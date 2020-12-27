50 любопытных фактов о русском языке

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2. Слово кофе мужского рода в образцовой речи и среднего рода в разговорной. Черное кофе — не эталон, но и не ошибка. И так уже много десятилетий. В «Толковом словаре русского языка» под редакцией Дмитрия Ушакова (1934–1940) написано: кофе — мужской род и в разговорной речи средний род. Так же словари пишут и сейчас. Не верьте новостям, что «теперь кофе среднего рода».3. Слово из трех букв восходит к тому же корню, что и хвоя. Буквально: что-то острое, колкое. Нет, это не повелительное наклонение глагола ховать. И кстати, мат нам не привезли татаро-монголы; все корни наши, родные, славянские.4. Нумерация склонений в академической грамматике не совпадает со школьной. Для ученых мама, папа — это слова 2-го склонения. А конь, село — 1-го.5. Язык постоянно меняется, и то, что сейчас считается нормой, когда-то могло быть ошибкой. И наоборот. Например, раньше говорили библио́тека, суффи́кс, лы́жня, раку́рс, по́езды, а́бзац. Сейчас такое никому не придет в голову.6. Реформ языка не бывает. Язык нельзя реформировать, как нельзя реформировать закон всемирного тяготения. Язык развивается сам, по своим законам. И меняется с разной скоростью в разные эпохи — то быстрее, то медленнее.7. Зато бывают реформы правописания! Их в нашей истории было всего две. Первую провел Петр I. Он ввел гражданский шрифт. Вторая произошла в 1917-18 годах (когда отменили «ять», «фиту», i, а еще «ъ» на конце слов).8. Кстати, еще про реформы! Реформу орфографии 1917-18 годов разработали задолго до революции, а начало ее осуществлять Временное правительство. Большевики просто воспользовались готовым проектом и присвоили себе все заслуги.9. И еще! Первый и единственный в нашей истории общеобязательный свод правил русской орфографии и пунктуации был утвержден только в 1956 году.10. По нормам русской орфографии три одинаковых согласных подряд не пишутся. Поэтому из рас— и ссориться получается рассориться, а не расссориться. А вот через дефис три согласных — это пожалуйста. Например, пресс-секретарь.11. Коченеть — значит «становиться твердым». Глагол коченеть, по наиболее достоверной версии, восходит к древнему корню, значение которого словари маскируют латинскими буквами membrum virile. Проще говоря, мужской член. То есть изначально коченеть — становиться твердым. Да, и слово кочан того же корня.12. Лингвистика — синоним слова языкознание, а вовсе не изучение иностранных языков. Лингвист — то же, что языковед, а не «человек, изучающий иностранные языки».13. Русский — официальный язык ООН — наряду с английским, арабским, испанским, китайским и французским.14. Говорить присаживайтесь вместо садитесь невежливо. Потому что приставка при- указывает на неполноту действия. Предлагая присесть, вы предлагаете сесть на краешке стула или сесть ненадолго и быстренько уйти. Вежливо: садитесь.15. Ну и конечно, крайний вместо последний — тоже ошибка. У слова последний много значений, и последний раз не обязательно «такой, после которого никогда ничего больше не будет».16. Русский язык не самый простой, но и не самый сложный в мире. Вообще сложность языков — понятие относительное. Сложнее учить язык, который не близок твоему родному, сложнее учить язык с непривычной графикой. И так далее.17. Ближайшие родственники русского языка — украинский и белорусский. Когда-то эти три языка представляли единый общевосточнославянский язык (он же древнерусский, это термин), но сейчас это самостоятельные языки. Все построения, в которых украинский называют диалектом русского или наоборот, антинаучны и обычно тенденциозны.18. Русский язык — один из языков индоевропейской семьи (крупнейшей в мире). Все индоевропейские языки восходят к единому языку-предку — праиндоевропейскому. Из него в глубокой древности выделился праславянский, а из праславянского — общевосточнославянский (древнерусский).19. Кирилл и Мефодий не создавали кириллицу. С их именами связывают создание первой славянской азбуки — глаголицы. Кириллицу, скорее всего, составили ученики и последователи Кирилла и Мефодия и назвали азбуку в честь своего учителя.20. Число букв в русском алфавите в разное время было неодинаковым. Сейчас