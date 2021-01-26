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Как отец защищал сына в школе

Как отец защищал сына в школе (1 фото)

Автор:
26 января 2021 15:44
Метки: директор   родители   школа   
5117
1
Скажу честно - пост не мой, содрал с другого сайта. Но тема затронута не простая, и хотелось бы узнать Ваше мнение.

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Метки: директор   родители   школа   
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59  комментариев
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799
Олег 6 часов назад
Стандартная история - малолетний долбо.ёб, который зае.бал уже весь класс своими выходками и неуправляемостью, и папаша-дегенерат, считающий себя и своего пи.здюка хозяевами жизни, которых никто не вправе трогать.
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363
Электроник 56 секунд назад
Правильный папаша!

Давай, учи своего оболтуса всегда вставать в позу: сначала перед училкой, потом полицейскими (правов таких не имеИтИ), ГИБДДшниками (куча роликов про мудаков типа "знающих свои права"), в армии (не сметь на меня голос повышать), на работе...если доживёт до того времени.
Или папаша собирается всех строить на пути своего засранца?
Видел уже десятки роликов где личинки таких кондомов, как тот самый папаша измываются над учителями, а чуть что - несутся жаловаться размазывая сопли по роже.
И да, предвидя тупые наезды: я окончил школу в 70х.
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620
Paul Wood 44 минуты назад
А меня отец в школе защищал от таких наездов. В школе на уроке физкультуры учеников заставляли чистить котлован от мусора.8 класс 1982 год. Я отказался. Был в спортивном костюме отца. Учитель унизил меня заявив что это не "торговать яблоками на рынке" ( я помогал родителям). Привлечение детей к опасному труду было на потоке. От льда проезжую часть дороги не гребли лопатами и ломами без жилетов и соответствующей техники безопасности? Жесть еще та была.
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53
Русскiй Инвалидъ Час назад
Девочки, не трясите ерундой! Ситуация знакомая... Тоже вызывали в школу... в обиду не давал... Объяснял потом ребёнкам "политику партиии"... Вызывать перестали, а на "наезды" дети говорили, что "папа зайти хотел, поговорить"... Нормально всё... И школы позади... И дипломы "красные"... "Особо одаренные "идите лесом"!
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739
Moon24 Час назад
Так и надо защищать своего сына
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5k
mbr Час назад
Не надо путать советскую школу, и нынешнюю.
Сейчас школа всё больше и больше превращается учебную тюрьму с ювенальными закидонами.
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44
weila_ 2 часа назад
Это че за нафиг?
В кратком пересказе:
Младший нахамил училке, та психанула (у нее таких "героев" 26х5 каждый день).
Администрация решила "пресануть" "малолетнего д....а"
Старший пришел "разрулить" ситуацию - "быканул" на администрацию и доложил нам какой он супермен.
И что кого-то из них надо похвалить?
Хоть кто-то поступил правильно?
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620
Paul Wood weila_ 46 минут назад
нахамил? нет, не написано.
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10k
Великий Кормчий 2 часа назад
Вечер оффигителтных историй.
А что на самом деле то произошло? Почему пацана заперли то? Ведь он должен был мусор вынести, а его зачем то заперли?
Тут какой то косяк, и папаша шибко умный. Не договаривает о том, что сынуля полудурок.
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620
Paul Wood Великий Кормчий 41 минуту назад
а учителя просто боги!
Половину учителей к детям допускать нельзя потому что [мат]..и. Сам знаю. Учитель по профессии.
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−2
User_1778917 3 часа назад
А я сам себя защищал в школе. И у меня всегда на все было свое мнение. Я не собирал металлолом, не копал в теплице и т.д. За это меня недолюбливало большинство учителей, но меньшинство уважало. Я мог и директрисе заявить, что я это не обязан делать и мне это сходило с рук. Правда я учился хорошо, но поведение больше удовл не поднималось. Это был 87-88 год.
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620
Paul Wood User_1778917 39 минут назад
а минус по ходу тебе поставили твои одноклассники. Они были чмошниками , ими и остались.
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192
Ххх 3 часа назад
Я может что- то путаю, все примеры вспоминают из прошлой жизни, когда школа занималась воспитательной функцией, но теперь, школа это образовательная услуга и не более. Все строго по программе, и если учитель хотела что б он выкинул мусор, должна была попросить, а его дело соглашаться или нет. Уже лет 15 точно в нашей стране никто ничего бесплатно не делает! Какого он должен бесплатно в приказном порядке что то делать? И мое мнение не фига привыкать бесплатно работать. В нашей стране уже скоро и за дождь и за воздух платить будем, а кто то хочет, что б на халяву мусор выкидывали...
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620
Paul Wood Ххх 36 минут назад
не по рабски глаголишь. рейтинг я тебе приподнял от дизлайка какого-то холопа.
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6k
SSD 3 часа назад
Все с папашей понятно... У него все "Зинка", а он с сыночком - пуп земли. Пусть на домашнее переходят обучение. Рассказ, про "Вову сидОрова". Папа - мудаг, сын - потребитель, за которого дома мама мусор убирает и папа жопу моет после туалета.
Все с папашей понятно... У него все "Зинка", а он с сыночком - пуп земли. Пусть на домашнее переходят обучение. Рассказ, про "Вову сидОрова". Папа - мудаг, сын - потребитель, за которого дома мама мусор убирает и папа жопу моет после туалета.
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2k
soar 3 часа назад
Урыл так урыл директрису! Воспитывать будешь сам? Так воспитывай, кто же не дает? А то жизнь воспитает, а там воспитатели могут быть покруче школьных. Учителя и так все затюканные в школах, еще не хватало, чтоб они вместо обучения детей тратили свое рабочее время на воспитание "опять провинившихся".
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19k
Валерий 5 часов назад
какое говно!
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−53
Абляким Аблякимов 5 часов назад
Мужик правильно поступил детей своих надо оберегать,воспи товать своим примером ,шизанутых дохрена моя оценка 5.
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16k
babuby 5 часов назад
А потом сын вырос, и пошёл в армию. И фамилия его была - Шамсутдинов. Так?
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7k
крок babuby 5 часов назад
Наркоман штоли?
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19k
Альберт 6 часов назад
Я до армии тоже любил "права качать".

