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Камень в почках под микроскопом

Камень в почках под микроскопом (1 фото)

Автор:
23 октября 2020 09:55
Сообщество : ФотоМир
Метки: Камень в почках   Одно фото   камень   короткопост   под микроскопом   почки   фото   
764
1
Теперь ты знаешь, почему так больно...

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Метки: Камень в почках   Одно фото   камень   короткопост   под микроскопом   почки   фото   
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8k
Rihovich 2 часа назад
Уххх... Только на прошлой неделе отмучился, и тут такой пост! То, что камушек структурный кристаллический - это не так больно. ТАК больно - это когда камень перекрывает мочеточник, почка разбухает - т.н. почечная колика. Название вроде бы безобидное, но боль адская, невыносимая, что даже обезболивающие не помогают.
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11k
Morr_A Час назад
Кока-Кола прекрасно уничтожает камни в почках, но вызывает проблемы с лишним весом...
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7k
Ntvl Час назад
пейте пиво и с этой проблемой никогда не столкнетесь
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4k
Vallek 2 часа назад
за рационом следить нужно тщательно:
- воду пить фильтрованную (очень часто 3-ступеньчатого фильтра мало, нужен обратный осмос) или бутилированную (тоже не абы какую, смотрите состав, обращайте внимание на образование накипи)
- фастфуды, дешевые полуфабрикаты и прочее гуано, похожее на еду, вычеркнуть насовсем из меню. Глутамат натрия пихают почти везде, а он в главных ролях на камнеобразование.
Там не все просто с камнями - нужно сдать анализ и у толкового доктора выпросить курс лечения. Камни разные бывают.
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38k
Raush 2 часа назад
Красота... вот так и мы, любуемся горами, говорим "Красотища-то какая!", а для кого-то это может быть камень в почках...
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9
[email protected] 3 часа назад
Боль. У мужа уже 2 раза выходил.
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71k
Броненосец Потелкам 3 часа назад
Кто бы лучше рассказал, отчего.......
Отчего у братьев- близнецов, служащих в одной казарме, жрущих одно и те же, у одного - раз в полгода, а другой не знает, что это такое....
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9k
Eltiftel Броненосец Потелкам 3 часа назад
от избытка соли. Шурин в свое время с армии мучился этой напастью, каждый год камень выходил, 2 раза аперировали. он из этих камней мог дом построить. потом свел к минимуму потребление соли, и напасть прошла сама собой.
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1k
Chocolate Jesus Броненосец Потелкам 2 часа назад
у меня частая проблема.
Врачи говорят, что тот, кто точно скажет отчего камни в почках- тот получит нобелевку.
Сдал я свои на анализ- якобы это от кислотности и тп... ктото говорит пейте больше воды, ктото говорит пейте меньше, ктото говорит всё кислые продукты виноваты (ну типа помидорка, щавель и тп).
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71k
Броненосец Потелкам Chocolate Jesus 2 часа назад
Именно
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