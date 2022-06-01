В Великобритании водитель гиперкара Ferrari протаранил пять припаркованных автомобилей и убежал с места ДТП

Тысяча лошадиных сил Ferrari SF90 Stradale — это круто, но в подходящем месте и в умелых руках! Камера видеонаблюдения засняла момент, когда дорогой гиперкар на полной скорости врезается в припаркованные автомобили в Хейлсоуэне, что недалеко от Бирмингема.

0 Источник: К счастью, о пострадавших в результате инцидента не сообщается, хотя водителя суперкара на момент прибытия спасателей уже не было. Полиция говорит, что легко найдёт владельца, учитывая эксклюзивность Ferrari SF90 Stradale.

Это самый мощный серийный Ferrari на данный момент. SF90 оснащен гибридной силовой установкой мощностью 1000 л.с. В результате он способен разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 2,5 секунды, а до 200 км/ч— за 6,7 секунды. 2022-06-01T14:04:32+03:00 Это самый мощный серийный Ferrari на данный момент. SF90 оснащен гибридной силовой установкой мощностью 1000 л.с. В результате он способен разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 2,5 секунды, а до 200 км/ч— за 6,7 секунды.

0 Источник: Ferrari SF90 Stradale стоит около 500 000 фунтов стерлингов или 630 000 долларов.