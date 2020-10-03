Все животные равны, только некоторые - равнее

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Так вот.... Вся плата за пролет над территорией России идет не в казну государства, а - в карман частной авиакомпании.Пусть и самой крупной, но - частной.Той самой, которая последовательно отказывается от использования отечественной авиации. Вон, от наших Ил-96 отказались.....Боинг им милее....Так вот....В отчетности Аэрофлота есть таинственная статья: доходы по соглашениям с авиакомпаниями — почти 600 млн долл, почти столько же составляет чистая выручка ПАО. Что и говорить, деньги немалые и известно, откуда они берутся. Это и есть та самая плата за пролет, или так называемые роялти, которые начисляют иностранные авиакомпании за использование воздушного пространства России.Так исторически сложилось, что получает эту «дань» в таком объеме только «Аэрофлот», который во времена Советского Союза был единственной и при этом полностью государственной авиакомпанией в стране. Иностранные перевозчики платили ей роялти за пролет по транссибирской воздушной магистрали, ведущей напрямую из Европы в Азию. Впервые роялти начала платить Япония, которая еще и арендовала у СССР самолет Ту-114 — первое воздушное судно, способное летать на расстояния от восточного конца континента до Европы. Первые азиатско-европейские полеты совершались с посадкой в Москве, за что Советский Союз и получал плату плюс арендные платежи. Именно коммерческие права на маршрут и назывались роялти.Когда СССР распался и у стран давно появились самолеты, преодолевающие тысячи километров, выплаты «Аэрофлоту» по соглашениям с иностранными компаниями почему-то не прекратились. При этом европейские страны неоднократно предпринимали попытки отказаться от роялти, но безуспешно. Так, в 1990-х годах ряд западных авиакомпаний через Евросоюз стали озвучивать идею лишить Россию роялти, мотивируя ее тем, что «Аэрофлот» пользуется денежными привилегиями, а это недопустимо в честной конкурентной борьбе за рынок. В 2005 году ЕС выступил за отмену роялти, аргументируя тем, что эта практика нарушает законодательство и лишает европейских перевозчиков важных преимуществ. В 2011 году в рамках переговоров о вступлении России в ВТО был подписан меморандум об отмене роялти с 2014 года, но он не вступил в силу.Впрочем, изначально у роялти было вполне благородное назначение — эти деньги должны были идти на развитие авиационной отрасли. В рамках советской экономики перечисление всех средств в руки «Аэрофлота» как единственного предприятия, представляющего отрасль, было оправданным. Однако после либерализации рынка авиаперевозок, мягко говоря, несправедливо, что десятки миллиардов рублей достаются одной компании просто по инерции. Какие-либо отчеты о распределении роялти, доступные гражданскому контролю, отсутствуют, в прозрачности механизма этих траншей возникают большие сомнения.«Аэрофлот» заинтересован в том, чтобы распределение роялти было непрозрачным, так как эта сумма существенно улучшает экономику компании.Странно, как, имея такой громадный "побочный" доход, Аэрофлот не желает пользоваться отечественными самолетами ?Может, ФАС стоит вспомнить о своей работе ?