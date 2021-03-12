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Охранник спас коллегу от неминуемой гибели за секунду до тарана фурой

Охранник спас коллегу от неминуемой гибели за секунду до тарана фурой (4 фото + 1 видео)

Автор:
12 марта 2021 08:12
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Климовск   ПОДМОСКОВЬЕ   авто   большегруз   видео   дтп   спасение   фура   
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Исключительное везение! Именно эти слова приходят в голову после просмотра видео, на котором большегруз наезжает на небольшую будку.

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Метки: Климовск   ПОДМОСКОВЬЕ   авто   большегруз   видео   дтп   спасение   фура   
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6  комментариев
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26k
Aqueronte 55 минут назад
Главное, все живы, а будку новую поставят.
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5k
кот базилий 18 минут назад
У меня было похожее - только отошел и туда трактор "Беларусь" припарковался.5 сек прошло всего.
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13k
Аристарх Похер Полчаса назад
День Рождения только раз в году. Это не про него.
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13k
Габит Калыков Полчаса назад
Там же скользко! Фура забралась на горку, а удержаться не смогла.
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3k
insaider 39 минут назад
Молодец,всё вовремя сделал!
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3k
panama 42 минуты назад
Молодец! Успел шлагбаум открыть))
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