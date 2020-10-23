Камень в почках под микроскопом

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- воду пить фильтрованную (очень часто 3-ступеньчатого фильтра мало, нужен обратный осмос) или бутилированную (тоже не абы какую, смотрите состав, обращайте внимание на образование накипи)
- фастфуды, дешевые полуфабрикаты и прочее гуано, похожее на еду, вычеркнуть насовсем из меню. Глутамат натрия пихают почти везде, а он в главных ролях на камнеобразование.
Там не все просто с камнями - нужно сдать анализ и у толкового доктора выпросить курс лечения. Камни разные бывают.
Отчего у братьев- близнецов, служащих в одной казарме, жрущих одно и те же, у одного - раз в полгода, а другой не знает, что это такое....
Врачи говорят, что тот, кто точно скажет отчего камни в почках- тот получит нобелевку.
Сдал я свои на анализ- якобы это от кислотности и тп... ктото говорит пейте больше воды, ктото говорит пейте меньше, ктото говорит всё кислые продукты виноваты (ну типа помидорка, щавель и тп).