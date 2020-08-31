1. Роль Афони могли сыграть многие актеры. Борис Щербаков, Андрей Мартынов, Даниэль Ольбрыхский, Владимир Меньшов, Семен Морозов, Владимир Носик - при этом одни отказывались от роли сомнительного пьяницы, а другие по мнению режиссера не могли убедительно ее исполнить. В результате главным актером стал Леонид Куравлев, он признался, что сразу же после выхода фильма к своему неудовольствию стал буквально героем для местных алкоголиков.

2. Объекты использованные в качестве съемочных площадок:

Универмаг " Ярославль " на улице свободы.

Брагинские " Хрущевки ".

Дом на Которольской набережной 6.

Кафе " Ассоль ".

Аэропорт города Пошехонье.

Деревня Диево - Городище.

3. Евгения Симонова не могла полноценно сниматься в картине, так как уже подписала контракт о съемках в фильме " Пропавшая экспедиция " и должна была все лето сниматься в Башкирии. Но режиссер больше не представлял никого другого в этой роли, хотя на пробы приходили и более известные актрисы. Поэтому все сцены с медсестрой Екатериной были сняты за три дня.

4. Когда на танцплощадке звучала песня Андрея Макаревича " Солнечный остров ", на сцене была занята группа " Аракс ", так как группа основанная музыкантом дебютировала в этом фильме и не имела хорошей репутации у советских властей. Демонстрировать ее на сцене было рискованно, поэтому ее песню вставили в общий музыкальный репертуар. Так же в фильме были использованы песни популярных ВИА .



5. В одном из эпизодов Екатерина говорит, что собиралась на танцы с подругой которая не пришла и называет ее имя. Это отсылка к фильму Начало, где главные роли исполняют Леонид Куравлев и Инна Чурикова. Героиня Паша Строганова приходит на танцы, знакомится с женатым мужчиной и уводит его из семьи.

6. Одежду для героя Федула режиссер снял на собственной даче с огородного пугала, когда актер надел ее стало понятно, что оно отлично дополнила образ. В перерыве между съемками к нему подошел неизвестный выпивший мужчина принявший его за алкоголика и стал вести с ним несвязную беседу. А швейцар ресторана не хотел пускать его на площадку в таком виде, приняв за дебошира и грозился вызвать милицию.

7. В первом варианте сценария не было и намека на комедию. Согласно ему девушка влюбляется в хитрого маляра и расправляется с собой с помощью суицида. Когда сценарий переписали, герой стал сантехником. Но персонаж Леонида Куравлева - Афоня не встречался с Екатериной. Это не понравилось режиссеру и он настоял на противоположном финале.

8. Люди проживающие в городе Ярославль провели опрос согласно которому именно Афоня был выбран их любимым киноперсонажем, после чего в городе появилась его скульптура.

9. В честь киногероя была названа пивная " Афоня " в городе где проводились съемки. Здесь был воссоздан стиль картины. Сок наливают из стеклянных конусов, салфетки стоят в граненых стаканах, напиток продается в особой пивной кружке, а вешалки для одежды прибиты прямо на косяках.

10. Фильм стал лидером проката 1975 года - с ним ознакомились 63 миллиона человек.