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Демотиваторы для поднятия настроения

Демотиваторы для поднятия настроения

Автор:
24 октября 2022 10:30
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Приколы   Юмор   демотиваторы   жизненно   картинки   подборки   смех   
2808
23
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Свежая подборка демотиваторов, все для хорошего настроения! Не забываем добавлять свои демотиваторы в комментарии!
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Метки: Прикол   Приколы   Юмор   демотиваторы   жизненно   картинки   подборки   смех   
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19  комментариев
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20k
babuby 2 часа назад
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А что такое отпуск?
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591
Легендарный В-ий 11 минут назад
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Да ладно. Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Турция, Египет, ОАЭ, Армения, Сербия, Беларусь, лети не хочу. Ну в Турции то Наташу точно примут)
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12k
? ? ? 11 минут назад
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15k
эмосурикат прямоползающий 23 минуты назад
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92
Андрей Полчаса назад
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Это чтобы собаки не закапывали....
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8k
Regerald Полчаса назад
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Больше на лесной шампиньон похоже.
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15k
Краюхин Тихон 37 минут назад
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Это ж как косячить нужно, чтобы жену так довести.
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7k
amrita 37 минут назад
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Вей гнездо.... ну как то так
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15k
Краюхин Тихон 38 минут назад
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так и есть. или когда в гости собираемся и в гостях.
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7k
amrita 38 минут назад
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мой хозяин ИДИОТ
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35k
turyst 52 минуты назад
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2k
веселый просто Час назад
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Кошачье дупло
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веселый просто Час назад
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249
Alex Час назад
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Отстой
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Aqueronte Час назад
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А не, этим можно затыкать. Только масла и икры побольше а хлеб вообще себе оставьте
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ChePaev 2 часа назад
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теперь понятно откуда наш ЗиМ взялся.
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