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Уличный туалет стоимостью в 414 тысяч соорудили в Приморье

Уличный туалет стоимостью в 414 тысяч соорудили в Приморье (1 фото)

Автор:
07 октября 2020 07:44
Метки: Приморье   воровство   коррупция   россия   
926
1
Уличный туалет стоимостью в 414 тысяч соорудили в Приморье

Источник:

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Метки: Приморье   воровство   коррупция   россия   
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9k
Алексей 3 часа назад
Шикарный будуар!
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13k
kotovski 2 минуты назад
Уличный туалет стоимостью в 414 тысяч соорудили в Приморье
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25k
Fat Lynx 3 минуты назад
ну.. да дороговато... 345000 заложили в смету, 69000 - НДС.
За эту сумму предполагалось сделать:
- Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата"
- Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами
- Устройство подстилающих слоев: гравийных
- Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм
- Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
- Укладка трубы для откачки септика диаметром: 150 мм
- Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: крана на автомобильном ходу
- Сборка с помощью крана на автомобильном ходу: листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.)
- Устройство ящика под ТБО
- Устройство перекрытий деревянного над септиком
- Установка элементов каркаса: из брусьев
- Обшивка каркасных стен: досками обшивки
- Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2
- Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм
- Устройство кровель из штампнастила по деревянной обрешетке с ее устройством
- Уплотнение грунта: гравием
- Улучшенная окраска масляными составами по дереву: стен
- Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов
- Улучшенная окраска масляными составами по дереву: потолков

Теперь возьмем сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве и посчитаем! На вскидку работа материалы и ЗП выйдет тысяч за 120 (это пи-з-дец как укрупнено)... теперь накинем 10% исполнителю и того 132 тысячи, накинем НДС - 158 тысяч.
Итого хотели спи-з-дить 256 тысяч.

В реалии, бьюсь об заклад, сделали тысяч на 50, остальное в карман...

ДА НА КОЛ ИХ!
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3k
Денис Колосов 41 минуту назад
Для человека это много, НО частники не допускаются до тендеров, только фирмы удовлетворяющие требованиям. Для этих фирм - 500тыс мелочь.. Там документацию для тенедра неделю делать...Простой человек никогда ТЗ не сделает на тендер, нужно либо иметь такого человека в штате либо нанимать..Вот и выходит, тут накладных расходов, не имеющих отношения к строительству - дофига..тупо неделя работы нескольких человек..Я участвовал в тендерах, для нас самое тяжелое было - документация.. Мы нанимали людей для написания ТЗ, это было самое сложное, это не то ТЗ что для разработчиков, оно совершенно другое - для чиновников, чтобы за яйца потом не взяли.. P.S. Информационная система..
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2k
Serg Денис Колосов 24 минуты назад
Да ладно. Индивидуальные предприниматели не допускаются только в сфере оборонных заказов. У меня кореш ИП-шник, постоянно участвует в госзакупках, делает, устанавливает, ремонтирует ПВХ окна, двери и т.п., поставляет фурнитуру.
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2k
Serg 48 минут назад
Все очень просто. Если тут есть строители, сделайте смету на работы и материал и посмотрим. Критиковать то все могут.

Не забудьте указать прямые затраты, накладные расходы и сметную прибыль - не менее 65%.
Все очень просто. Если тут есть строители, сделайте смету на работы и материал и посмотрим. Критиковать то все могут. Не забудьте указать прямые затраты, накладные расходы и сметную прибыль - не менее 65%.
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6k
Сгусток позитива 51 минуту назад
чем мне нравится наша страна, тут можно такую чушь нести, можно доить откровенно народ, но все будут довольны
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7k
Ден 53 минуты назад
Что бы понять смысл поста, посмотрите на аватарку автора. Он везде срет
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21k
aolti Автор поста Ден 49 минут назад
Существо, тебе по сути поста есть что сказать? Или ты сюда вылезло повонять?
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7k
Ден aolti 47 минут назад
О гавно завоняло , не воняй говно
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21k
aolti Автор поста Ден 37 минут назад
Говно - это твоя семья
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6k
Alexandr Barhudarov Час назад
Фейк.
Да хотели наварится , но не срослось вот с госзакупок
*****
По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка. Такая заявка признана соответствующей требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и документации об аукционе. Электронный аукцион признан несостоявшимся по основанию, предусмотренному ч. 1 ст. 71 Федерального закона № 44-ФЗ
****
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/supplier-results.html?regNumber=0820300018120000059https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/supplier-results.html?regNumber=0820300018120000059
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2k
Serg Alexandr Barhudarov Час назад
Ч. 1 ст. 71 44-ФЗ описывает процедуру признания аукциона недействительным в случае, если заявка была подана одним потенциальным исполнителем.

