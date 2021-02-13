Был рожден, чтобы бежать

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Действие фильма разворачивается южном штате Алабама, обычной американской глубинке. Здесь живет Форрест Гамп, который с детства был нелюдим. С ним не общались, потому что он носил стальные скобы, чтобы выправить ноги. У него был невысокий IQ: всего 75, а в общеобразовательные школы в Штатах берут детей с показателем от 80. В обществе его считают дураком, который застенчив и молчалив.Сочувствие к нему проявляет только соседская девчонка Дженни, которой самой несладко жить со злым отцом. Она учит Форреста простому, но важному правилу: если тебя атакуют – беги.Гамп это правило запоминает, и вскоре начинает применять его на практике – он снимает скобы и начинает бегать – сначала от соседских мальчишек, докучавшим ему, потом за мячом, играя в американский футбол.Когда он бежал от кого-то и к чему-то, он чувствовал себя счастливым. Сначала он добежал до сборной страны, вместе с которой попал на прием к президенту страны Джону Кеннеди. Потом он идет на войну, где тоже много бегает и стреляет, а потом опять попадает на награждение в Белый дом. Он встречается с Джоном Ленноном, Элвисом Пресли и Ричардом Никсоном.По сюжету Форрест Гамп становится участником всех значимых событий американской истории в период с 60-х по конец 80-х годы ХХ столетия. Это один из успешных приемов сценаристы – фильм прописан мифологией современной истории США, и зрители, которые были свидетелями этой истории, это оценили.В фильме очень важен момент, когда главный герой по-настоящему поверил в свое предназначение: он сколотил состояние за ловлей креветок в прибрежных водах. Промыслом он занимался вместе с безногим лейтенантом Дэни Тэйлором. Однажды они вышли в море, и попали в шторм, в котором уцелело их суденышко.Этот момент стал своеобразным крещением Гампа, после чего его жизнь стремительно меняется. Он понимает, что его ведет Бог, и этот Бог его не оставит.В чем главный секрет успеха фильма Роберта Земекиса? С одной стороны, здесь показаны изъяны американского общества. С другой, фильм снят с теплом человеческого участия, с искренним сочувствием к простому, в чем-то обделенному человеку. Ему протягивают руку случайные люди по ходу жизни, и он платит им тем же. Это фильм, пропитанный любовью к простому маленькому человеку, который может многое, когда находит точку опоры.Съемки фильма по роману Уинстона Грума 1986 года назначили на конец лет 1993 года, но к этому моменту не был полностью набран актерский состав. На роль Дженни Земекис приглашал Николь Кидман, Джоди Фостер и Деми Мур. Но все они отказались, так как не были уверенны, что такое кино будет интересно зрителю.Согласилась актриса Робин Райт, которая была на 8 месяце беременности. Она великолепно отыграла пробы, и была утверждена на роль. Перед самыми съемками оказалось, что спецэффекты будут стоить намного дороже, бюджета не хватало. Поэтому Земекис и Хэнкс отказались от части гонораров в обмен на право получать процент с проката. Они его получают до сих пор.В чем отличие книжного героя от экранного? В кино Гамп отлично знает на личном опыте, что такое секс, он курит запрещенные вещества, а в фильме – это белая ворона, невинный человек, которому неведомы пороки.После выхода фильма появилось понятие «гампизма», которое стало символом упорства в безвыходной ситуации. А сам легко и с интересном смотрится по сей день. Ну, и еще один секрет успеха фильма в том, что Том Хэнкс – гениальный актер.