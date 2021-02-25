«SOS», обнаружено письмо американского моряка с эсминца «Замволт»

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В Норвегии местным рыбаком Бьёрном Эрвиком случайно поймана гагара, у которой обнаружилось письмо американского военного моряка. Специальная алюминиевая капсула с ним была закреплена на шее птицы. Рыбак передал письмо в СМИ:-- Здравствуй, дорогая Мэри…Я, твой муж Гарри, старший механик эсминца «Замволт», пишу тебе это письмо с просторов Арктики. Вот уже третий месяц мы замерзаем на трассе Северного морского пути.Как ты помнишь, мы попрощались с тобой сразу после выборов президента Байдена, 22 ноября 2020 года. Тогда я не мог тебе рассказать, куда мы идём на нашем корабле, но теперь уже всё равно.Наш экипаж собрали по тревоге. Приехал избранный президент Джо Байден. Он обратился с речью, в которой сказал, что нам поручается важнейшее секретное задание -- пройти по Северному морскому пути.Мы должны доказать право США на свободу мореплавания в этом районе. Продемонстрировать поддержку миллионам людей арктических народов, лишённых свободы и демократии, которые угнетает Кремль. Противостоять политике Москвы, которая закрывает глаза на геноцид пингвинов, беспощадно уничтожаемых белыми медведями.Сопровождавший президента министр обороны Марк Эспер заявил, что русские никогда не обнаружат наш великолепный корабль из-за его полной невидимости для их средств радиолокационного обнаружения.После этого на борт нашего «Замволта» прибыл Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который сказал, что наш поход будет поддерживаться всей мощью стран-союзниц. Воодушевлённые и успокоенные этими заявлениями, мы на следующую ночь вышли в океан.Наш путь лежал к северной оконечности Скандинавского полуострова. Каждый день мы устраняли многочисленные мелкие поломки. Для экономии топлива, последние 300 миль до начального пункта маршрута в 150 милях к норд-осту от мыса Нордкап, нас вела на буксире ПЛАРБ «Вирджиния», находившаяся для скрытности в подводном положении.И вот мы начали своё движение среди льдов. Экипаж мужественно переносил все тяготы. С самого начала перестали работать все средства локации, навигации и связи. Даже GPS показывала, что мы находимся где-то в Карибском море. Мы никак не могли определить свое положение даже по звёздам, так как небо было постоянно скрыто за плотными облаками.Наш командир Эндрю Карлсон в узком кругу высказал офицерам мнение, что наш красавец «Замволт» не так уж невидим. А русские прекрасно осведомлены о нашем задании. И включили свои средства радиоэлектронной борьбы.Но самые тяжёлые испытания ожидали нас дальше. Оказалось, что наш славный эсминец имеет совсем плохую теплоизоляцию. В судовых помещениях стало отвратительно холодно и сыро. Мы спим в полном обмундировании. К тому же испаряющаяся влага везде на стенах и потолках. Гальюны замёрзли. Влага выходит наружу, застывает ледяными глыбами. Наш корабль-красавец скоро обмёрз и стал похож на десятки окружающих нас айсбергов. И даже при всём желании его невозможно отличить его от других ледяных гор. Так что мы действительно стали невидимыми.К тому же, как это было уже не раз, сломалась газовая турбина «Rolls-Royce Marine Trent-30». Мы полностью лишились хода. И теперь зависим только от воли передвигающихся льдов.Нас постоянно сопровождают белые медведи. Команда не знает, то ли это замаскированные русские разведчики, то ли медведи ждут не дождутся того момента, когда мы выйдем на лёд.Но самые тяжёлые испытания ожидали нас впереди. Тут полярная ночь, но это не мешает русским самолётам, причём не самым новым, издевательски летать постоянно над нами и делать вид, что они нас не замечают.Несколько суток назад мы услышали угрожающий скрежет снаружи. Когда разобрались, оказалось, что мы зажаты льдами посреди бескрайнего ледяного поля. Айсберги угрожающе надвигаются на нас. Один из них, самый огромный уже совсем рядом.Командир дал команду связаться с базой и запросить в помощь ледокол, хотя никакой надежды на установление связи в этих широтах, да ещё и если русские включили свои системы РЭБ, не было. К тому же мы знаем, что у нас нет мощных ледоколов, которые справились бы со льдами двухметровой толщины. А те, что есть, всегда неисправны.Правда, мы связались всё-таки с русскими, они сразу согласились нам помочь, но попросили направить им официальный запрос на государственном уровне в соответствии с международными правилами. Но связи с нашими у нас нет.Несколько суток мы ловили тут огромных гагар, приманивая их гамбургерами. Мне повезло больше всех и вот, дорогая Мэри, я отправляю тебе письмо. Если оно к тебе случайно попадёт, позвони, ради Бога, в министерство обороны мистеру Эсперу и попроси его принять участие в нашей несчастной судьбе.