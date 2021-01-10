20 фактов о русской бане, ставшей частью русской культуры и истории

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1. Считается, что первым парную баню описал Геродот. В его описании баня выглядит как шалаш, внутри которого стоит сосуд с водой. В сосуд бросают раскалённые камни, образуется пар, в котором и парятся.2. Древние греки и римляне знали толк в банях. Он строили их в расчёте не только на чистоту и оздоровление. Термы одновременно выполняли функции клуба, спортзала, библиотеки и заведений питания.3. Русская печь была и первой русской баней. Из печи извлекали золу, человека задвигали в жерло на лопате. Заслонку закрывали, парящийся брызгал водой на стены печи – получалась парная.4. Словосочетание «баня по-чёрному» в наши дни выглядит оксюмороном, но и из «чёрной бани» люди выходили вполне чистыми. Чёрными от сажи и дыма были стены бани – печь топилась без дымохода. Протопив печь, баню проветривали и отмывали, и только потом начинали париться, обрызгав камни.5. «По-чёрному» и «по-белому» это не способ протопить одну и ту же баню. Это характеристика самих бань – с дымоходами и без. Причём существует мнение, что пар в бане «по-черному» гораздо более душист и полезен.6. Вне зависимости от способа топки, тремя главными элементами русской бани являются собственно помещение парной, печь с каменкой, на которую плещут воду, и предбанник.7. Суббота с очень давних времён традиционно считается банным днём не потому, что заканчивается рабочая неделя. Просто в воскресенье утром нужно идти в церковь обязательно чистым.8. Парные бани есть во многих странах и культурах, но веник используют только в русской бане. Пугающая на первый взгляд процедура отлично выводит из организма шлаки и хорошо действует на кожу и опорно-двигательный аппарат. Домашку сделал? Да 49.7% Нет 26.84% Нет и не собираюсь 14.57% Ничего не задали 8.89% Проголосовало: 290179. Баню ставили на задворках не из каких-то этических или суеверных побуждений – из соображений пожарной безопасности. Пожары били бичом деревянных городов и сёл.10. «Мыльни» упоминаются в русских рукописях уже в 10-м веке. Причём пишут о них часто, но без конкретики, что говорит о том, что бани уже тогда были привычным делом. Об этом же говорит и пункт договора Вещего Олега с византийцами. Согласно этому пункту русские, живущие и приезжающие в Константинополь, должны иметь возможность мыться в собственной бане когда угодно. Да и в сказке Иванушка сразу требовал от Бабы-Яги попариться в баньке.11. Первые подобия больниц на Руси появились при монастырских банях. Монахи, уже знавшие из греческих книг о пользе бань, лечили в них «немогущих» – так тогда называли больных.12. Иностранцы, бывавшие в России в разные времена, написали о стране немало «клюквы» – непроверенной, неточной или откровенно лживой информации. Однако плохих отзывов о русской бане не оставили даже самые откровенные злопыхатели.13. Единственной претензией иноземцев к русской бане было совместное её посещение женщинами и мужчинами. С этим боролись и церковь, и светские власти, в частности, Екатерина II, но особого успеха эта борьба не имела, разве что в крупных городах мужчин и женщин удалось разделить.14. Первую баню из кирпича построили в 1090 году в Переславле. В те годы идея распространения не получила – дерево было дешевле и доступнее. Тем более, деревянной отделки тогда не знали, а какая русская баня без аромата дерева? И хотя сейчас доступны деревянные материалы для отделки из любого дерева, предпочтительной формой русской бани остаётся деревянный сруб.15. Баня намертво вписана в русский культурный код. Баней встречали путешественников и воинов, её посещали в канун праздников. Роды («Как заново родился»)также принимали в бане – чище места в крестьянском доме не найти. В канун свадьбы будущая свекровь обязательно шла в баню с невестой – и знакомство поближе завязать, и негласный медосмотр произвести.16. Считали, что баня очищает от всех грехов, в том числе и плотских. Посещение бани было обязательным после первой брачной ночи и любых половых контактов. Понятно, что последнее требование исполнить было сложно – баню топили всего раз в неделю. Поэтому в будние дни народ с усмешкой посматривал на тех, кто не решался войти в церковь, тем самым признаваясь в грехе.17. И уж подавно в баню шли при любых заболеваниях, связанных с простудой. В бане излечивали насморк и кашель, ломоту в костях и болезни суставов.18. В высоко цивилизованную утончённую Европу знание о бане русские варвары привезли в начале 18-го века. Пётр великий ставил бани везде, где делал длительные остановки. Европейцы, в ту пору изобретавшие всё более совершенные модели вошеловок и вошебоек, всё лучшие духи для маскировки запахов пота и испражнений, и выводившие всё более соответствующие человеческим вшам породы собачек, были шокированы. Император вместе с простыми солдатами сначала построил баню на берегу Сены, а потом ронял своё достоинство, парясь с простолюдинами и барахтаясь с ними в воде.19. Пётр I и его приближённые известны тем, что придумывали массу новых налогов, сейчас кажущимися экзотическими. Но вот в Санкт-Петербурге строительство бань было освобождено от налогов.20. Общественных бань в российских городах было много, на любой вкус и кошелёк. В Москве уже в 19-м веке их было больше 70, а ведь ещё имелись 1 500 бань в частном владении. Банные веники были серьёзным бизнесом – их заготовляли в сотнях деревень. Профессия парильщика была очень уважаемой и доходной. Кроме собственно банных процедур парильщики умели срезать мозоли, отворяли кровь и вырвали зубы.