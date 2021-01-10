FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Факты 3617 постов • 908 подписчиков подписаться
Главная > Фото > Сообщество Факты 
20 фактов о русской бане, ставшей частью русской культуры и истории

20 фактов о русской бане, ставшей частью русской культуры и истории (1 фото)

Автор:
10 января 2021 20:09
Сообщество : Факты
Метки: баня   сауна   факты   
1021
1
Мыться и исцеляться при помощи пара русские начали в незапамятные времена. Название «баня» – слово очень сложного происхождения, этимологию его возводят от древнегреческого и латыни к праславянскому языку. А вот само устройство русской бани весьма несложно. Дайте только лес, печку и воду, и русские тут же возведут баню в месте, на котором они собираются остаться на более или менее длительный период.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: баня   сауна   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
16
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
LekS 2 часа назад
Домашку-то сделал?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
38k
doker Полчаса назад
Идеалистическая картина "святой старины".

Правда, даже дрова в лесу для печи и очага принадлежали помещику.

Все князья и цари, от Владимира до Владимира, раздавали и раздают леса во владения приближенным.

Народ безмолвствует...


Идеалистическая картина "святой старины". Правда, даже дрова в лесу для печи и очага принадлежали помещику. Все князья и цари, от Владимира до Владимира, раздавали и раздают леса во владения приближенным. Народ безмолвствует...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Михаил 36 минут назад
На фото баня второй половины 20 го века ( топка с заводского кирпича, пол обрезная доска, тазики сами за себя говорят, вода греется в мет. баке). Верхняя полка слишком удалена от нижней, между ними должна быть ещё, на подобии скамьи, что бы легче забираться на верхнюю и ноги можно ставить, когда сидишь на верхней, да и кому жарко на верхней, можно посидеть на средней.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Prostovopros Михаил 17 минут назад
Мнений, какой должна быть баня, сколько же, как и мнений о правильной зарядке аккумулятора, как правильно похмеляться и прочая... ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Михаил 46 минут назад
Из-за отсутствия металлических ёмкостей, для нагрева воды огнём, воду грели в деревянных бочках (не холодной же водой мыться), опуская в воду раскалённые камни. Саму топку делали из камней и на эти камни брызгали нагретой водой, что бы получить пар.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Kariya Час назад
20 фактов о русской бане, ставшей частью русской культуры и истории
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−68
Владимир 2 часа назад
>>Опиум для народа Владимир Минуту назад
>> Сам-то в моче не ползаешь? У чукчей,к примеру,как раз чум с
>> камнями,как в п.1

ты что на мочу обиделся? может ты и жену свою путнику не предложишь? или миску из которой ел собаке облизать не дашь?

так какой ты б-л-я чукча?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Сергей 3 часа назад
Была у бабушки с дедом банька по чёрному. Пять часов топили, только берёзовыми дровами, после час проветривали, а потом народ мылся и парился и тепло и жар держался за счёт каменки часов десять. Но потолок и стены лучше не задевать, чтоб снова не мыться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Михаил Сергей 44 минуты назад
5 часов! Это уже на общественную баню смахивает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Prostovopros Сергей 15 минут назад
Всё так. А пар кажется, что легче. ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
diman02 3 часа назад
- У нас на Новый год есть традиция ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−68
Владимир 3 часа назад
Бани были всегда
но разные

например у жителей севера проползти в собачей моче это то же баня, и как ни странно в теъх условиях она работает как нужно
ну не болеешь микробов убил, ну а то что стал грязнее чем до бани
ну это не важно

все нормальные люди при первой возможности моются

просто условия у всех разные
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
Опиум для народа Владимир 2 часа назад
Сам-то в моче не ползаешь? У чукчей,к примеру,как раз чум с камнями,как в п.1,и использовался как баня. Но лучше же п"здануть стереотипчиков,ага?
Кстати-те же ханты,в отличии от сраных казачков,не болели цингой,употребляя хвою.До чего всякие ермаки додуматься не смогли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Тудаблин 3 часа назад
"этимологию его возводят от древнегреческого и латыни к праславянскому языку."
итицкая сила, плюнуть некуда, всюду славяне всё придумали

пысы: домашку сделал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
Опиум для народа Тудаблин 2 часа назад
Тожешумеры х"ли.)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Срез океанского магистрального кабеля Срез океанского магистрального кабеля Как в СССР боролись с вирусами и побеждали эпидемии Как в СССР боролись с вирусами и побеждали эпидемии Эстонцы превратили старенький немецкий универсал в уютную сауну Эстонцы превратили старенький немецкий универсал в уютную сауну Как профессия может деформировать ваше тело Как профессия может деформировать ваше тело 7 людей, погулявших на своих похоронах 7 людей, погулявших на своих похоронах
Krap

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2487



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
28 дизайнеров интерьера, которые отказались от здравого смысла в угоду безудержной фантазии
4
83
28 дизайнеров интерьера, которые отказались от здравого смысла в угоду безудержной...
Наглядные доказательства того, почему мужчины никогда не смогут на 100% понять женщин
4
39
Наглядные доказательства того, почему мужчины никогда не смогут на 100% понять женщин
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Аукцион неслыханной щедрости
0
12
Аукцион неслыханной щедрости
Автовсячина
0
5
Автовсячина
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Впереди ещё Старый Новый Год
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#сша#СССР#приколы#Россия#смешные#новый год#комментарии#птицы#красота
#интересно#животные#фото#истории#настроение#фотографии#прикол#космос#природа#сарказм.
#факты#картинки#история#прикольные#позитив#на различный вкус#подборка#люди#кот

На что жалуетесь?

Вернуться