в нашей азбуке 33 буквы, самая молодая — буква ё, появившаяся только в конце XVIII века.21. На вопрос «Сколько слов в русском языке?» невозможно ответить точно. В русский язык постоянно приходят новые слова, а старые уходят. Количество слов в словарях (а по словарям можно сказать о наличии слов хотя бы примерно) зависит от цели словаря, от авторской концепции. В «Русском орфографическом словаре» РАН под редакцией Владимира Лопатина и Ольги Ивановой (самом полном и авторитетном современном орфографическом словаре) около 200 тысяч слов.22. Грамматика русского языка в древности была намного сложнее, чем сейчас. В древнерусском языке было шесть типов склонения существительных, четыре прошедших времени у глагола, три числа (единственное, двойственное и множественное).23. Когда-то в нашем языке не было такой части речи — числительное. Слова два, три, четыре были прилагательными, а пять, шесть и так далее — существительными. Именно поэтому мы сейчас говорим четыре стола, но пять столов.24. Собирательные числительные нельзя употреблять с названиями лиц женского пола. Пока мы тут спорим об авторках и блогерках, в русской грамматике процветает махровый сексизм. Собирательные числительные (двое, трое, четверо…) в образцовой речи можно употреблять со словами, называющими лиц мужского пола, но нельзя — с названиями лиц женского пола. Трое мальчиков — это норма, трое девочек — ошибка. Надо: три девочки.25. В Строгине, в Алтуфьеве — это не новое употребление и не порча языка, а наоборот, строгая норма. Именно так всегда велели писать и говорить. Помните фильм «Дело было в Пенькове»? Правда, сейчас можно и в Строгино, в Алтуфьево. Но это как черное кофе — разговорный вариант. А в Строгине — как черный кофе.26. Слово метро раньше было мужского рода. И даже выходила газета «Советский метро». И тень в незапамятные времена было мужского рода. Именно поэтому у нас есть слово тенёк (как денёк от день и пенёк от пень).27. Чем грамотнее человек, тем чаще (а не реже) он смотрит в словарь. Потому что невозможно помнить, как пишутся, произносятся, употребляются все слова русского языка во всех формах. Все мы имеем право на ошибку. А чтобы ошибаться реже, лучше всякий раз заглядывать в словарь и себя перепроверять.28. В главном новогоднем фильме «Ирония судьбы, или С легким паром» есть забавный ляп, связанный с русским языком. По сюжету Надя — учительница русского языка и литературы. Но она допускает ошибку, говоря: «Я забыла одеть праздничное платье». Надо было сказать: «Я забыла надеть праздничное платье».29. Неправильно пи́сить или пи́сять, как часто говорят взрослые детям. Правильно пи́сать, и только так.30. Рентгеноэлектрокардиографического — это слово претендует на статус самого длинного в русском языке. Хотя претендентов много. Есть еще сельскохозяйственно-машиностроительный, корчеватель-бульдозер-погрузчик и так далее. На самом деле самое длинное слово вы можете составить самостоятельно из имеющихся в русском языке морфем. Длина слова ограничена только вашей фантазией. Берете, например, первую часть псевдо… и получаете псевдорентгеноэлектрокардиографического. Кто придумает слово длиннее?31. Словом сарделька раньше называли не толстые короткие сосиски, а рыбу. Рыба сарделька — то же, что сардинка.32. Еще полвека назад называть солянку солянкой было грубой ошибкой. Надо было говорить селянка. Это слово образовано не от соль, соленый, а от село, сельский. Буквально: сельское кушанье.33. Слово грамота заимствованное, а компьютерный исконно русское. Потому что грамота пришло в древности из греческого языка, а компьютерный образовано в русском языке (а вот компьютер — конечно, тоже заимствование).34. Ударение в заимствованных словах вполне может не совпадать с языком-источником. По-английски notebook с ударением на первом слоге, а по-русски ноутбу́к. Поэтому утверждения, что правильно только ма́ркетинг, потому что так по-английски, несостоятельны. В русском языке — движение в сторону ударения марке́тинг.35. Написание иноязычных слов тоже может отличаться от языка-источника. Например, по-русски правильно офис и офлайн, хотя в английском две f. В русском языке нет удвоенных согласных в таких словах, как блогер, шопинг, капучино.36. Разговорное название Санкт-Петербурга Питер, вероятно, восходит к вариантам названия города с