FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Смерть от любимого растения. Паразит превратил мозг цветовода в желе (3 фото) Смерть от любимого растения. Паразит превратил мозг цветовода в... Эпичная распаковка матраса Эпичная распаковка матраса Больше нет сил быть мамой и женой Больше нет сил быть мамой и женой На Эльмана Пашаева было совершено дурно пахнущее нападение На Эльмана Пашаева было совершено дурно пахнущее нападение Смешные картинки Смешные картинки Кладбище забытых форматов. Часть 2 Кладбище забытых форматов. Часть 2 Вороне как-то Бог послал кусок печенья Вороне как-то Бог послал кусок печенья Потасовка десантника с Росгвардейцами на день ВДВ закончилась вынесением приговора Потасовка десантника с Росгвардейцами на день ВДВ закончилась... Алкопост на вечер этой пятницы Алкопост на вечер этой пятницы Просто хорошие и добрые новости из России за 5 дней Просто хорошие и добрые новости из России за 5 дней Просто прикольные и смешные картинки Просто прикольные и смешные картинки Игривый горностай устроил весёлый аттракцион на батуте Игривый горностай устроил весёлый аттракцион на батуте Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Почему я не люблю фильм "Убить дракона" Марка Захарова Почему я не люблю фильм "Убить дракона" Марка Захарова В Средние века построили Великую Пакистанскую стену. Она неплохо сохранилась В Средние века построили Великую Пакистанскую стену. Она неплохо... 5 разных и оригинальных взглядов на космос из фантастики 5 разных и оригинальных взглядов на космос из фантастики Ремонт квартиры с бюджетом 150 тыс рублей своими руками Ремонт квартиры с бюджетом 150 тыс рублей своими руками Очередна подборка: "За секуду до..." Очередна подборка: "За секуду до..." Мужчина в&nbsp;лифчике ранил женщину,выбросил в&nbsp;окно кошку и&nbsp;велосипед, а затем самоубился: видео Мужчина в лифчике ранил женщину,выбросил в окно кошку...
Главная > Фото 
Все животные равны, только некоторые - равнее

Все животные равны, только некоторые - равнее (1 фото)

Автор:
03 октября 2020 17:56
Метки: авиаперевозки   авиация   аэрофлот   конкуренция   оплата полета   
615
1
Как ни странно, воздух тоже имеет стоимость, и за него приходится платить.
Точнее - платить приходится за пролет по воздуху.
Подержался, так сказать, за подьемую силу набегающего воздушного потока - плати.
Как платные автодороги, только - содержать вообще ничего не нужно.
Называется эта цацка - "роялти".
Исторически так сложилось, что за пролет над территорией авиаперевозчику приходится платить. В России этот "золотой маршрут" - транссибирский.

Авторский пост

Ссылки по теме:
Метки: авиаперевозки   авиация   аэрофлот   конкуренция   оплата полета   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
20
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
20  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
50k
Серый 2 часа назад
Не надо ля-ля, не только Аэрофлот получает. И почему текст составлен так что у не знающего человека создаётся впечатление что "роялти" только Россия получает? Ещё ни одна страна от этого не отказалась.
Короче, безграмотный вброс.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
−10
Elena G. Полчаса назад
Автор, извини - но написанное полный бред. Да, за пролёт над территорией других стран, пролетающий платит соответствующей стране сопровождение (Организация Воздушного Движения). Но в эти услуги включено не право подержаться за бесплатный воздух, а наземная и космическая инфраструктура, диспетчеры и центры, которые говорят на какой высоте, по какому коридиору и т.д. лететь. Это если в общих словах. Вывод - статья мимо кассы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
71k
Броненосец Потелкам Автор поста Elena G. 20 минут назад
диспетчерское и аэропортовское обслуживание - отдельная оплата
роялти - 7 тыс долл за пролет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Александр Сучков Час назад
даже читать эту хрень не стал...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
71k
Броненосец Потелкам Автор поста Александр Сучков 20 минут назад
сучкОв такой сУчков....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Alex ASK 2 часа назад
Лошара даже борт АФЛ в яндексе найти не смог.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
71k
Броненосец Потелкам Автор поста Alex ASK 19 минут назад
да, Ил 96 с окрасом Аэрофлотом - не нашел.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
uutb 2 часа назад
Опять бред! Где пруфы? Или ты с бАдунов проснулся и решил стать Икспертом по международным авиоперевозкам? Минус!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1.5M
Иван Кемеров uutb 2 часа назад
Тебя в Гугле забанили????? Какие пруфы ты найти не можешь??
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
uutb Иван Кемеров Час назад
....Впервые роялти начала платить Япония, которая еще и арендовала у СССР самолет Ту-114 первое воздушное судно, способное летать на расстояния от восточного конца континента до Европы.....
...... Так, в 1990-х годах ряд западных авиакомпаний через Евросоюз стали озвучивать идею лишить Россию роялти, мотивируя ее тем, что «Аэрофлот» пользуется денежными привилегиями, а это недопустимо в честной конкурентной борьбе за рынок.....
---------------
Если роялт платили во время СССР, то и после распада ОБЯЗАНЫ платить России! И, объясните, как ЕС может Конвенцию о международной гражданской авиации?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
71k
Броненосец Потелкам Автор поста Иван Кемеров 19 минут назад
им повонять надо
пруфов нет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
citrus1 2 часа назад
Ещё один расследователь, наследник анального. Ну взялся за тему освети от кого исходят эти идеи , хотя и по тексту ясно что частные авиакомпании а особенно зарубежные теряют бабло и почему то мне их совсем не жаль
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Артемыч 2 часа назад
Вообще то больше половины акций Аэрофлота принадлежит государству.

