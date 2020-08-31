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10 фактов о фильме Афоня

10 фактов о фильме Афоня (1 фото)

Автор:
31 августа 2020 13:09
Сообщество : Кино
Метки: факты   фильм   фишки   
2710
1
Афоня - это советская трагикомедия 1975 года выпуска, режиссера Георгия Данелии.

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Метки: факты   фильм   фишки   
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23  комментария
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182k
Северное сияние 5 часов назад
10 фактов о фильме Афоня
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20k
Dobry vojak Svejk 12 минут назад
10 фактов о фильме Афоня
10 фактов о фильме Афоня
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2k
Старожил 13 минут назад
Ну какая же это трагикомедия? Одни положительные эмоции после просмотра. Хотя если судить по некоторым комментариям...
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Dobry vojak Svejk 16 минут назад
10 фактов о фильме Афоня
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Dobry vojak Svejk 17 минут назад
10 фактов о фильме Афоня
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20k
Dobry vojak Svejk 21 минуту назад
10 фактов о фильме Афоня
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20k
Dobry vojak Svejk 22 минуты назад
10 фактов о фильме Афоня
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14k
crazyvantuz 2 часа назад
еслиб симонова подписала контракт, то расправилась бы с собой с помощью суицида...
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289
Shekhar Kapur 2 часа назад
Только вчера смотрела Афоню )
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2k
Елена48 3 часа назад
10 фактов о фильме Афоня
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2k
Елена48 3 часа назад
10 фактов о фильме Афоня
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26k
LEPA 4 часа назад
10 фактов о фильме Афоня
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2k
Frank Borman 5 часов назад
11. Афоня - уменьшительное от Афанасий, а оно от греческого Афанасиос (Athanasios) = бессмертный. Уменьшительное от Афанасиос = Танос (Thanos), которое используется в недавнем американском блокбастере.
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182k
Северное сияние 5 часов назад
10 фактов о фильме Афоня
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182k
Северное сияние 5 часов назад
10 фактов о фильме Афоня
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182k
Северное сияние 5 часов назад
10 фактов о фильме Афоня
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10k
Марсианин Северное сияние 4 часа назад
Уже в 70-е годы простой грузчик в рядовом магазине мог позволить себе элитную брендовую одежду. Это все, что вы должны знать об уровне благосостояния СССР.
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182k
Северное сияние Марсианин 3 часа назад
Вот зачем вы это в интернете написали, а? Это же русская тайна!
Счас америкосы-пентагоновцы прочитают ваш коммент, и вместо Трампа - Байдена себе Путина в президенты выберут.
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3k
CruelAsm 6 часов назад
Хотелось бы раскрытия темы "расправляется с собой с помощью суицида". Что конкретно она должна была сделать - покончить в себя или наложить себе в руки?
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2k
Старожил CruelAsm 15 минут назад
Помню "Городок" с этим сюжетом по мотивам мексиканских мыльных опер
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913
EvgeniySAN 6 часов назад
Амм, контракт? Евгения Симонова подписала контракт? Тогда такое было?
Про суицид как то жёстко, хмм.
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