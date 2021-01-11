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11 января 2021 года состоится суд по делу о терактах 11 сентября

11 января 2021 года состоится суд по делу о терактах 11 сентября (1 фото)

Автор:
11 января 2021 00:15
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: 11 сентября   башни-близнецы   терроризм   
464
1
По этому резонансному делу проходят пять обвиняемых, включая Халида Шейха Мохаммеда - приближенного Усамы бен Ладена. Процесс пройдет в секции "Кэмп Джастис" военной базы Гуантанамо.

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Метки: 11 сентября   башни-близнецы   терроризм   
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11  комментариев
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9k
albedo 46 минут назад
20 лет в тюрьме без суда - и эти люди говорят про демократию!?
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989
Sam 2 часа назад
Интересно, а если в процессе суда признать вину за потопление Титаника и убийство Линкольна и Кеннеди срок скостят или добавят?
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4k
Fishki_surfer 3 часа назад
Кто сказал 11 января?
Пресса пишет что из-за пандемии откладывается как минимум до ноября 2021.

Например:
https://pulitzercenter.org/reporting/pandemic-delays-start-911-trial-past-20th-anniversary-attackshttps://pulitzercenter.org/reporting/pandemic-delays-start-911-trial-past-20th-anniversary-attacks
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10k
поручик Ржевский 6 часов назад
"20 лет спустя"... Нашли крайних...
Обрушение третьего здания в Нью-Йорке 11 сентября 2001
11 сентября 2001 года в Нью-Йорке рухнуло не два, а три здания. Гибель третьего небоскреба тщательно замалчивается. Здание было нью-йоркской штаб-квартирой ЦРУ, налоговой службы, комиссии по биржам и ценным бумагам, а также оперативным центром и бункером нью-йоркской мэрии по чрезвычайным ситуациям.
А главное – в 47-этажный небоскреб, известный как здание № 7 Всемирного торгового центра (World Trade Center 7), расположенный рядом с башнями-близнецами, никакой летающий объект не врезался. Но здание ни с того ни с сего взяло и рухнуло около 17 часов 11 сентября 2001 года. При этом дом обрушился «по форме» контролируемого сноса зданий.
Ссылка www.youtube.com
Ссылка www.youtube.com
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4k
Fishki_surfer поручик Ржевский 3 часа назад
Оперативный центр и бункер мэрии (напомню, мэром был тогда Джулиани, ныне адвокат и соратник Трампа) имели независимый источник энергии - дизель-генераторы с цистернами топлива, которые заполнили как раз незадолго перед терактами. На 23 этаже находилось 25 тонн топлива и в подвале - еще 150 тонн.

На первых секундах видео, в левой части кадра видно прекрасно, как горит это топливо.
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634
sam поручик Ржевский 2 часа назад
там же еще и золото-валютное хранилище было
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2k
Frank Borman 6 часов назад
А что, Бушонка не будут судить? А начальника ЦРУ? А начальника Моссада? А начальника Пентагона?
Ах, да, так это же будет не суд, а американское судилище. Типа "трибунала", который в Гааге.
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4k
RomaXz 6 часов назад
Интересно, названных людей поймали или судят заочно ?
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804
ah3007 6 часов назад
Не верю
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5k
citrus1 7 часов назад
Да уж, всё же в америке самый крутой шоубиз и лучшие менеджеры , я в искреннем воссторге
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KOSTELLO 7 часов назад
Ты смотри, как быстро......


Только к чему этот цирк?
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