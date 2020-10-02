FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Путешествия 1779 постов • 413 подписчиков подписаться
Главная > Фото > Сообщество Путешествия 
Декольте и намеки на интим: с чем сталкиваются девушки, которые путешествуют автостопом в одиночку

Декольте и намеки на интим: с чем сталкиваются девушки, которые путешествуют автостопом в одиночку (1 фото)

Автор:
02 октября 2020 12:34
Сообщество : Путешествия
Метки: автостоп   девушка   история   мужчины   ошибки   россия   совет   
811
1
«Что? Девушка автостопщица? Тебя же изнасилуют и закопают в лесу!» - это я слышу постоянно. Со мной все нормально! Но в этом посте я хочу поделиться с вами личным опытом о путешествиях автостопом в одиночку. Этим я занимаюсь совсем недавно, но уже успела «набить шишки».

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Путешествия"
Метки: автостоп   девушка   история   мужчины   ошибки   россия   совет   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
9
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Sanar 24 минуты назад
Stan? да прекращай ты ездить автостопом в стрингах и декольте.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
3k
Sanar 13 минут назад
Взял как то я машину у друга в Крыму сгонять в часть к сослуживцу, на трассе две девушки с 70 литровыми рюкзаками, я пустой и подобрал их, ехать 120 км, но как эти две курицы вынесли мозг, это не описуемо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Колорад 19 минут назад
Автостопом - одна нога здесь, другая там.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
dima423 21 минуту назад
я бы начал с того что ...нахера вообще нормальной бабе путешествовать автостопом, тем более в одиночку? что это как не поиск приключений на свою жопу?? Идешь на войну - будь готов умереть...ищешь приключения на свой зад, готовься терпеть... и не ной потом что тебя изнасиловали, ты сама на это пошла... сиди дома борщ готовь, никто к тебе домогаться не будет пока сама не пригласишь))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Fat Lynx 21 минуту назад
Рано или поздно ее вы-бут и съедят где-нибудь под Иркутском или Красноярском...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Ваник Fat Lynx 18 минут назад
А есть то нах..я , там такие проблемы с едой?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
812
bigkoss Ваник 2 минуты назад
А че добру то пропадать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−2
Ви Полчаса назад
как по мне, все бабы автостопщики рано или поздно заканчивают своё приключение по частям в разных углах нашей страны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Смерть от любимого растения. Паразит превратил мозг цветовода в желе (3 фото) Смерть от любимого растения. Паразит превратил мозг цветовода в желе (3 фото) Интересные факты о Храме Василия Блаженного Интересные факты о Храме Василия Блаженного История Забайкальских казаков, грозы наследников японских самураев История Забайкальских казаков, грозы наследников японских самураев Красивые ангелы на скорой помощи, или "Мисс неотложка 2020" Красивые ангелы на скорой помощи, или "Мисс неотложка 2020" Школьницу дразнили из-за роста, а она стала моделью Школьницу дразнили из-за роста, а она стала моделью Госдума присматривается к проекту о&nbsp;предоставлении мужчинам приоритета при поступлении в&nbsp;вуз Госдума присматривается к проекту о предоставлении мужчинам приоритета при поступлении...
Stan from Russia

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1018110



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Трогательные фото пожилых кошек, которые поселят тепло на душе
2
39
Трогательные фото пожилых кошек, которые поселят тепло на душе
"Онижедети" убили таксиста по неосторожности?
1
90
"Онижедети" убили таксиста по неосторожности?
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
0
1
Автовсячина
Как избавиться от зубной боли: рецепты народной медицины и лекарственные препараты
4
5
Как избавиться от зубной боли: рецепты народной медицины и лекарственные препараты
Смерть от любимого растения. Паразит превратил мозг цветовода в желе (3 фото)
Смерть от любимого растения. Паразит превратил мозг цветовода в желе (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
2
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#интересное#люди#подборка#СССР#кино#истории#птицы#искусство
#интересно#история#животные#авария#природа#разное#сша#картинки#коронавирус#китай
#факты#прикол#россия#дтп#путешествия#авто авария#прикольные#позитив#в мире#настроение

На что жалуетесь?

Вернуться