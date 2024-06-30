«Авто-монстры»: самые страшные преображения машин, которые придумали их владельцы

«Безумный Макс» в реальности не так уж страшен. Зато можно не беспокоиться за ремонт — на свалке можно за 5 минут найти нужную деталь, поэтому менять дизайн можно хоть еженедельно. Да и попасть в аварию совсем не страшно — этот монстр развалится сам, на первом повороте, не причинив владельцу никакого вреда.