Борис Клюев скончался на 77 году жизни

Любой нормальный человек должен об этом задумываться. Тем более мне уже 71 год! Вопрос лишь в том, как к этому относиться, я предпочитаю – философски. Честно вам признаюсь: много сделал в этой жизни, и порой думаю, что пора бы уже перейти в другое состояние... Смерти совершенно не боюсь, может, там еще интереснее, чем здесь. Но это не значит, что я буду сдаваться болезням, нет – держаться надо до последнего. Иногда думаю, как и что будет происходить, когда меня не станет. Конечно, хочется, чтобы, как и у всех артистов, была церемония прощания в родном театре, чтобы на сцене Малого театра меня проводили в последний путь. Но изложить полный сценарий всего, что будет, не готов. Засыпая вечером, никто не знает, проснется он или нет.