Такая процедура включает следующие шаги:
- оператор торговой онлайн-площадки уведомляет заказчика и исполнителя об отмене торгов и высылает им первую и вторую части заявки;
- комиссия рассматривает документы единственного участника и составляет протокол;
- при соответствии заявки и прилагаемых документов требованиям заказчика комиссия принимает решение о заключении контракта с исполнителем.
--------------------------
По решению комиссии подписан контракт № 0820300018120000059 – 0734590-01 с ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МАСТЕР"
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25k
Fat Lynx Alexandr Barhudarov Минуту назад
нет, прошло... смотри протокол.
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53k
Почитатель стекломоя 2 часа назад
Как мало нужно для счастья...
Как мало нужно для счастья...
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3k
Денис Колосов 2 часа назад
а ссылку на сайт госзакупок можно?
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7k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ Денис Колосов 2 часа назад
за чем автор aolti ,шароварник из незалежной фейкомет еще тот
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3k
Денис Колосов ЗА КИБЕРНЕТИКУ Час назад
Это видно сразу, у них прям маркеры, как в речи "Г", так и при общении клише и шаблоны, которые за последние 6 лет им в головы вбили.
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3k
Денис Колосов Час назад
Но по факту, госконтракты всегда будут дороже чем коммерческие.. Тупо связываться не хочешь с ними, выставляешь завышенную цену, авось прокатит, гемора много. Ну и фильтр по допуску участников, многие просто не пройдут по критериям по участию в торгах.
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8k
Сергей Попов Денис Колосов 56 минут назад
По смете туалет из железобетона, а на фото деревянный. А это огромная разница. Да и размер туалета вроде как куда больше по смете получался.
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3k
Денис Колосов Сергей Попов 53 минуты назад
так на фото - фотошоп. Ну нету картинок объектов на сайте госзакупок-) Там документы и акты о выполненных работах-)
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5k
Алексей Васильев 2 часа назад
А это и правда на сайте госзакупок есть, можете по номеру найти. Там смета есть с обоснованием цены.
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3k
☣️Месть печенегов☣️ Алексей Васильев Час назад
Очень обосновано. У нас дом 100 м2 за 1,8 млн под ключ строють. Это ж за такие деньжищщщи можно 4 туалета забабахать
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2k
Serg ☣️Месть печенегов☣️ 41 минуту назад
что это за домик, шабашники строят без проекта. У меня одноэтажный дом на 150 кв., только фундамент в 1,5 млн. обошелся.
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30
Мамука 2 часа назад
Туалет платный?
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19k
Владимир 2 часа назад
Интересно, еще кто то в такую хрень верит? Не перевелись еще настолько тупые хомяки?
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804
Алексей Владимир 2 часа назад
В смысле "веришь - не веришь"? Есть сайт госзакупок, где все это изложено.
Другой вопрос, что, возможно, на фотографии не тот сортир, а другой.
В смысле "веришь - не веришь"? Есть сайт госзакупок, где все это изложено. Другой вопрос, что, возможно, на фотографии не тот сортир, а другой.
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54k
Алекс Юстасов Владимир 2 часа назад
Интересно, какую ты выгоду имеешь от поддержки этого ворья?
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3k
☣️Месть печенегов☣️ Алекс Юстасов Час назад
Вовка из убеждений работает
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19k
Владимир ☣️Месть печенегов☣️ 38 минут назад
Лол, а ты говно жрешь потому, что тебе нравится?
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19k
Владимир Алекс Юстасов 36 минут назад
Ты дебил что ли реально?
Я тебя спросил, ты в сортир веришь что ли этот?
Тебе втирают говно, ты его жрешь и несешь чушь. Какого "ворья" мля, ты идиот?
Тебе дали говно на палочке, и ты возбудился, и тебе насрать, что тебе говно дают, ты его жрешь и причмокиваешь.
Вы, хомяки, реально дебилы. Я поражаюсь вам, вы даже не люди, вы человекообразные, как обезьяны. И то обезьяны умнее.
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1k
ALEX 2 часа назад
Уличный туалет стоимостью в 414 тысяч соорудили в Приморье
Уличный туалет стоимостью в 414 тысяч соорудили в Приморье
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6k
Alexandr Barhudarov ALEX 58 минут назад
Пока от него бомбит у наших "партнёров" и никаких "богатств" за рубежом у него нет - пусть рулит!
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