Так выглядят руки после плавания по Северному Ледовитому океану

Двукратный олимпийский чемпион по гребле Алекс Грегори показал, как выглядели его руки после 12-дневного плавания на гребной лодке по Северному Ледовитому океану.
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во-вторых, что такое "Гребная лодка"?