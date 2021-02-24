Дизайнерская халтура

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Как экономить на дизайне.
Тот случай, когда отделу пиара Роскосмоса было лень даже нарисовать оригинальную картинку к празднику. А ведь там сидят люди, получают зарплаты за эффективное представление государственной корпорации в социальных сетях.
А тут мало того, что взяли старый советский плакат про космос, так еще отпилили название СССР и исходный лозунг про космос (странно что руку не перекрасили в другой цвет), и сделали вид, что это плакат к 23 февраля.
А тут мало того, что взяли старый советский плакат про космос, так еще отпилили название СССР и исходный лозунг про космос (странно что руку не перекрасили в другой цвет), и сделали вид, что это плакат к 23 февраля.
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