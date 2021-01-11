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Прощай, Мэр здорового человека!

Прощай, Мэр здорового человека! (1 фото)

Автор:
11 января 2021 09:06
Метки: Сардана Авксентьева   мэр   отставка   
1336
1
Сардана Авксентьева объявила о досрочном сложении полномочий

Источник:

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Метки: Сардана Авксентьева   мэр   отставка   
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3k
tamin 3 часа назад
Хсначало здоровье и семья. Потом работа. Так что здоровья ей
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17k
Евгений 2 минуты назад
Съели
.
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52k
Георгий 13 минут назад
Жаль-жаль-жаль (((((((((((
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19k
BillyBonzz Полчаса назад
Вы как дети, ей богу))) да никто с такой должности добровольно не уйдет, только либо вперед ногами на кладбище, либо вынудят уйти. Ранее был пост об этой женщине -мэре, как она радеет и старается там, я тогда еще писал, что "недолго музыка играла, недолго фраер танцевал", т.е недолго она против системы простоит. Вся система управления, в том числе и конечно хозяйственного управления у нас завязана на коррупции без нее никак. Вот эта баба и стала той мухой в супе для чиновников выше рангом, которые создали для нее такую обстановку что вынудили ее уйти. Так устраняют неугодных.
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386
Дмитрий 56 минут назад
Видать настоящее служение людям отнимает много здоровья. Приходится пропускать через себя все людские проблемы, которые решаешь
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77
Степан Злыгостев Час назад
Меня терзают смутные сомнения, сначала Фургал, теперь Аксеньтьева...
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54k
Алекс Юстасов Час назад
Если она и была чем-то лучше других чиновников, то это все припарки для мертвого. Система гнилая.
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28k
LEPA Час назад
Приходит на приём к мэру неприметный гражданин с серыми глазками,и делает ей предложение от которого смертельно опасно отказываться. Всё логично. Насквозь больной и прогнивший организм отторгает чужеродное тело. И так во всех сферах деятельности в новейшей истории нашей страны.
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2k
sers Час назад
Не популярны у власти народные мэры и губернаторы.
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1k
Ян Баян 2 часа назад
Занималась распродажей гос-имущества, делала себе самопиар за эти деньги. Чистой воды популизм «все плохие, я белая и пушистая»
Не прокатило и результатов никаких. Не в собственной промо, не в городе.
Хотела стать главой республики/президентшей (с таким «здоровьем?»)
Сливается.

https://yandex.ru/turbo/fedpress.ru/s/article/2317142https://yandex.ru/turbo/fedpress.ru/s/article/2317142

После очарования, чаще приходит разочарование. Вот вам и «мэр здорового человека»)))
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4k
Александр Зотов 2 часа назад
уже отписали, что у врио главы будет советником
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26k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Ничего не имею против Сарданы Авксентьевой, но можно всё же сухой остаток, что сделано за 2 года её руководства? Вот просто, список конкретных дел после которых Якутск коренным образом изменился.
Вот всё что я нашел на просторах интернета:
"На посту мэра Сардана Авксентьева активно вела Instagram, где рассказывала о проблемах города и действиях администрации. Ее аккаунт насчитывает более 200 тыс. подписчиков. Среди мэров российских городов больше подписчиков только у мэра Москвы Сергея Собянина (915 тыс)."

ЗЫ.. только не надо про смешное, типа продажа "ненужного" транспорта администрации аж на 7 миллионов и итдитп. Годовой бюджет Якутска, если что, больше 8,5 миллиардов.
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3k
fin4all Snork Snorkoff 2 часа назад
Найдите ее инстаграм, там рассказывают о действиях администрации
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9k
котегRUS 3 часа назад
Здоровья Вам, Сардана Владимировна!
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1k
lekha-fil 3 часа назад
Скорее всего ей сделали неоднозначное предложение об уходе, на которое она не смогла ответить отказом.
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4k
Бу 3 часа назад
Допекли(
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9k
Eltiftel 3 часа назад
*Вам была представлена демоверсия градоначальника честного, для получения полной версии - устройте переворот в стране*
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8k
Агент Безопасной Национальности Eltiftel 2 часа назад
В дупу перевороты - мало примеров что ли? Личинки Троцкого, блин...
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26k
Fat Lynx 4 часа назад
Дама, как управленец, не однозначная. Я думаю, что после того, как она вылечится, она сможет вернуться на должность или уйдет на повышение.
В любом случае, здоровья ей.
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1k
Лёха Fat Lynx 3 часа назад
В чём неоднозначность?
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6k
Vallek Лёха 3 часа назад
неординарная скорее
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9k
котегRUS Лёха 3 часа назад
неоднозначность в том, что она открыто проявляла своё несогласие с верховной властью в стране по многим вопросам.
Больше всего её коробила нескрываемая коррупция в эшелонах
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1k
Лёха Vallek Час назад
С этим соглашусь.
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1k
Лёха котегRUS Час назад
Вам русский язык не родной?
"НЕОДНОЗНА ЧНЫЙ
1. допускающий различное понимание, оценку"
Так в чём её "неоднозначность"?
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