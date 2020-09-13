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Сообщество Власть Манипуляции 78 постов • 7 подписчиков подписаться
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Тоха Ха: "Вам тоже кажется, что слово «стадион» и «стадо» подозрительно похожи?"

Тоха Ха: "Вам тоже кажется, что слово «стадион» и «стадо» подозрительно похожи?" (1 фото)

Автор:
13 сентября 2020 19:48
Сообщество : Власть Манипуляции
Метки: манипуляция   общество   стадион   стадо   толпа   футбол   
520
1
Одна из главных задача футбола, как профессионального спорта и зрелища, в современном мире:

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Метки: манипуляция   общество   стадион   стадо   толпа   футбол   
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324
Predictor 5 часов назад
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3k
Александр Зотов Час назад
Вам тоже кажется, что слово «стадион» и «стадо» подозрительно похожи
--------
миллениалы ещё не открыли латынь для себя?))))))
stadium и grex - ох*нно похожие слова, ну
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669
Афраний 4 часа назад
Современный футбол,это когда миллионеры играют в клубах миллиардеров.
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5k
Вася 5 часов назад
Современный "футбол" это на.е.б.а.лово века. . Хотя дураков хватит ещё на долго
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950k
Сергей 6 часов назад
Вообще-то, "Стадион (др.-греч. στάδιον, «ристалище») сооружение для спортивных целей. Обычно включает большое поле с беговыми дорожками вокруг и места для зрителей, расположенные ступенчато вокруг поля (амфитеатр)", и футбол тут только краем!
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4k
Крот 6 часов назад
Ну для таких МЕГАпостов существует "Солянка"

https://old.fishki.net/mix/recent/?sign=525731656786609,249305301034055https://old.fishki.net/mix/recent/?sign=525731656786609,249305301034055
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59k
Gogaren_3Meu Крот 3 часа назад
не надо нам в солянку такого говна - там котики и сиськи
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Влияние СМИ

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