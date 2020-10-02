Декольте и намеки на интим: с чем сталкиваются девушки, которые путешествуют автостопом в одиночку

«Что? Девушка автостопщица? Тебя же изнасилуют и закопают в лесу!» - это я слышу постоянно. Со мной все нормально! Но в этом посте я хочу поделиться с вами личным опытом о путешествиях автостопом в одиночку. Этим я занимаюсь совсем недавно, но уже успела «набить шишки».
Итак, мои советы:
1. Отправляйтесь в путешествие только в скромной одежде. Никаких юбок и декольте. Поймать в таком виде машину легче всего, как и попасть в неприятную ситуацию. Девушки, не провоцируйте мужчин!
2. Не рассказывайте водителям о своих неудавшихся отношениях. Почти все водители спрашивают: «А как муж относится к таким поездкам?». Однажды я рассказала про развод, и что вы думаете, практически сразу был получен намек на секс. У мужчин просто включается их логика: «Так, раз у нее нет мужика, значит, им могу стать я». Теперь всегда говорю, что муж сам путешествует автостопом и поддерживает меня. И неважно, что я не замужем. Ложь во спасение никто не отменял.
3. Может это вам покажется очень наивно, но выходите на дорогу в хорошем настроении. Дорога всегда отражает мое состояние. В свой первый раз я ехала со страхом, сами читали, что мне предлагали. Как-то я вышла на дорогу в злом настроении, водители мне останавливались такие же. Они агрессивно вели машину, жаловались на жизнь и грузили своими проблемами. Выйдя на трассу в состоянии легкой эйфории, я поняла разницу. Как будто люди из мира пони и единорогов мне останавливались.
4. Больше улыбайтесь и рассказывайте веселые истории. Так уходят дурные мысли, а время летит быстрее.
5. Спрашивайте первыми у водителей, куда они едут. Так автостоп безопаснее!
Такие дела! Если вы тоже практикуете подобные путешествия, то буду рада, если поделитесь своими советами в комментариях.
Автор /Нина/
1. Отправляйтесь в путешествие только в скромной одежде. Никаких юбок и декольте. Поймать в таком виде машину легче всего, как и попасть в неприятную ситуацию. Девушки, не провоцируйте мужчин!
×
2. Не рассказывайте водителям о своих неудавшихся отношениях. Почти все водители спрашивают: «А как муж относится к таким поездкам?». Однажды я рассказала про развод, и что вы думаете, практически сразу был получен намек на секс. У мужчин просто включается их логика: «Так, раз у нее нет мужика, значит, им могу стать я». Теперь всегда говорю, что муж сам путешествует автостопом и поддерживает меня. И неважно, что я не замужем. Ложь во спасение никто не отменял.
3. Может это вам покажется очень наивно, но выходите на дорогу в хорошем настроении. Дорога всегда отражает мое состояние. В свой первый раз я ехала со страхом, сами читали, что мне предлагали. Как-то я вышла на дорогу в злом настроении, водители мне останавливались такие же. Они агрессивно вели машину, жаловались на жизнь и грузили своими проблемами. Выйдя на трассу в состоянии легкой эйфории, я поняла разницу. Как будто люди из мира пони и единорогов мне останавливались.
4. Больше улыбайтесь и рассказывайте веселые истории. Так уходят дурные мысли, а время летит быстрее.
5. Спрашивайте первыми у водителей, куда они едут. Так автостоп безопаснее!
Такие дела! Если вы тоже практикуете подобные путешествия, то буду рада, если поделитесь своими советами в комментариях.
Автор /Нина/
Источник:
Ссылки по теме:
- Госдума присматривается к проекту о предоставлении мужчинам приоритета при поступлении в вуз
- Интересные факты о Храме Василия Блаженного
- Красивые ангелы на скорой помощи, или "Мисс неотложка 2020"
- История Забайкальских казаков, грозы наследников японских самураев
- Школьницу дразнили из-за роста, а она стала моделью
22
Понравилось22
Новости партнёров
Загрузка...