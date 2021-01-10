20 фактов о русской бане, ставшей частью русской культуры и истории

Мыться и исцеляться при помощи пара русские начали в незапамятные времена. Название «баня» – слово очень сложного происхождения, этимологию его возводят от древнегреческого и латыни к праславянскому языку. А вот само устройство русской бани весьма несложно. Дайте только лес, печку и воду, и русские тут же возведут баню в месте, на котором они собираются остаться на более или менее длительный период.
1. Считается, что первым парную баню описал Геродот. В его описании баня выглядит как шалаш, внутри которого стоит сосуд с водой. В сосуд бросают раскалённые камни, образуется пар, в котором и парятся.
2. Древние греки и римляне знали толк в банях. Он строили их в расчёте не только на чистоту и оздоровление. Термы одновременно выполняли функции клуба, спортзала, библиотеки и заведений питания.
3. Русская печь была и первой русской баней. Из печи извлекали золу, человека задвигали в жерло на лопате. Заслонку закрывали, парящийся брызгал водой на стены печи – получалась парная.
4. Словосочетание «баня по-чёрному» в наши дни выглядит оксюмороном, но и из «чёрной бани» люди выходили вполне чистыми. Чёрными от сажи и дыма были стены бани – печь топилась без дымохода. Протопив печь, баню проветривали и отмывали, и только потом начинали париться, обрызгав камни.
5. «По-чёрному» и «по-белому» это не способ протопить одну и ту же баню. Это характеристика самих бань – с дымоходами и без. Причём существует мнение, что пар в бане «по-черному» гораздо более душист и полезен.
6. Вне зависимости от способа топки, тремя главными элементами русской бани являются собственно помещение парной, печь с каменкой, на которую плещут воду, и предбанник.
7. Суббота с очень давних времён традиционно считается банным днём не потому, что заканчивается рабочая неделя. Просто в воскресенье утром нужно идти в церковь обязательно чистым.
8. Парные бани есть во многих странах и культурах, но веник используют только в русской бане. Пугающая на первый взгляд процедура отлично выводит из организма шлаки и хорошо действует на кожу и опорно-двигательный аппарат. Домашку сделал? Да 49.7% Нет 26.84% Нет и не собираюсь 14.57% Ничего не задали 8.89% Проголосовало: 29017
9. Баню ставили на задворках не из каких-то этических или суеверных побуждений – из соображений пожарной безопасности. Пожары били бичом деревянных городов и сёл.
10. «Мыльни» упоминаются в русских рукописях уже в 10-м веке. Причём пишут о них часто, но без конкретики, что говорит о том, что бани уже тогда были привычным делом. Об этом же говорит и пункт договора Вещего Олега с византийцами. Согласно этому пункту русские, живущие и приезжающие в Константинополь, должны иметь возможность мыться в собственной бане когда угодно. Да и в сказке Иванушка сразу требовал от Бабы-Яги попариться в баньке.
11. Первые подобия больниц на Руси появились при монастырских банях. Монахи, уже знавшие из греческих книг о пользе бань, лечили в них «немогущих» – так тогда называли больных.
12. Иностранцы, бывавшие в России в разные времена, написали о стране немало «клюквы» – непроверенной, неточной или откровенно лживой информации. Однако плохих отзывов о русской бане не оставили даже самые откровенные злопыхатели.
13. Единственной претензией иноземцев к русской бане было совместное её посещение женщинами и мужчинами. С этим боролись и церковь, и светские власти, в частности, Екатерина II, но особого успеха эта борьба не имела, разве что в крупных городах мужчин и женщин удалось разделить.
14. Первую баню из кирпича построили в 1090 году в Переславле. В те годы идея распространения не получила – дерево было дешевле и доступнее. Тем более, деревянной отделки тогда не знали, а какая русская баня без аромата дерева? И хотя сейчас доступны деревянные материалы для отделки из любого дерева, предпочтительной формой русской бани остаётся деревянный сруб.
