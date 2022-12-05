472
3
1
В подмосковной Ивантеевке таксист выехал на ж/д пути прямо перед приближающейся электричкой «Москва – Фрязино». Состав протащил легковушку больше сотни метров.
Предыдущая часть
Предыдущая часть
Источник:
Состояние водителя оценивают как тяжёлое, он находится в реанимации. Пассажир уже пришёл в сознание.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку по факту происшествия.
Источник:
Ссылки по теме:
- Авария дня. Всё, дальше не поедем!
- Авария дня. В Алтайском крае пожилой таксист забрал с собой на тот свет двух человек
- В Подмосковье таксист выехал наперерез движущемуся поезду
- Авария дня. Начинающий таксист устроил массовое ДТП на МКАД
- Авария дня. Пассажирка такси и её маленькая внучка погибли в ДТП в Гродненской области
Метки: аварии авария дня авто везение видео дтп жд переезд такси
Новости партнёров
реклама
Тормозить перед каждым переездом, а потом разгоняться нереально.
Да и ко всему прочему это даёт потерю времени в несколько минут и как следствие увеличение времени ожидания для стоящих на переезде автомобилей.