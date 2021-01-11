11 января 2021 года состоится суд по делу о терактах 11 сентября

По этому резонансному делу проходят пять обвиняемых, включая Халида Шейха Мохаммеда - приближенного Усамы бен Ладена. Процесс пройдет в секции "Кэмп Джастис" военной базы Гуантанамо.
30 августа 2019 года полковник ВВС США, судья Шейн Коэн назначил на 11 января 2021 года начало суда над пятью предполагаемыми участниками терактов 11 сентября 2001 года. Громкий процесс начнется почти через 20 лет после самих атак и будет проходить в секции "Кэмп Джастис" военной базы США Гуантанамо на Кубе, где обычно заседают военные трибуналы.
По словам судьи Коэна, проведение резонансного процесса на этой военной базе будет связано с рядом "административных и логистических сложностей".
Как сообщает издание Deutche Welle, пятерым подозреваемым, включая Халида Шейха Мохаммеда - приближенного Усамы бен Ладена - предъявлены обвинения в терроризме, захвате воздушного судна и в убийствах. Обвиняемым грозит смертная казнь.
11 сентября 2001 года в США был совершен крупнейший по числу жертв теракт в истории. Четыре группы террористов захватили четыре рейсовых пассажирских самолета, два из них были направлены в башни Всемирного торгового центра на Манхэттене в Нью-Йорке, в результате оба небоскреба обрушились. Третий лайнер был направлен в здание Пентагона близ Вашингтона.
Команда и пассажиры четвертого самолета попытались перехватить у террористов управление, самолет упал в поле около боро Шанксвилл в штате Пенсильвания. Помимо 19 террористов-самоубийц, в результате атак погибли 2977 человек, еще 24 были объявлены пропавшими без вести.
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По словам судьи Коэна, проведение резонансного процесса на этой военной базе будет связано с рядом "административных и логистических сложностей".
Как сообщает издание Deutche Welle, пятерым подозреваемым, включая Халида Шейха Мохаммеда - приближенного Усамы бен Ладена - предъявлены обвинения в терроризме, захвате воздушного судна и в убийствах. Обвиняемым грозит смертная казнь.
11 сентября 2001 года в США был совершен крупнейший по числу жертв теракт в истории. Четыре группы террористов захватили четыре рейсовых пассажирских самолета, два из них были направлены в башни Всемирного торгового центра на Манхэттене в Нью-Йорке, в результате оба небоскреба обрушились. Третий лайнер был направлен в здание Пентагона близ Вашингтона.
Команда и пассажиры четвертого самолета попытались перехватить у террористов управление, самолет упал в поле около боро Шанксвилл в штате Пенсильвания. Помимо 19 террористов-самоубийц, в результате атак погибли 2977 человек, еще 24 были объявлены пропавшими без вести.
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Метки: 11 сентября башни-близнецы терроризм
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Пресса пишет что из-за пандемии откладывается как минимум до ноября 2021.
Например:
https://pulitzercenter.org/reporting/pandemic-delays-start-911-trial-past-20th-anniversary-attackshttps://pulitzercenter.org/reporting/pandemic-delays-start-911-trial-past-20th-anniversary-attacks
Обрушение третьего здания в Нью-Йорке 11 сентября 2001
11 сентября 2001 года в Нью-Йорке рухнуло не два, а три здания. Гибель третьего небоскреба тщательно замалчивается. Здание было нью-йоркской штаб-квартирой ЦРУ, налоговой службы, комиссии по биржам и ценным бумагам, а также оперативным центром и бункером нью-йоркской мэрии по чрезвычайным ситуациям.
А главное – в 47-этажный небоскреб, известный как здание № 7 Всемирного торгового центра (World Trade Center 7), расположенный рядом с башнями-близнецами, никакой летающий объект не врезался. Но здание ни с того ни с сего взяло и рухнуло около 17 часов 11 сентября 2001 года. При этом дом обрушился «по форме» контролируемого сноса зданий.
На первых секундах видео, в левой части кадра видно прекрасно, как горит это топливо.
Ах, да, так это же будет не суд, а американское судилище. Типа "трибунала", который в Гааге.
Только к чему этот цирк?