15. Баня намертво вписана в русский культурный код. Баней встречали путешественников и воинов, её посещали в канун праздников. Роды («Как заново родился»)также принимали в бане – чище места в крестьянском доме не найти. В канун свадьбы будущая свекровь обязательно шла в баню с невестой – и знакомство поближе завязать, и негласный медосмотр произвести.
16. Считали, что баня очищает от всех грехов, в том числе и плотских. Посещение бани было обязательным после первой брачной ночи и любых половых контактов. Понятно, что последнее требование исполнить было сложно – баню топили всего раз в неделю. Поэтому в будние дни народ с усмешкой посматривал на тех, кто не решался войти в церковь, тем самым признаваясь в грехе.
17. И уж подавно в баню шли при любых заболеваниях, связанных с простудой. В бане излечивали насморк и кашель, ломоту в костях и болезни суставов.
18. В высоко цивилизованную утончённую Европу знание о бане русские варвары привезли в начале 18-го века. Пётр великий ставил бани везде, где делал длительные остановки. Европейцы, в ту пору изобретавшие всё более совершенные модели вошеловок и вошебоек, всё лучшие духи для маскировки запахов пота и испражнений, и выводившие всё более соответствующие человеческим вшам породы собачек, были шокированы. Император вместе с простыми солдатами сначала построил баню на берегу Сены, а потом ронял своё достоинство, парясь с простолюдинами и барахтаясь с ними в воде.
19. Пётр I и его приближённые известны тем, что придумывали массу новых налогов, сейчас кажущимися экзотическими. Но вот в Санкт-Петербурге строительство бань было освобождено от налогов.
20. Общественных бань в российских городах было много, на любой вкус и кошелёк. В Москве уже в 19-м веке их было больше 70, а ведь ещё имелись 1 500 бань в частном владении. Банные веники были серьёзным бизнесом – их заготовляли в сотнях деревень. Профессия парильщика была очень уважаемой и доходной. Кроме собственно банных процедур парильщики умели срезать мозоли, отворяли кровь и вырвали зубы.
2. Древние греки и римляне знали толк в банях. Он строили их в расчёте не только на чистоту и оздоровление. Термы одновременно выполняли функции клуба, спортзала, библиотеки и заведений питания.
3. Русская печь была и первой русской баней. Из печи извлекали золу, человека задвигали в жерло на лопате. Заслонку закрывали, парящийся брызгал водой на стены печи – получалась парная.
4. Словосочетание «баня по-чёрному» в наши дни выглядит оксюмороном, но и из «чёрной бани» люди выходили вполне чистыми. Чёрными от сажи и дыма были стены бани – печь топилась без дымохода. Протопив печь, баню проветривали и отмывали, и только потом начинали париться, обрызгав камни.
5. «По-чёрному» и «по-белому» это не способ протопить одну и ту же баню. Это характеристика самих бань – с дымоходами и без. Причём существует мнение, что пар в бане «по-черному» гораздо более душист и полезен.
6. Вне зависимости от способа топки, тремя главными элементами русской бани являются собственно помещение парной, печь с каменкой, на которую плещут воду, и предбанник.
7. Суббота с очень давних времён традиционно считается банным днём не потому, что заканчивается рабочая неделя. Просто в воскресенье утром нужно идти в церковь обязательно чистым.
8. Парные бани есть во многих странах и культурах, но веник используют только в русской бане. Пугающая на первый взгляд процедура отлично выводит из организма шлаки и хорошо действует на кожу и опорно-двигательный аппарат. Домашку сделал? Да 49.7% Нет 26.84% Нет и не собираюсь 14.57% Ничего не задали 8.89% Проголосовало: 29017
9. Баню ставили на задворках не из каких-то этических или суеверных побуждений – из соображений пожарной безопасности. Пожары били бичом деревянных городов и сёл.
10. «Мыльни» упоминаются в русских рукописях уже в 10-м веке. Причём пишут о них часто, но без конкретики, что говорит о том, что бани уже тогда были привычным делом. Об этом же говорит и пункт договора Вещего Олега с византийцами. Согласно этому пункту русские, живущие и приезжающие в Константинополь, должны иметь возможность мыться в собственной бане когда угодно. Да и в сказке Иванушка сразу требовал от Бабы-Яги попариться в баньке.