Попал в "учебку" и начал за....ться по поводу и без, но наш сержант быстро и доходчиво разъяснил мне суровую прозу жизни.

Внеочередные наряды на службу и на работы, посыпавшиеся как из рога изобилия, показали, что я - не "пуп вселенной", как я считал себя раньше, а обычный распи..яй, да еще и с гонором.

И снизошла на меня простая житейская истина:
накосячил - признай, покайся и обещай, что больше не будешь.

И дальнейшая служба пошла у меня, как по маслу, не напрягая ни меня, ни начальство.

Частенько в жизни вспоминал я того сержанта и всегда с благодарностью.
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6
wr2x2 6 часов назад
wr2x2 - Час назад: прав только на половину. Но в одном прав абсолютно - ребенка нельзя давать "судить" никому, кроме его родителей
---->
Атомный Крот - wr2x2 -38 минут назад: А у родителей их дитятко всегда право. Поэтому - неподсудны, получаются.
----------------
не понимайте буквально мои слова. У нормальных родителей не всегда ребенок прав, и они найдут способ изменить поведение ребенка. Но в любом случае, даже если родители сами оболтусы, ребенка не "трогай". Естественно не идет речь о правонарушениях или преступлениях.
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16k
Anna wr2x2 3 часа назад
вован, ты? опять минусов нахватал?
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462
Атомный Крот 7 часов назад
Хрень вообще-то.

Ежу понятно, что сынок в версии, изложенной им папе с глазу на глаз, себя невинным агнцом изобразил, а учителей - коварными гоблинами.

А вот повторить свое вранье в присутствии учительницы - кишка у сыночка тонка будет.

Так что права училка, когда приглашала сына зайти и изложить свою версию при всех.

Папаша, впрочем, не лучше сынка. Его чадо по определению ни в чем не виновато, а вокруг одни злодеи, обижающие деточку.
И что за "Зинка" в отношении директора школы?

Понятно, что история придумана от начала до конца, но недодумана.
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7k
Alex Djeff 7 часов назад
Б - безнаказанность. Завтра он бухой собьёт человека на зебре и папаша побежит уже в суд на "судилище". Если бы этот высер не был выдумкой, то было бы интересно послушать о таком родителе со стороны "Зинки".
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620
Paul Wood Alex Djeff Полчаса назад
Это не тот родитель и не тот сынок кого стремно пресовать. Тех о ком в, и с пеленок и садика учителя обходят стороной и только в попу дуют.
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3k
ron 7 часов назад
Тяжело, однако, сыну придётся в армии. Папка там не поможет)
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462
Атомный Крот ron 7 часов назад
Пф-ф.
Не знаете Вы таких папок. Такие и в часть приезжают, чтобы сынка отмазать когда накосячит. Иногда и от уголовки отмазывают.
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248
ekolog67 Автор поста 7 часов назад
Вот тут то отец как раз и нужен, желательно с ремнем!
Вот тут то отец как раз и нужен, желательно с ремнем!
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