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Ученые пояснили, чем ослабление Гольфстрима грозит США и Европе

Ученые пояснили, чем ослабление Гольфстрима грозит США и Европе (1 фото)

Автор:
04 марта 2021 20:54
Метки: Гольфстрим   Изменение климата.   глобальное потепление   мексиканский залив   разлив нефти   
1483
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Результатом нового исследования ученых из Ирландии, Великобритании и Германии стал вывод о том, что течение Гольфстрим никогда еще не было таким слабым, как за последние десятилетия

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Метки: Гольфстрим   Изменение климата.   глобальное потепление   мексиканский залив   разлив нефти   
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24  комментария
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21k
Юрьевич 5 часов назад
Теплеет климат - течение замедляется, холодает - течение интенсивнее. Своего рода балансир.
Никто же не удивляется, почему в холодильнике зимой компрессор включается реже.
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63k
Максим 19 минут назад
Главное вставить бред про люди содействуют.. Люди никак не влияют на процессы глобального потепления.. Это циклический процесс земли и он идет с тех пор, когда людей не было в проекте.. Вот мусорим да, нехило.. а на потепление)) это как пукнуть в комнате и сказать что все пистец счас жара будет. Вон Этна проснулась.. Она одна дает больше чем все заводы в год дл потепления.
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65k
Варакин Алексей 2 часа назад
- Погода паршивая!
- Это из-за Гольфстрима.
- Он еврей?
- Нет. Течение.
- Масонское?
- Океаническое.
- Из Израиля?
- Нет. Из Америки.
- Так я и знал. У них, у евреев, небось солнышко светит, а мы тут гнить должны.
- Да нет. Там сейчас ночь.
- А ты откуда все знаешь? ЕВРЕЙ??!
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4k
Олег 2 часа назад
Британские ученые стали что-то подозревать ...
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31k
Nefrion 2 часа назад
Помниццо мне, что когда нефть разлилась в Мексиканском заливе некоторые ученые прогнозировали, что вообще всей жизни на Земле трында, все океаны покроются тонкой отражающей пленкой и начнется вечная зима.
И поди ж ты, как-то рассосалось.
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8k
portmen77 2 часа назад
Мелел Гольфстрим,
Земля дымилась.
И против Гретиных надежд.
Зима в Техасе поселилась.
И нахрен смыло Будапешт.
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27k
lem02 3 часа назад
Россия как будто на другой планете живет.
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17k
иванов дмитрий 3 часа назад
Опять писец Америке .(
Опять крах доллара .(
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704
Шурман 4 часа назад
У нас последнии 2 года на дожди молиться , летом выжигает все так что страшно , а здесь типа волна , ну хорошо подохнем первыми , Бельгия .
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704
Шурман 4 часа назад
Живя в Европе я особо не заметил похолоданий , ну да повалил снежок и полежал 2 дня и растаял , для Германии и Австрии и Италии это нормальное явление и для Люксембурга тоже . Они в прошлом году могли такие бабки заколотить на лыжных курортах но увы типа КОВИД , по мне так это грипп только в тяжелой форме , с августа по февраль я сдал 8 тестов и заболеть я мог в разных странах евро и моя жена и дети и мать , почему же мы не заболели ? . Общаюсь с очень большим количеством людей и без маски и все живы , чудеса ? . Какое нахрен похолодание ? для Европы -5-8 это уже жопа все мерзнут ,у половины даже теплых курток нет , в эти выходные тоже -5 и что умереть теперь ? отопление газовое если отключат есть дрова и камин . Есть чугунные сковородки и тд выживем .
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704
Шурман 4 часа назад
Как рыбак могу сказать воды стало меньше и в каналах и приливы маленькие . Какой нафиг апокалипсис . Поживем увидем .
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13k
Генка Шурман 2 часа назад
У нас, в Северной америке, наоборот уровень Великих озер рекордный из-за осадков. Ну и зимы стали теплее.
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13k
Генка Шурман 2 часа назад
Хорошо вам. У меня из близких/знакомых 3 человека померло и еще 3 переболело в очень тяжелой форме (2-х к вентиляторам подключали), при чем один из них - очень спортивный и здоровый человек. Марафонец, 3 раза учавствовал в Iron Man.
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17k
babuby 4 часа назад
Ну и чем-же всё-таки ослабление Гольфстрима, грозит США и Европе?
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2k
Enotko Ytko babuby 4 часа назад
смоет их
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13k
Генка babuby 2 часа назад
По идее замерзнуть должны.
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17k
Андрей Иванов 4 часа назад
Это всё Путин виноват. Его хакеры где-то на пути Гольфстрима насыпали гору. И утыкали её полониевыми флажками. Чисто для поржать
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7k
costa 5 часов назад
Ну так и где ссылка на работы этих ученых и где графики скорости гольфстрима?
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24k
Остап Бульба Автор поста costa 5 часов назад
на сайте nature.com Плати и читай.
https://www.nature.com/articles/s41561-021-00699-zhttps://www.nature.com/articles/s41561-021-00699-z
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7k
costa Остап Бульба 4 часа назад
За деньги каждый дурак может, ты без денег попробуй!

К слову должны быть эти материалы доступны на университетских сайтах где делались эти исследования.
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7k
costa Остап Бульба 4 часа назад
https://www.countercurrents.org/rahmstorf240315.htmhttps://www.countercurrents.org/rahmstorf240315.htm - Вот вроде нашел бесплатную статью
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