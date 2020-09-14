Живые модели «Американской готики» позируют рядом с картиной

Картина «Американская готика» художника Гранта Вуда и позирующие рядом с ней модели. Моделью для женщины стала сестра художника Нэн, а моделью для фермера Байрон Маккиби, его семейный дантист. Многие люди до сих пор думают, что это была супружеская пара.

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