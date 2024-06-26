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В Екатеринбурге таксист выгонял девушку из машины, потому что она красилась во время поездки

В Екатеринбурге таксист выгонял девушку из машины, потому что она красилась во время поездки

Автор:
26 июня 2024 11:01
Сообщество : Таксисты
Метки: Видео   Такси   Таксист   авто   екатеринбург   конфликт   
643
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Водитель посчитал, что девушка ведет себя неуважительно и может запачкать салон, а на услуги химчистки "денег у него нет". Когда мужчина остановился и пытался дозвониться в службу поддержки, пассажирка снимала происходящее на видео.

В итоге водитель дозвонился в службу поддержки, чтобы завершить поездку. На громкой связи ему ответили, что использование косметики допускается в такси и девушка не нарушала никаких правил. Однако мужчина всё равно потребовал завершить поездку, так как не захотел выполнять заказ.

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Метки: Видео   Такси   Таксист   авто   екатеринбург   конфликт   
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6  комментариев
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15k
Jearom 12 минут назад
есть продолжение: он высади ее прямо на трассе кольцевой дороги - где в принципе запрещена высадка пассажиров. В компании извинились, обещали что это водитель к даме больше не приедет и выдали промокод на 100 рублей.
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18k
Kostick 19 минут назад
хорошо не кормилицу брила)))
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2k
Руслана Тарасова 22 минуты назад
Такси, это что, косметический салон? А в службе поддержки такси работают идиоты. Мы все хотим, что бы в вызванном такси было чисто, аккуратно, не было посторонних запахов, то есть по просто ни чем не воняло. Я полностью на стороне таксиста.
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3k
WisImp Полчаса назад
А потом вот такие отпечатки оставляют :)
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