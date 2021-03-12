Охранник спас коллегу от неминуемой гибели за секунду до тарана фурой

Неожиданный поворот: девушка пригласила парня на свидание, утаив одну деталь

В Бразилии водитель выжил в сплющенном грузовиками автомобиле

В Чехии очевидец оттащил упавшего пенсионера с путей за несколько секунд до приезда поезда

Кортеж Зеленского врезался в автобус с детьми в Запорожье

В Ангарске таксист подставил свой автомобиль под автобус, чтобы спасти мальчика, зажатого в дверях

После такого не выживают! За водителем этой иномарки явно присматривает ангел-хранитель