По состоянию на июнь 2019 года[7]: 51,17 % акций ПАО «Аэрофлот» принадлежит Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом; Более 45 % акций находится в свободном обращении у институциональных и частных инвесторов;
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Sanar 2 часа назад
И каким боком ты борт №1 сюда прилепил? Он не платит ни за что.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
71k
Броненосец Потелкам Автор поста Sanar 17 минут назад
это Ил - 96
от которых ОТКАЗАЛСЯ Аэрофлот
или ты не чистал текст ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Sanar 2 часа назад
Бредовая статейка от человека нулька в ГА, все страны торгуют своим воздушным пространством, Россия тут не пионер.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Александр Зотов 3 часа назад
роялти уже давно не один афл получает, хотя и большую часть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
311
Остап Ива́нович. 3 часа назад
Опять яхту раскачивают либерасты.. Ну что писать больше не о чем?..

Опять яхту раскачивают либерасты.. Ну что писать больше не о чем?..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
doker 3 часа назад
ФАС не вспомнит. Там другая структура с тремя буквами рулит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Смерть от любимого растения. Паразит превратил мозг цветовода в желе (3 фото) Смерть от любимого растения. Паразит превратил мозг цветовода в желе (3 фото) Когда в России восстановится авиасообщение? Когда в России восстановится авиасообщение? Пилот призвал покупать авиабилеты так же активно, как туалетную бумагу Пилот призвал покупать авиабилеты так же активно, как туалетную бумагу Гендиректор "Аэрофлота" сравнил цены на авиабилеты в СССР с нынешними Гендиректор "Аэрофлота" сравнил цены на авиабилеты в СССР с нынешними Счетная палата выявила многочисленные нарушения в деятельности МЧС и обратилась в Генпрокуратуру Счетная палата выявила многочисленные нарушения в деятельности МЧС и обратилась в Генпрокуратуру Пассажирке "Аэрофлота" выдали перевозку с собакой в кровяных подтеках и грязи Пассажирке "Аэрофлота" выдали перевозку с собакой в кровяных подтеках и грязи
Броненосец Потелкам

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

71167



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
"Без обид, мы тебя не видели": московские полицейские отобрали у подростка восемь тысяч рублей
4
226
"Без обид, мы тебя не видели": московские полицейские отобрали у подростка восемь...
Кладбище забытых форматов
11
215
Кладбище забытых форматов
﻿
Набирающие популярность
Ванна для любимицы: можно ли купать кошек, и с какой периодичностью надо это делать?
1
20
Ванна для любимицы: можно ли купать кошек, и с какой периодичностью надо это делать?
Печатаю Тойоту на 3 д принтере
0
15
Печатаю Тойоту на 3 д принтере
Как получить Windows 10 дешевле $8 и другие скидки на распродаже GoDeal24.com
Как получить Windows 10 дешевле $8 и другие скидки на распродаже GoDeal24.com
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
2
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#история#интересное#люди#позитив#сша#дтп#gif#война
#юмор#прикол#россия#картинки#в мире#птицы#авария#настроение#авто авария#девушки
#интересно#животные#СССР#подборка#москва#разное#автомобили#путешествия#армения#дикая природа

На что жалуетесь?

Вернуться