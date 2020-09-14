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Живые модели «Американской готики» позируют рядом с картиной

Живые модели «Американской готики» позируют рядом с картиной (1 фото)

Автор:
14 сентября 2020 14:41
Сообщество : ФотоМир
Метки: Одно фото   картина   короткопост   сша   факт   
219
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Картина «Американская готика» художника Гранта Вуда и позирующие рядом с ней модели. Моделью для женщины стала сестра художника Нэн, а моделью для фермера Байрон Маккиби, его семейный дантист. Многие люди до сих пор думают, что это была супружеская пара.

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Метки: Одно фото   картина   короткопост   сша   факт   
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2  комментария
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9k
Хью́берт 2 часа назад
Живые модели «Американской готики» позируют рядом с картиной
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49k
pynh 2 часа назад
ок
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