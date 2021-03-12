Охранник спас коллегу от неминуемой гибели за секунду до тарана фурой

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Исключительное везение! Именно эти слова приходят в голову после просмотра видео, на котором большегруз наезжает на небольшую будку.
По словам очевидца, водитель припарковал фуру в подмосковном Климовске и отошел по своим делам. Автомобиль внезапно начал двигаться под уклон, сбил фургон и добрался до сторожевой будки, в которой несколько секунд назад находился охранник.
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Метки: Климовск ПОДМОСКОВЬЕ авто большегруз видео дтп спасение фура
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