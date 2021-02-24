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Дизайнерская халтура

Дизайнерская халтура (1 фото)

Автор:
24 февраля 2021 05:04
Метки: дизайн   открытки   пиратство   
786
1
Как экономить на дизайне.

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Метки: дизайн   открытки   пиратство   
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19k
Ратибор Час назад
вся суть роскосмоса в одной картинке
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19k
SerGProS 7 минут назад
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853
Евгений 2 часа назад
"...их либеральные зады подняли наши флаги..." поколение которое ориентировано на деньги, а не настоящие результаты....
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2k
V2.Smirnov 3 часа назад
Почему бы и нет? Если изображение свободное и авторские права не нарушены - имеют право.
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422
Иван V2.Smirnov Полчаса назад
Ну это да. Но картинка не подходящая. Ладно бы ко дню космонавтики, но к 23 февраля??
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120k
Игорь 3 часа назад
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4k
Иван 3 часа назад
Навальный даже из турма умудряется насрать в штаны чиновникам.
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7k
Перст Указующий 4 часа назад
хайп-скандал
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