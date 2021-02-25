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«SOS», обнаружено письмо американского моряка с эсминца «Замволт»

«SOS», обнаружено письмо американского моряка с эсминца «Замволт» (1 фото)

Автор:
25 февраля 2021 10:42
Сообщество : Юмор
Метки: айсберги   арктика   флот НАТО   
2673
1
В Норвегии местным рыбаком Бьёрном Эрвиком случайно поймана гагара, у которой обнаружилось письмо американского военного моряка.

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Метки: айсберги   арктика   флот НАТО   
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20  комментариев
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802
Ян 8 часов назад
М да...., кино и немцы просто
Не хватает фразы - пишу на сапоге замерзшего товарища
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4k
Alex Полчаса назад
Что за бред?
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2k
zloikrot 3 часа назад
"...противостоять политике Москвы, которая закрывает глаза на геноцид пингвинов, беспощадно уничтожаемых белыми медведями...". дальше уже мог не ржать в голос... КАКИЕ НАХРЕН ПИНГВИНЫ В АРКТИКЕ??? аффтар, ф школу, за парту!
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4k
Олег 4 часа назад
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13k
Габит Калыков 4 часа назад
Хороший первоапрельский рассказик, только рановато еще.
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780
Павел 5 часов назад
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41k
Митрий 7 часов назад
Мда... Графомана накрыло.
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2k
DyadyaSasha 7 часов назад
Что Вы курите?
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612
Serg Dex 7 часов назад
Мери особо волновало название турбины, кушать не могла.
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3k
tamin 7 часов назад
Прикольный сказ.
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149k
☭Cheкаво☭ 7 часов назад
Панорама отжигает, а может и нет)
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1k
ALEX ☭Cheкаво☭ 7 часов назад
Это не понарама, это твои коллеги, Пригожинские БОТы!
Как же вы заибали, твари кремлеботные!
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16k
Жан Батист Эмануэль Зорг ☭Cheкаво☭ 5 часов назад
Вот! А я говорил тебе, не к добру так пить! Теперь тебя в боты приняли...
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529
Колючий 8 часов назад
"Здравствуй, дорогая Мэри…

Я, твой муж Гарри,"...-ага, а вдруг кто-то другой.

"Как ты помнишь, мы попрощались с тобой сразу после выборов президента Байдена"...-а после бала, я сказал извозчику гнать в аэропорт.

Ох уж эти сказочники
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529
Колючий Хельги 7 часов назад
Все не читал, хватило начала
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3k
Владимир Колючий 6 часов назад
Потому читать толком не умеем. И всё, что не комиксы не интересно.
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41k
Хельги Колючий 6 часов назад
Что методичка порвалась?
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529
Колючий Хельги 6 часов назад
Не люблю, когда, хоть и в шутливой форме, уничижают других, словно говоря:"за, да посмотрите, какие они беспомощные, мы их шапками закидаем"-как ни крути, а это часть пропаганды, пропаганды милитаризма.
П.с.: вешать ярлыки, называя неугодных "госдеповцами, работающими по методичке"-тоже пропаганда
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Хельги Колючий 4 часа назад
Абсолютно все ваши посты - унылая пропаганда, и что из этого?
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