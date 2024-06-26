В Екатеринбурге таксист выгонял девушку из машины, потому что она красилась во время поездки

В итоге водитель дозвонился в службу поддержки, чтобы завершить поездку. На громкой связи ему ответили, что использование косметики допускается в такси и девушка не нарушала никаких правил. Однако мужчина всё равно потребовал завершить поездку, так как не захотел выполнять заказ.

