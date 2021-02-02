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Самообороняться или нет!

Самообороняться или нет! (1 фото)

Автор:
02 февраля 2021 17:19
Метки: жизнь   оружие   самооборона   
762
1
Лет 40 назад даже бы и не думал про это, но-увы.

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Метки: жизнь   оружие   самооборона   
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29  комментариев
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3k
Tuskub 2 часа назад
Рюмка и оружие (какое-никакое, но это оружие) - не самое лучшее соседство.
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199k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 9 минут назад
Очередной высер лайкодрочера.....
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1k
Виталий Касандров Полчаса назад
Таки интересно что подтолкнуло автора. Как бы и по сводкам и по личному мониторингу обстановки на районе разгула преступности не наблюдается. А от телефонных мошенников травмат явно не поможет .
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−6
Володя Полчаса назад
приведи пример, кого травмат спас?
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2k
Макар Полчаса назад
С просторов интернета:
"Я стою такой унылый, предаю себя стыду, хулиганы дали в рыло у прохожих на виду. Был бы я резвей и легче, не в таких больших летах, убежал бы я при встрече на здоровых то ногах. Будь я малость помоложе и здоровый, как амбал, я бы дал в ответ по роже и закончил бы скандал. Но они намного шире, без морщин и без седин. И к тому же, их четыре, ну а я всего один. Плюс последствия гастрита, простатит и диабет. И пришлось достать мне тихо из кармана пистолет. Получилось как-то глупо, неудобно, видит Бог, но лежат четыре трупа у моих артритных ног. Жить и жить могли б ребята, если б я был молодой. Только ж я не виноватый, что я старенький такой!"
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11k
gavrosh 40 минут назад
Обычному человеку он нахрен не нужен.
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5k
citrus1 47 минут назад
Инфовоин, спили мушку
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10k
Олегbl4 55 минут назад
С нашими законами лучше и не покупать эти "травматики". Во-первых их не везде,и не всегда можно носить. Во-вторых сложно применить,т.е. успеть привести в боевую готовность при опасности и применить, если ситуация располагает к этому. Поэтому лучше перцовый баллончик. А травматом гемор еще тот. Каждые 5 лет продлять, проходить экзаменовку, медкомиссию и т.д. Если для охраны и безопасности дома, то лучше гладкоствольное взять. Для понтов можно взять Вепря или 12-ю Сайгу. Была бы возможность, я бы взял Бенелли полицейский укороченный вариант.
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12k
Yasen_Perec Час назад
Чёртовы пацифисты, как веганы и трезвенники - везде лезут со своим мнением.
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2k
mic5777 Час назад
Не дай бог применить. Оправданно или нет - задолбают таскать, если дойдёт до органов разбирательство. И в 90%, даже если будешь прав - признают неправомерное применение/превышение пределов. С последним может и срок прилететь, если неудачно применишь и оппонент получит средний и выше вред здоровью. Про летальный случай совсем промолчу, дабы не нагнетать. Мой совет - с собой не носить, держать дома в сейфе под замком, код от него знать должен только ты и никто более, даже супруга.
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4k
ваня панкин Час назад
у меня травмат не канает... у меня боевого полно...
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1k
aklinks Час назад
перцовку взял и вперед, нафиг этот гемор. стрелять так стрелять, но не с травмата
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10k
Андрей Ватрушкин 2 часа назад
Нахерачиться водки и тут же начать самообороняться. У нас кто самообороняется, тот и виноват.
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26k
Fat Lynx 2 часа назад
"решил пока приобрести травмат" - на-х-уй он тебе нужен? Я купил лет 15 назад, тогда много ездил от Краснодар-Москва-Питер... через пару лет сменил работу и теперь моя ГРОЗА лежит в сейфе - х-у-й продашь!

PS: хер бы мне этот травмат помог если что... но это понимаешь с возрастом и опытом.
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4k
Hemul_D Fat Lynx 2 часа назад
Аналогично, только я умудрился эту пукалку вовремя продать.
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178
vipilshik Fat Lynx Час назад
Обычно гроза улетает влёт, если пистоль и ствол правильный.
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26k
Fat Lynx vipilshik 50 минут назад
Правильный... железный полностью и без силумина. Сейчас таких не делают. Когда продавал, никто цены не давал. Сейчас торговать их нет ни времени, ни желания. Вот как срок придет продлевать разрещение, может опять затеюсь.
А ствол знатный, Борис Бритва такие одобрял.
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4k
RomaXz 2 часа назад
Автор,ты оправдываешься? Хвастаешься? Мнения спрашиваешь? Или что ?
PS: лично я не люблю оружие и не собираюсь его заводить.
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146k
☭Cheкаво☭ RomaXz Час назад
Призывом для митингов попахивает...и провокацией.
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4k
RomaXz ☭Cheкаво☭ 37 минут назад
Спасибо, посмеялся
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5k
Дельфин Красивый 2 часа назад
ну и правильно. только зачем столько патронов? одной пачки на всю жизнь хватит, не думаю что даже раз в неделю у вас возникают ситуации когда необходимо стрелять
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50k
pynh Дельфин Красивый 2 часа назад
ну почему же

ну почему же
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9k
InfoVoin Автор поста Дельфин Красивый 2 часа назад
та жена тоже хочет в кого - нибудь пострелять
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3k
Едондер пуп Дельфин Красивый 2 часа назад
Я вам притчу расскажу, из реальной жизни. Один мой товарищ в школе был пухлым и неловким, на физкультуре над ним смеялись (не так, чтобы очень, но все равно обидно). И вот решил он заняться карате, и так удачно все пошло, что получил он черный пояс. Но стала отмечаться и побочка: если раньше он спокойно ходил по улицам нашего небольшого городка, то с ростом спортивного мастерства к нему всё больше стали приставать на улице, все чаще стал он попадать в ситуации, когда применение силы было просто необходимо с его слов. Черт его знает, у меня, не каратиста, ничего не изменилось, хотя и ходили мы по одним и тем же тропинкам.
Вот!
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10k
Олегbl4 Едондер пуп 53 минуты назад
Определяющее здесь "применение стало необходимо с его слов". Если висит ружье, то оно выстрелит.
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17k
kamanch Едондер пуп 48 минут назад
Фигово учили.
В нормальных школах учат: Лучший бой - тот, которого не было.
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