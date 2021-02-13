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Был рожден, чтобы бежать

Был рожден, чтобы бежать (1 фото)

Автор:
13 февраля 2021 17:35
Метки: Форрест Гамп   кино   культ   феномен   фильм   
780
1
В 1994 году на экраны вышел фильм Роберта Земекиса «Форрест Гамп», который был феноменально успешен в прокате, а вскоре стал культовым. Прошло чуть больше полугода и «Форрест Гамп» вошел в пятерку самых успешных кассовых фильмов столетия.

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Метки: Форрест Гамп   кино   культ   феномен   фильм   
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15  комментариев
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54k
Racer777 8 часов назад
Прекрасный фильм. Прекрасная актерская игра. А местами, просто до слез.
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655
Лучший Друг Racer777 7 часов назад
А пост - школьное сочинение на троечку
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7k
Саша Смирнов 55 минут назад
"начинает бегать – сначала от соседских мальчишек, докучавшим ему, потом за мячом"
Он бегал не за мячом, а с мячом. Ему давали мяч, он с ним и бежал быстрее всех.
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7k
Cornho 5 часов назад
Блин, каждый раз, встречая очередной пост про этот фильм, вспоминаю, что собирался его посмотреть, но так до сих пор и не собрался.
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5k
Дельфин Красивый Cornho 3 часа назад
лучше книгу прочти, удовольствия больше, фильм не много рваный
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2k
Слава Кокаинум Cornho 2 часа назад
Не слушай, фильм классный. Ну как вся американская классика по крайней мере первая половина, когда сюжет развивается бешено, а потом сценарист и режиссер плохо понимают, что с этим делать дальше. Но классная игра Тома Хэнкса и атмосферная картинка всё вытаскивают так или иначе.
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17k
SolomonA 6 часов назад
"В кино Гамп отлично знает на личном опыте, что такое секс, он курит запрещенные вещества, а в фильме – это белая ворона, невинный человек, которому неведомы пороки."
Это как? Есть кино и есть фильм? И они - разные?
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3k
schmubu SolomonA 4 часа назад
имелось в виду - в фильме и в книге. предложением раньше - "В чем отличие книжного героя от экранного?"
просто ТС - тупой копипастер-говноед, он не читает, какую уйню, которую копипастит.
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5k
Дельфин Красивый SolomonA 3 часа назад
так то книга и фильм отличаются, фильм урезанная история Фореста.
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23
Buba_kastorkin 7 часов назад
Гениальный фильм,раз пять его смотрел...
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7k
kaboza 7 часов назад
дурак дураку рознь...мега фильм.Хэнкс красава..
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1k
lekha-fil 7 часов назад
По моему фильм дебильный.
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26k
Игорь lekha-fil 5 часов назад
А какой у вас IQ?
Это к тому что если вы не поняли фильм, может не стОит об этом хвастаться?
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lekha-fil Игорь 5 часов назад
Насрать на твой коммент. Не обязаны люди любить все фильмы, которые нравятся другим. Насрать.
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Feropont lekha-fil 5 часов назад
Мало того что ты дебил, так ты ещё и засранец.
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