Уличный туалет стоимостью в 414 тысяч соорудили в Приморье
Да, да, чиновники города Дальнереченска (25 тыс. человек) через сайт госзакупок организовали тендер "Выполнение работ по устройству уличного туалета и выгребной ямы по ул. Ясная, д. 13 в г. Дальнереченске", отметили в паблике newsvl_24. 414 тысяч рублей. Странно, что мэр ленточку с оркестром не перерезал на открытии.
Сооружение, с двумя так называемыми кабинками, с дырками в полу и выкрашенные в синий цвет из далекой «совдепии» за такую цену, взбудоражило умы жителей города.
«По ходу пойду строить туалеты. Выгодно, черт возьми. Это за один туалет я получу больше чем за 1.5 года на железной дороге», «Да мы с двумя сыновьями по 3 туалета за неделю будем строить и в Дальнереченск возить. Озолотимся...», отметили пользователи в комментариях.
Сооружение, с двумя так называемыми кабинками, с дырками в полу и выкрашенные в синий цвет из далекой «совдепии» за такую цену, взбудоражило умы жителей города.
«По ходу пойду строить туалеты. Выгодно, черт возьми. Это за один туалет я получу больше чем за 1.5 года на железной дороге», «Да мы с двумя сыновьями по 3 туалета за неделю будем строить и в Дальнереченск возить. Озолотимся...», отметили пользователи в комментариях.
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За эту сумму предполагалось сделать:
- Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата"
- Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами
- Устройство подстилающих слоев: гравийных
- Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм
- Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
- Укладка трубы для откачки септика диаметром: 150 мм
- Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: крана на автомобильном ходу
- Сборка с помощью крана на автомобильном ходу: листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.)
- Устройство ящика под ТБО
- Устройство перекрытий деревянного над септиком
- Установка элементов каркаса: из брусьев
- Обшивка каркасных стен: досками обшивки
- Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2
- Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм
- Устройство кровель из штампнастила по деревянной обрешетке с ее устройством
- Уплотнение грунта: гравием
- Улучшенная окраска масляными составами по дереву: стен
- Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов
- Улучшенная окраска масляными составами по дереву: потолков
Теперь возьмем сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве и посчитаем! На вскидку работа материалы и ЗП выйдет тысяч за 120 (это пи-з-дец как укрупнено)... теперь накинем 10% исполнителю и того 132 тысячи, накинем НДС - 158 тысяч.
Итого хотели спи-з-дить 256 тысяч.
В реалии, бьюсь об заклад, сделали тысяч на 50, остальное в карман...
ДА НА КОЛ ИХ!
Не забудьте указать прямые затраты, накладные расходы и сметную прибыль - не менее 65%.
Да хотели наварится , но не срослось вот с госзакупок
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По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка. Такая заявка признана соответствующей требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и документации об аукционе. Электронный аукцион признан несостоявшимся по основанию, предусмотренному ч. 1 ст. 71 Федерального закона № 44-ФЗ
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https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/supplier-results.html?regNumber=0820300018120000059https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/supplier-results.html?regNumber=0820300018120000059
Такая процедура включает следующие шаги:
- оператор торговой онлайн-площадки уведомляет заказчика и исполнителя об отмене торгов и высылает им первую и вторую части заявки;
- комиссия рассматривает документы единственного участника и составляет протокол;
- при соответствии заявки и прилагаемых документов требованиям заказчика комиссия принимает решение о заключении контракта с исполнителем.
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По решению комиссии подписан контракт № 0820300018120000059 – 0734590-01 с ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МАСТЕР"
Другой вопрос, что, возможно, на фотографии не тот сортир, а другой.
Я тебя спросил, ты в сортир веришь что ли этот?
Тебе втирают говно, ты его жрешь и несешь чушь. Какого "ворья" мля, ты идиот?
Тебе дали говно на палочке, и ты возбудился, и тебе насрать, что тебе говно дают, ты его жрешь и причмокиваешь.
Вы, хомяки, реально дебилы. Я поражаюсь вам, вы даже не люди, вы человекообразные, как обезьяны. И то обезьяны умнее.