Общественники поддержали запрет на включение ресторанами чаевых в чек

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин прокомментировал в беседе с RT запрет заведениям общественного питания с 1 января 2021 года включать в чек дополнительные платежи, комиссии или чаевые, помимо стоимости заказанных блюд согласно меню.
«Это просто надувательство потребителя, когда чаевые включаются в счёт. Таким образом можно вообще всё что угодно взять и придумать... В принципе, всё это подходит под ст. 14.7 КоАП «Обман потребителей». То есть это просто является намеренным обсчётом и это грозит вообще ответственностью в 100 тыс. рублей для нарушителей. Если это дополнительно разъяснено, то это неплохо», — подчеркнул Шапкин.
Он отметил, что надо всегда напоминать представителям бизнеса, которые осуществляют продажу или предоставление услуг, что «есть права потребителя и не надо их нарушать».
Также, по словам эксперта, запрет не просто должен быть установлен, а должен «повлечь за собой какие-то правовые последствия».
Ранее правительство утвердило правила, согласно которым заведения общественного питания с 1 января 2021 года не вправе включать в чек дополнительные платежи, комиссии или чаевые, помимо стоимости заказанных блюд согласно меню.
Как уточняет Роспотребнадзор, новые правила направлены на защиту прав потребителей услуг общественного питания.
Он отметил, что надо всегда напоминать представителям бизнеса, которые осуществляют продажу или предоставление услуг, что «есть права потребителя и не надо их нарушать».
Также, по словам эксперта, запрет не просто должен быть установлен, а должен «повлечь за собой какие-то правовые последствия».
Ранее правительство утвердило правила, согласно которым заведения общественного питания с 1 января 2021 года не вправе включать в чек дополнительные платежи, комиссии или чаевые, помимо стоимости заказанных блюд согласно меню.
Как уточняет Роспотребнадзор, новые правила направлены на защиту прав потребителей услуг общественного питания.
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При всём моём уважении к их нелёгкому (без иронии) труду, подтвержу то, что я уже говорил неоднократно: никаких чаевых обязательных быть не должно.
Если рестораторы не могут нанять никого на низкую типа зарплату, то пусть платят больше.
То, что чек будет больше - это понятно, но ведь с чаем и так по итогу клиент оплачивает.
Зато всё будет честно и открыто. Без всяких там "чаёв"
С другой стороны, а как же налоги? По идее, чаевые - неучтенный доход, который должен декларироватся и облагаться налогом. Эти чаевые запросто позволяют не платить нормальную зарплату, поддерживают оборот черного нала.
Тут надо либо запрещать чаевые вообще, как явление, либо вносить их в чек по желанию самого клиента.
Осуществить это, кстати, не так уж трудно. Пару раз на подсадных клиентов нарвутся, заплатят нехилые штрафы, посидят без лицензии, а потом хозяин сам начнет официантов за чаевые дрючить.