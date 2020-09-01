FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4097 постов • 596 подписчиков подписаться
Главная > Фото > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Борис Клюев скончался на 77 году жизни

Борис Клюев скончался на 77 году жизни (1 фото)

Автор:
01 сентября 2020 22:46
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Актеры и актрисы   Борис Клюев   некролог   
443
1
Борис Клюев скончался на 77 году жизни
Его мысли о смерти из интервью "собеседнику"

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Актеры и актрисы   Борис Клюев   некролог   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
23
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
23  комментария
Лучший комментарий
Скрыть
65k
Фома Час назад
Хороший актер , но для меня он всегда в памяти как агент "Трианон" , граф Рошфор , Майкрофт Холмс . Покойся с миром .
Хороший актер , но для меня он всегда в памяти как агент "Трианон" , граф Рошфор , Майкрофт Холмс . Покойся с миром .
Хороший актер , но для меня он всегда в памяти как агент "Трианон" , граф Рошфор , Майкрофт Холмс . Покойся с миром .
Хороший актер , но для меня он всегда в памяти как агент "Трианон" , граф Рошфор , Майкрофт Холмс . Покойся с миром .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
figny 5 минут назад
печальная новость
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9
Георгий 9 минут назад
ז"ל
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Hallo FreeSpace 17 минут назад
блин, такая харизма
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
кира 19 минут назад
Молодец был, сильный человек, до конца снимался с улыбкой на лице. Обаятельный, очаровательный, неунывающий! Светлая память.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Dr.CrAzY Полчаса назад
Покойся с миром...
И дай Бог нам новых таких актёров!..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−28
мария коршунова 51 минуту назад
А чего вы минусуете? Собякин ещё думает,поставить памятную табличку или нет ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Robin Hood 52 минуты назад
Борис Клюев скончался на 77 году жизни
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Иван Час назад
Покойся с миром, граф Рокфор!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Corvus Corax Иван Полчаса назад
Рокфор - сыр (и крыс в мультике). А граф - РоШфор.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Hallo FreeSpace Иван 8 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Иван Corvus Corax 2 минуты назад
тысяча извинений, опечатка((
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Алексей Час назад
Было много актеров старой школы, известных нам по фильмам, которые называют бессмертной классикой.
Часть этого актерского состава дожило до наших дней и радовало нас тем, что по-прежнему оставалось "в обойме" и нашло себя в современных реалиях.
Клюев один из примеров.
Он даже в ситкоме умудрялся протолкнуть свою харизму и быть ключевым персонажем там, где предполагалась роль второго порядка.
Молодец мужик, достойно играл и много оставил памяти...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
115k
DeOrio Час назад
Только недавно пересматривал «Отряд специального назначения» 1987г.
Роль хоть и отрицательная, но сыграна очень достойно.
Ссылка www.youtube.com

Хороший был артист, вечная ему память.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−28
мария коршунова Час назад
2020-хватит! Перебор! Ещё 4 месяца ... И год с Собякиным.Боюсь-не дотянем...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
rutt Час назад
Царствие небесное! Хороший артист.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
crazyvantuz Час назад
вот какого хера я то живу и живу, хрень бесполезная
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
uutb Автор поста crazyvantuz Час назад
Зря, Вы так! Во Вселенной, ничего нет бесполезного!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
maclay Час назад
Хорошие слова..., мир праху твоему !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Элек Мек Час назад
Очень жаль
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ALEX Час назад
"Египетская сила"....

Вечная память!

"Египетская сила".... Вечная память!Посмотреть
"Египетская сила".... Вечная память!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Агент Безопасной Национальности Час назад
Аплодисменты актеру.
Аплодисменты актеру.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Обыватель Час назад
Земля пухом и добрая память.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
All inclusive по-русски: ожидание и реальность (4 фото) All inclusive по-русски: ожидание и реальность (4 фото) Скончался любимый детский писатель Эдуард Успенский Скончался любимый детский писатель Эдуард Успенский Старушка в своём некрологе высмеяла собственную кремацию Старушка в своём некрологе высмеяла собственную кремацию Скончалась солистка группы The Cranberries Скончалась солистка группы The Cranberries Скончался гитарист группы Motörhead Эдди Кларк Скончался гитарист группы Motörhead Эдди Кларк Борис Клюев прокомментировал тайные корпоративы Кикабидзе Борис Клюев прокомментировал тайные корпоративы Кикабидзе
uutb

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2807



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Абсурдное сравнение советских и американских студенток разозлило пользователей Твиттера
1
219
Абсурдное сравнение советских и американских студенток разозлило пользователей Твиттера
«Про Красную Шапочку». Как снимали фильм
2
104
«Про Красную Шапочку». Как снимали фильм
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Как убрать второй подбородок
4
3
Как убрать второй подбородок
Как похудеть за неделю в домашних условиях
1
7
Как похудеть за неделю в домашних условиях
11 муралов, родом из Челябинска
11 муралов, родом из Челябинска
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Закрыл на ключ
0
15

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#факты#история#авария#авто авария#смех#автомир#настроение#протесты#утро
#прикол#интересно#дтп#автомобили#картинки#спорт#познавательно#позитив#смешные#смертельное дтп
#фото#животные#интересное#сша#подборка#шоу бизнес#комментарии#природа#суд#прикольные

На что жалуетесь?

Вернуться