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11. Первые подобия больниц на Руси появились при монастырских банях. Монахи, уже знавшие из греческих книг о пользе бань, лечили в них «немогущих» – так тогда называли больных.
12. Иностранцы, бывавшие в России в разные времена, написали о стране немало «клюквы» – непроверенной, неточной или откровенно лживой информации. Однако плохих отзывов о русской бане не оставили даже самые откровенные злопыхатели.
13. Единственной претензией иноземцев к русской бане было совместное её посещение женщинами и мужчинами. С этим боролись и церковь, и светские власти, в частности, Екатерина II, но особого успеха эта борьба не имела, разве что в крупных городах мужчин и женщин удалось разделить.
14. Первую баню из кирпича построили в 1090 году в Переславле. В те годы идея распространения не получила – дерево было дешевле и доступнее. Тем более, деревянной отделки тогда не знали, а какая русская баня без аромата дерева? И хотя сейчас доступны деревянные материалы для отделки из любого дерева, предпочтительной формой русской бани остаётся деревянный сруб.
15. Баня намертво вписана в русский культурный код. Баней встречали путешественников и воинов, её посещали в канун праздников. Роды («Как заново родился»)также принимали в бане – чище места в крестьянском доме не найти. В канун свадьбы будущая свекровь обязательно шла в баню с невестой – и знакомство поближе завязать, и негласный медосмотр произвести.
16. Считали, что баня очищает от всех грехов, в том числе и плотских. Посещение бани было обязательным после первой брачной ночи и любых половых контактов. Понятно, что последнее требование исполнить было сложно – баню топили всего раз в неделю. Поэтому в будние дни народ с усмешкой посматривал на тех, кто не решался войти в церковь, тем самым признаваясь в грехе.
17. И уж подавно в баню шли при любых заболеваниях, связанных с простудой. В бане излечивали насморк и кашель, ломоту в костях и болезни суставов.
18. В высоко цивилизованную утончённую Европу знание о бане русские варвары привезли в начале 18-го века. Пётр великий ставил бани везде, где делал длительные остановки. Европейцы, в ту пору изобретавшие всё более совершенные модели вошеловок и вошебоек, всё лучшие духи для маскировки запахов пота и испражнений, и выводившие всё более соответствующие человеческим вшам породы собачек, были шокированы. Император вместе с простыми солдатами сначала построил баню на берегу Сены, а потом ронял своё достоинство, парясь с простолюдинами и барахтаясь с ними в воде.
19. Пётр I и его приближённые известны тем, что придумывали массу новых налогов, сейчас кажущимися экзотическими. Но вот в Санкт-Петербурге строительство бань было освобождено от налогов.
20. Общественных бань в российских городах было много, на любой вкус и кошелёк. В Москве уже в 19-м веке их было больше 70, а ведь ещё имелись 1 500 бань в частном владении. Банные веники были серьёзным бизнесом – их заготовляли в сотнях деревень. Профессия парильщика была очень уважаемой и доходной. Кроме собственно банных процедур парильщики умели срезать мозоли, отворяли кровь и вырвали зубы.
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Правда, даже дрова в лесу для печи и очага принадлежали помещику.
Все князья и цари, от Владимира до Владимира, раздавали и раздают леса во владения приближенным.
Народ безмолвствует...
>> Сам-то в моче не ползаешь? У чукчей,к примеру,как раз чум с
>> камнями,как в п.1
ты что на мочу обиделся? может ты и жену свою путнику не предложишь? или миску из которой ел собаке облизать не дашь?
так какой ты б-л-я чукча?
но разные
например у жителей севера проползти в собачей моче это то же баня, и как ни странно в теъх условиях она работает как нужно
ну не болеешь микробов убил, ну а то что стал грязнее чем до бани
ну это не важно
все нормальные люди при первой возможности моются
просто условия у всех разные
Кстати-те же ханты,в отличии от сраных казачков,не болели цингой,употребляя хвою.До чего всякие ермаки додуматься не смогли.
итицкая сила, плюнуть некуда, всюду славяне всё придумали
пысы: домашку сделал.