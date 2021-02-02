Самообороняться или нет!

Лет 40 назад даже бы и не думал про это, но-увы.
Никогда не думал, что когда-то я решусь на этот шаг-покупку оружия. Я обучился и на охотничье, но решил пока приобрести травмат, как-то для души спокойнее, чем ствол из которого можно стопроцентно убить, к тому-же я не охотник, да и не любитель этого промысла. Многие меня может и осудят, мол - трус и т.д., но мне как-то на душе чуть-чуть спокойнее стало и за себя и за семью, хотя я и понимаю серьёзность этого поступка. И всё-таки я согласен с мнением большинства- тех, кто приобретает гладкостволы и травматы мотивируя такие покупки тезисом- ЛУЧШЕ СИДЕТЬ ЧЕМ ЛЕЖАТЬ!
Авторский пост
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Метки: жизнь оружие самооборона
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"Я стою такой унылый, предаю себя стыду, хулиганы дали в рыло у прохожих на виду. Был бы я резвей и легче, не в таких больших летах, убежал бы я при встрече на здоровых то ногах. Будь я малость помоложе и здоровый, как амбал, я бы дал в ответ по роже и закончил бы скандал. Но они намного шире, без морщин и без седин. И к тому же, их четыре, ну а я всего один. Плюс последствия гастрита, простатит и диабет. И пришлось достать мне тихо из кармана пистолет. Получилось как-то глупо, неудобно, видит Бог, но лежат четыре трупа у моих артритных ног. Жить и жить могли б ребята, если б я был молодой. Только ж я не виноватый, что я старенький такой!"
PS: хер бы мне этот травмат помог если что... но это понимаешь с возрастом и опытом.
А ствол знатный, Борис Бритва такие одобрял.
PS: лично я не люблю оружие и не собираюсь его заводить.
Вот!
В нормальных школах учат: Лучший бой - тот, которого не было.