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50 любопытных фактов о русском языке

50 любопытных фактов о русском языке (1 фото)

Автор:
27 декабря 2020 15:48
Сообщество : Факты
Метки: интересны   истории   русский язык   
1597
1
1. Существительных женского рода в русском языке больше, чем слов мужского рода. Лингвисты подсчитали, что существительных мужского рода всего около 40,5%, женского рода — 43% и среднего рода — около 16,5%.

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Метки: интересны   истории   русский язык   
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4  комментария
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750
Anna S 2 часа назад
А где на карте Прибалтика? Ведь именно там, как считается издавна, среди носителей оного самый чистый или правильный русский язык.
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49k
Петр 2 часа назад
50 любопытных фактов о русском языке
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384
Обратная сторона Луны 3 часа назад
Карта странная. Если это СССР, то Почему есть Азербайджан, но нет Грузии и Армении, есть Казахстан, но нет других республик средней Азии, есть Украина, но нет Прибалтики

Карта странная. Если это СССР, то Почему есть Азербайджан, но нет Грузии и Армении, есть Казахстан, но нет других республик средней Азии, есть Украина, но нет Прибалтики
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2k
Директор свежего воздуха 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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