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Влияние СМИ
Тоха Ха: "Вам тоже кажется, что слово «стадион» и «стадо» подозрительно похожи?"
(1 фото)
Автор:
Влияние СМИ
13 сентября 2020 19:48
Сообщество :
Власть Манипуляции
Метки:
манипуляция
общество
стадион
стадо
толпа
футбол
520
1
Одна из главных задача футбола, как профессионального спорта и зрелища, в современном мире:
1
Источник:
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Метки:
манипуляция
общество
стадион
стадо
толпа
футбол
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Predictor
5 часов назад
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Александр Зотов
Час назад
Вам тоже кажется, что слово «стадион» и «стадо» подозрительно похожи
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миллениалы ещё не открыли латынь для себя?))))))
stadium и grex - ох*нно похожие слова, ну
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Афраний
4 часа назад
Современный футбол,это когда миллионеры играют в клубах миллиардеров.
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Вася
5 часов назад
Современный "футбол" это на.е.б.а.лово века. . Хотя дураков хватит ещё на долго
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Сергей
6 часов назад
Вообще-то, "Стадион (др.-греч. στάδιον, «ристалище») сооружение для спортивных целей. Обычно включает большое поле с беговыми дорожками вокруг и места для зрителей, расположенные ступенчато вокруг поля (амфитеатр)", и футбол тут только краем!
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Крот
6 часов назад
Ну для таких МЕГАпостов существует "Солянка"
https://old.fishki.net/mix/recent/?sign=525731656786609,249305301034055
https://old.fishki.net/mix/recent/?sign=525731656786609,249305301034055
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Gogaren_3Meu
Крот
3 часа назад
не надо нам в солянку такого говна - там котики и сиськи
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миллениалы ещё не открыли латынь для себя?))))))
stadium и grex - ох*нно похожие слова, ну
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