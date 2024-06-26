В Екатеринбурге таксист выгонял девушку из машины, потому что она красилась во время поездки

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Водитель посчитал, что девушка ведет себя неуважительно и может запачкать салон, а на услуги химчистки "денег у него нет". Когда мужчина остановился и пытался дозвониться в службу поддержки, пассажирка снимала происходящее на видео.
В итоге водитель дозвонился в службу поддержки, чтобы завершить поездку. На громкой связи ему ответили, что использование косметики допускается в такси и девушка не нарушала никаких правил. Однако мужчина всё равно потребовал завершить поездку, так как не захотел выполнять заказ.
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