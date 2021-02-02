Самообороняться или нет!

Никогда не думал, что когда-то я решусь на этот шаг-покупку оружия. Я обучился и на охотничье, но решил пока приобрести травмат, как-то для души спокойнее, чем ствол из которого можно стопроцентно убить, к тому-же я не охотник, да и не любитель этого промысла. Многие меня может и осудят, мол - трус и т.д., но мне как-то на душе чуть-чуть спокойнее стало и за себя и за семью, хотя я и понимаю серьёзность этого поступка. И всё-таки я согласен с мнением большинства- тех, кто приобретает гладкостволы и травматы мотивируя такие покупки тезисом- ЛУЧШЕ СИДЕТЬ ЧЕМ ЛЕЖАТЬ!