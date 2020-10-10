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Так выглядят руки после плавания по Северному Ледовитому океану

Так выглядят руки после плавания по Северному Ледовитому океану (1 фото)

Автор:
10 октября 2020 10:02
Сообщество : ФотоМир
Метки: Одно фото   короткопост   после плавания   руки   фото   чемпион по гребле   
369
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Двукратный олимпийский чемпион по гребле Алекс Грегори показал, как выглядели его руки после 12-дневного плавания на гребной лодке по Северному Ледовитому океану.

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Метки: Одно фото   короткопост   после плавания   руки   фото   чемпион по гребле   
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Sterling Malory Archer Час назад
недавно, кстати, изобрели
недавно, кстати, изобрели
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29k
Опаньки Полчаса назад
во-первых, за "плавают" тренер нам давала еще два круга
во-вторых, что такое "Гребная лодка"?
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