Декольте и намеки на интим: с чем сталкиваются девушки, которые путешествуют автостопом в одиночку

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Итак, мои советы:1. Отправляйтесь в путешествие только в скромной одежде. Никаких юбок и декольте. Поймать в таком виде машину легче всего, как и попасть в неприятную ситуацию. Девушки, не провоцируйте мужчин!2. Не рассказывайте водителям о своих неудавшихся отношениях. Почти все водители спрашивают: «А как муж относится к таким поездкам?». Однажды я рассказала про развод, и что вы думаете, практически сразу был получен намек на секс. У мужчин просто включается их логика: «Так, раз у нее нет мужика, значит, им могу стать я». Теперь всегда говорю, что муж сам путешествует автостопом и поддерживает меня. И неважно, что я не замужем. Ложь во спасение никто не отменял.3. Может это вам покажется очень наивно, но выходите на дорогу в хорошем настроении. Дорога всегда отражает мое состояние. В свой первый раз я ехала со страхом, сами читали, что мне предлагали. Как-то я вышла на дорогу в злом настроении, водители мне останавливались такие же. Они агрессивно вели машину, жаловались на жизнь и грузили своими проблемами. Выйдя на трассу в состоянии легкой эйфории, я поняла разницу. Как будто люди из мира пони и единорогов мне останавливались.4. Больше улыбайтесь и рассказывайте веселые истории. Так уходят дурные мысли, а время летит быстрее.5. Спрашивайте первыми у водителей, куда они едут. Так автостоп безопаснее!Такие дела! Если вы тоже практикуете подобные путешествия, то буду рада, если поделитесь своими советами в комментариях.Автор /Нина/