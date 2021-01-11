Прощай, Мэр здорового человека!

Сардана Авксентьева объявила о досрочном сложении полномочий
Мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила об уходе в отставку из-за проблем со здоровьем. Она попросила своего первого заместителя Евгения Григорьева возглавить город до выборов нового мэра, которые должны пройти весной. Официальное решение об отставке Авксентьевой примет Якутская городская дума на ближайшей сессии 14 января
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Метки: Сардана Авксентьева мэр отставка
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Не прокатило и результатов никаких. Не в собственной промо, не в городе.
Хотела стать главой республики/президентшей (с таким «здоровьем?»)
Сливается.
https://yandex.ru/turbo/fedpress.ru/s/article/2317142https://yandex.ru/turbo/fedpress.ru/s/article/2317142
После очарования, чаще приходит разочарование. Вот вам и «мэр здорового человека»)))
Вот всё что я нашел на просторах интернета:
"На посту мэра Сардана Авксентьева активно вела Instagram, где рассказывала о проблемах города и действиях администрации. Ее аккаунт насчитывает более 200 тыс. подписчиков. Среди мэров российских городов больше подписчиков только у мэра Москвы Сергея Собянина (915 тыс)."
ЗЫ.. только не надо про смешное, типа продажа "ненужного" транспорта администрации аж на 7 миллионов и итдитп. Годовой бюджет Якутска, если что, больше 8,5 миллиардов.
В любом случае, здоровья ей.
Больше всего её коробила нескрываемая коррупция в эшелонах
"НЕОДНОЗНА ЧНЫЙ
1. допускающий различное понимание, оценку"
Так в чём её "неоднозначность"?