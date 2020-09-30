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Общественники поддержали запрет на включение ресторанами чаевых в чек

Общественники поддержали запрет на включение ресторанами чаевых в чек (1 фото)

Автор:
30 сентября 2020 14:39
Метки: Роспотребнадзор   защита потребителей   ресторан   чаевые   
247
1
Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин прокомментировал в беседе с RT запрет заведениям общественного питания с 1 января 2021 года включать в чек дополнительные платежи, комиссии или чаевые, помимо стоимости заказанных блюд согласно меню.

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Метки: Роспотребнадзор   защита потребителей   ресторан   чаевые   
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1k
Antarez 2 часа назад
Ну на конец то добровольная благодарность за сервис будет добровольной
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9k
Денис Час назад
О. Раз в полгода на фишках кипят страсти по чаевым официантам.
При всём моём уважении к их нелёгкому (без иронии) труду, подтвержу то, что я уже говорил неоднократно: никаких чаевых обязательных быть не должно.
Если рестораторы не могут нанять никого на низкую типа зарплату, то пусть платят больше.
То, что чек будет больше - это понятно, но ведь с чаем и так по итогу клиент оплачивает.
Зато всё будет честно и открыто. Без всяких там "чаёв"
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901
Дмитрий ! Час назад
Постоянно ругаюсь и не плачу. Говорю: "оплата картой и строго по меню, иначе вообще платить не буду." Иногда за живую музыку +200 доплачиваю, согласно их прайса, но при входе заранее предупреждают.
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7k
Кыся Час назад
С одной стороны, это правильно, чаевые - дело добровольное, и никаких дополнительных плат в чеке не должно быть.
С другой стороны, а как же налоги? По идее, чаевые - неучтенный доход, который должен декларироватся и облагаться налогом. Эти чаевые запросто позволяют не платить нормальную зарплату, поддерживают оборот черного нала.

Тут надо либо запрещать чаевые вообще, как явление, либо вносить их в чек по желанию самого клиента.
Осуществить это, кстати, не так уж трудно. Пару раз на подсадных клиентов нарвутся, заплатят нехилые штрафы, посидят без лицензии, а потом хозяин сам начнет официантов за чаевые дрючить.
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4k
Ya Час назад
Чаевые в чеке-это просто повышение стоимости товара(блюда), а официанту с этого пох.. й, лучше он работать не станет. А вообще чаевые это идиотизм-человек должен делать свою работу добросовестно, а если нет- пусть валит на другую работу.
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31k
kalinser 2 часа назад
В придорожном кафе,в конце меню приписка "+20% за обслуживание".
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3k
Rubiroid_47 2 часа назад
Пункт "прокатило" вычёркивайте!
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dima423 2 часа назад
да это бред полнейший...какие накуй чаевые в чеке...а если мне не понравилось обслуживание??
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dima423 pynh Час назад
обществом нормальных людей...ну понятно, у жлобов не принято... короче забей
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pynh dima423 59 минут назад
Нормальные люди зарплату получают а не ждут подачек.
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dima423 pynh 46 минут назад
ну ты может и на подачки живешь я не знаю, а для официантов и чаевые часть ЗП...короче все с тобой ясно свою жадность и мелочность ты оправдываешь какими то типа принципами)
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10k
Dobryi_KOT dima423 45 минут назад
Общественники поддержали запрет на включение ресторанами чаевых в чек
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pynh dima423 44 минуты назад
"чаевые часть ЗП", налоговая в курсе?
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21k
Андрей Автор поста 2 часа назад
Ожидаем нытья официантов, какие они бедные и несчастные...
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33k
dima423 Андрей 2 часа назад
пусть в бизнес идут, ка тезка мой скажет))
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pynh Андрей 2 часа назад
Общественники поддержали запрет на включение ресторанами чаевых в чек
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pynh 2 часа назад
Общественники поддержали запрет на включение ресторанами чаевых в чек
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