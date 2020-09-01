Борис Клюев скончался на 77 году жизни
Его мысли о смерти из интервью "собеседнику"
Его мысли о смерти из интервью "собеседнику"
Любой нормальный человек должен об этом задумываться. Тем более мне уже 71 год! Вопрос лишь в том, как к этому относиться, я предпочитаю – философски. Честно вам признаюсь: много сделал в этой жизни, и порой думаю, что пора бы уже перейти в другое состояние... Смерти совершенно не боюсь, может, там еще интереснее, чем здесь. Но это не значит, что я буду сдаваться болезням, нет – держаться надо до последнего. Иногда думаю, как и что будет происходить, когда меня не станет. Конечно, хочется, чтобы, как и у всех артистов, была церемония прощания в родном театре, чтобы на сцене Малого театра меня проводили в последний путь. Но изложить полный сценарий всего, что будет, не готов. Засыпая вечером, никто не знает, проснется он или нет.
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Метки: Актеры и актрисы Борис Клюев некролог
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И дай Бог нам новых таких актёров!..
Часть этого актерского состава дожило до наших дней и радовало нас тем, что по-прежнему оставалось "в обойме" и нашло себя в современных реалиях.
Клюев один из примеров.
Он даже в ситкоме умудрялся протолкнуть свою харизму и быть ключевым персонажем там, где предполагалась роль второго порядка.
Молодец мужик, достойно играл и много оставил памяти...
Роль хоть и отрицательная, но сыграна очень достойно.
Хороший был артист, вечная ему память.
Вечная память!