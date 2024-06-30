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«Авто-монстры»: самые страшные преображения машин, которые придумали их владельцы

«Авто-монстры»: самые страшные преображения машин, которые придумали их владельцы

Автор:
30 июня 2024 11:10
Сообщество : Автомир
Метки: авто   забавно   креатив   преображение   тюннинг   фантазия   фото   
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Тюнинг не роскошь, а средство самовыражения. Только вот некоторые автовладельцы понимают это слишком буквально и вываливают на всеобщее обозрение всех своих «тараканов». Собрал самые дикие преображения авто, которые вам и в страшном сне не приснятся.

Когда видишь это безумие на улице, начинаешь сомневаться в собственном рассудке. Эта помесь машины и рака словно вышла из кошмаров Сальвадора Дали только с одной целью — пугать прохожих и автомобилистов. Единственное, что в нем хорошо — цвет.

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Ммм, какая … модель интересная. Главное, чтобы подобные авто не начали выпускать массово, иначе количество ДТП возрастет в 10 раз.

Сразу видно — за рулем владелец заводов и пароходов. Нашел куда пристроить излишки сталелитейной промышленности.

Этот фетровый волчок не укусит за бочок. Интересно, ездит ли владелец в дождь и как долго сушит потом своего серого автопитомца. Наверное после каждой поездки железного волка приходится пылесосить и чистить.

Когда психанул и надел все лучшее сразу. Аж в глазах рябит. Если у этой футуристической красотки что-нибудь отвалится, то хозяин не сразу заметит пропажу.

Страшноватая помесь робопса и Чужого. Хорошо, что таких авто пока нет в реальности, выглядело бы это крипово. Стоишь, такой, на остановке, трамвай ждешь, а мимо эти бегают.

Как хотите, но это настоящее свинство. Представляю, как выглядит сие чудо после пробега по нашей весенней грязи и слякоти.

При взгляде на это веселенькое авто у меня сразу две ассоциации: реклама из 90-х про «скиттлзтрянку» и родичей Губки Боба, который квадратные штаны. Всегда было интересно, что заставляет взрослых людей «играть в детство» когда оно уже закончилось?

А это чудо чудное ездит, или летает, а может плавает? Или оно так занижено, что только стоять может?

Иногда банан это не совсем банан, но и не то, о чем вы подумали. А просто автомобиль, который едет в рай. Ну, а куда еще ехать в таком виде?

«Чего смотрите? Да, сам купил. Да ипотеку плачу и семеро по лавкам. Зато своя, родная.» Да и правильно, кому какое дело? Главное, чтобы автовладельцу было удобно.

В моде нынче «зеленая» тема, вот и владелец авто постарался придать своему железному коню максимально натуральный и экологичный вид. Кто теперь скажет, что он не заботится о природе?

Старый рояль? Или полированный шкаф? Очень спорный дизайн, и наверняка, дорогой. Но такова планида автовладельца — экономишь на оплате проезда, но все равно тратишь на поездки в десятки раз больше пешехода.

Интересно, он ездит или прыгает? Кстати, вполне симпатичный дизайн, если бы не одно но — эти расставленные уши мешают полноценному обзору и могут привести к ДТП.

Весьма брутальный автомобиль. Этому суровому дракону на парковке лучше уступить место, а то, неровен час — сожрет и не подавится.

Болид черепашек-ниндзя. Когда являешься фанатом известной саги о жителях канализации, то не жалеешь средств, чтобы рассказать всем о своем увлечении.

Не сразу заметил человека впереди, наверное, он штурман, который показывает водителю куда ехать. На редкость уродливый дизайн, как и его исполнение.

Мир Дикого запада во всей красе. Ну, а что, очень удобно — настоящий дом на колесах, да еще такой колоритный.

«Безумный Макс» в реальности не так уж страшен. Зато можно не беспокоиться за ремонт — на свалке можно за 5 минут найти нужную деталь, поэтому менять дизайн можно хоть еженедельно. Да и попасть в аварию совсем не страшно — этот монстр развалится сам, на первом повороте, не причинив владельцу никакого вреда.

Какая-то растаманская радость. Как пел Псой Короленко «На нашем острове есть все». И действительно, легче, сказать, чего на этой машине нет.

Вы не поверите, но это авто стоит 1 миллион долларов. По крайней мере так утверждает его хозяин. В этом шедевре скомпилировались самые узнаваемые марки: и шевроле и ауди и даже от мерседеса что-то угадывается. Американцы знают толк в роскоши и умеют сделать красиво. Правда, для большинства этот тюнинг будет непонятен, зато узкий круг любителей шикарных авто оценят старания владельца по достоинству.

Авто-сосиска, выглядит стильно, но как-то чересчур винтажно. Красный цвет призван будоражить аппетит, но вызывает раздражение — как держать дистанцию перед и после этого хот-дога?

Самый мимимишный микроб в мире. Хотелось бы поругать, но не за что. В такой горошине и я бы прокатился.

Фермерский мобиль в большом городе выглядит анахронизмом, зато из натуральных материалов, дышит и абсолютно экологичный. Есть ощущение, что владелец вместо бензина заливает в бак молоко и каждый вечер чешет своего ржавого питомца за ушком, а том яростно мурлыкает.

Вот он — настоящий мобильный телефон, а не то, что у вас в руках. Мобильный в прямом смысле — перемещается сам, главное, бензина не жалеть.

Никаких вопросов к владельцу — шикарный кабриолет с очень стильной отделкой под кожу. Выглядит дорого и сразу понятно, в какой сфере работает хозяин.

Я его слепила из того, что было — зачем, а главное, из чего? Смахивает на раздавленную вишню, или огромную чурчхеллу. И то и другое в сочетании с авто выглядит слишком странно.

«Падший ангел» хорош. Выглядит эффектно и дорого, как будто для съемок фантастического блокбастера. Но что-то подсказывает, что через некоторое время гордый орел превратится в ощипанную курицу, вряд ли перья выдержат высокие скорости.

Заигрался. Когда на чердаке нашел тонну игрушек из своего детства и рука не поднялась выбросить.

Королева красоты на выезде, не иначе. Не сомневайтесь, королева — вон, видите, корона на месте, реснички тоже. Хозяйка этого авто наверняка большая модница и любительница эпатажа.

Это что-то страшное. На таком монстре должен ездить Кощей бессмертный. Такое авто точно не забудешь, но вряд ли захочешь с ним встретиться еще раз.

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Метки: авто   забавно   креатив   преображение   тюннинг   фантазия   фото   
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Доктор Полчаса назад
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Доктор Полчаса назад
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Сергей Час назад
90% представленных экземпляров, являются шоукарами.
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Старожил Час назад
А это вообще законно?

На многих обзор сужается.
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Доктор Джонс 2 часа назад
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Musteline
  • Дата регистрации: 24.03.2015
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