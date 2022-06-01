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В Великобритании водитель гиперкара Ferrari протаранил пять припаркованных автомобилей и убежал с места ДТП

В Великобритании водитель гиперкара Ferrari протаранил пять припаркованных автомобилей и убежал с места ДТП

Автор:
01 июня 2022 14:04
Сообщество : Аварии
Метки: Ferrari   Ferrari SF90   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   суперкар   
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Тысяча лошадиных сил Ferrari SF90 Stradale — это круто, но в подходящем месте и в умелых руках! Камера видеонаблюдения засняла момент, когда дорогой гиперкар на полной скорости врезается в припаркованные автомобили в Хейлсоуэне, что недалеко от Бирмингема.

Источник:

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Метки: Ferrari   Ferrari SF90   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   суперкар   
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1  комментарий
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Вася Полчаса назад
мотор целый, остальное подшпаклюют и толкнут как небитанекрашена
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