буквой и. В письмах Петра I встречалось: Санктъпетерсъбурк, Санктпитербурх, Питербурх, Санктпетерзбурк; позже преобладали варианты с -Питер-: Санкт-Питер-Бург, Санктъ Питербурх. И только потом закрепилось е.37. В 1930-е годы в СССР работала специальная комиссия, изучавшая возможности перевода русского письма на латиницу. Тогда говорили, что введение латиницы позволит избавиться от «наследия византийщины», мешающего решать «широкие задачи международного культурного и хозяйственного строительства».38. В русском языке есть слова на букву ы. Это не только географические названия (типа Ыныкчан). Вот еще слова на ы: ыр (песня у некоторых тюркских народов), ыкать (произносить звук «ы»), ыканье (произнесение звука «ы»). Кроме того, само название буквы ы является словом — несклоняемым существительным среднего рода.39. Слова мертвец и покойник в русском языке — одушевленные существительные, а труп — неодушевленное. Потому что категория одушевленности-неодушевленности отражает не научное, а житейское противопоставление живого и неживого. А у нас во всех сказках мертвецы ведут себя как живые. А вот труп — это просто мертвое тело.40. С микробами в бытовом сознании нет полной ясности, живые они или нет. Поэтому микроб может употребляться и как одушевленное, и как неодушевленное существительное. Средство убивает все микробы и убивает всех микробов — правильно и так и так.41. Слово порно есть в словаре Даля, составленном в XIX веке. Правда, там это наречие в значении «крепко, надежно», а еще «шибко, скоро». И приведен пример: И не порно, да задорно.42. Кстати, словарем Даля нельзя пользоваться как нормативным словарем современного русского языка. Это, конечно, монументальный труд, памятник истории и культуры. Но он вышел в свет больше чем 100 лет назад. За это время многое в языке и на письме успело поменяться.43. Словари бывают разные. Есть нормативные, они предписывают, как нам говорить и писать. А есть такие, которые описывают тот или иной пласт языка. Есть словари мата, сленга, есть прекрасный «Словарь языка интернета.ru». И так далее. Если в таком словаре есть слово бугага, это не значит, что словарь велит нам так говорить. Кстати, то, как мы пишем в разных чатах, соцсетях и мессенджерах (прив! сорян, спс) лингвисты называют письменной разговорной речью. Это новая, особая сфера функционирования языка, и ее надо сравнивать с устной речью, а не письменной.44. Между сходными по звучанию словами может не быть никакой связи. Например, брак (супружество) и брак (повреждение товара) никак не связаны, это случайное совпадение исконно русского и заимствованного слова. И, наоборот, слова, совершенно не похожие друг на друга, могут быть родственниками (иногда очень дальними). Имеют общее происхождение русское верблюд и английское elephant, русское хлеб и английское lord, русское зуб и немецкое Kamm.45. Сначала было слово «зонтик». Слово домик образовано от дом, дождик от дождь, таких примеров много. Но вот в паре зонтик — зонт все наоборот. Сначала появилось зонтик (заимствование из голландского), а потом от него образовалось зонт.46. Слово футбол 100 лет назад произносилось с ударением на «у». Оно могло употребляться как первая часть сложных слов (как сейчас онлайн-): фу́тбол-клуб. А гол раньше означало «ворота», а не «попадание мяча в ворота». И можно было забить мяч в гол.47. «Слово о полку Игореве» — подлинное произведение древнерусской литературы. Это убедительно доказал выдающийся лингвист академик Андрей Зализняк. А вот «Велесова книга» — наоборот, фальсификация.48. Одинаково правильно писать интернет и Интернет, если это слово используется самостоятельно (доступ к интернету и доступ к Интернету). Но только с маленькой буквы, если это первая часть сложных слов (интернет-библиотека).49. Правильно О́жегов. В фамилии выдающегося языковеда Сергея Ивановича Ожегова, автора знаменитого толкового словаря русского языка, ударение падает на первый слог: О́жегов. Эта фамилия восходит, по-видимому, к слову о́жег (о́жиг) — кочерга.50. Первый блин комом — правильно именно так. Если вы встречали версию, что надо говорить комам и речь идет о тотемных медведях, которым древние славяне носили первые блины на Масленицу, не верьте в эту чушь. Наши предки были не настолько глупыми, чтобы идти с блинами к голодным после зимней спячки медведям.