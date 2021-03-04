Ученые пояснили, чем ослабление Гольфстрима грозит США и Европе

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Ученые собрали и проанализировали косвенные данные, например, океанические отложения или ледяные керны, за несколько сотен лет, чтобы восстановить историю течения. Исследователи нашли убедительные доказательства беспрецедентного ослабления Гольфстрима и предположили, что оно связано с изменением климата под воздействием человека.«Система Гольфстрим работает как гигантская конвейерная лента, транспортируя теплую поверхностную воду с экватора на север и отправляя холодную низкосоленую глубинную воду обратно на юг», — сообщил инициатор исследования Стефан Рамсторф из Потсдамского института исследований воздействия на климат PIK.Предыдущие исследования Рамсторфа и его сотрудников показали замедление океанического течения примерно на 15% с середины XX века. Но до сих пор не было четкой картины долгосрочного прогноза.Исследователь заявил, что объединенные данные по ряду предыдущих исследований впервые позволили нарисовать последовательную картину эволюции течения Гольфстрим за последние 1600 лет. Результаты исследования показывают, что он был относительно стабильным до конца XIX века.С окончанием небольшого ледникового периода примерно в 1850 году океанические течения начали сокращаться, а с середины ХХ века последовало второе, более резкое снижение.Замедление Гольфстрима давно прогнозируется климатическими моделями как реакция на глобальное потепление. Опрокидывание Атлантики вызвано так называемой глубокой конвекцией, вызванной различиями в плотности воды океана: теплая и соленая вода движется с юга на север, где она охлаждается и становится более плотной. Ставшая тяжелой вода опускается в более глубокие слои океана и течет обратно на юг.Глобальное потепление нарушает этот механизм: увеличение количества осадков и усиленное таяние ледникового щита Гренландии добавляют пресной воды к поверхности океана. Это снижает соленость и, следовательно, плотность воды, препятствуя ее опусканию и ослабляя таким образом течение.Последствия замедления Гольфстрима могут быть самыми разнообразными для людей, живущих по обе стороны Атлантики, сообщил сотрудник отдела анализа и исследований климата в университете Мейнута в Ирландии Левке Цезарь.Ученый подчеркнул, что поверхностный поток течения на север приводит к отклонению водных масс вправо от восточного побережья США. Это происходит из-за вращения Земли, которое отклоняет движущиеся объекты, такие как течения, вправо в Северном полушарии и влево в Южном полушарии.«По мере замедления течения этот эффект ослабевает, и на восточном побережье США может скапливаться больше воды, что приведет к усиленному повышению уровня моря», — сообщил Левке Цезарь.В Европе дальнейшее замедление течения может означать более экстремальные погодные явления, такие как изменение траектории зимнего шторма, идущего с Атлантики, что, вероятно, усилит его.Другие исследования выявили такие возможные последствия, как сильная жара или значительное уменьшение количества летних осадков.«Если мы продолжим способствовать глобальному потеплению, система Гольфстрим еще больше ослабнет — на 34–45% к 2100 году», — заключает Рамсторф. Это может привести человечество к переломному моменту, когда поток станет опасно нестабильным....Прикольно, что уважаемые учёные западных стран ни словом не помянули разлив нефти в Мексиканском заливе в 2010 году. А ведь эта катастрофа серьёзно затормозила Гольфстрим.