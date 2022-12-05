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Авария дня. В Подмосковье таксист столкнулся с электричкой на ж/д переезде

Авария дня. В Подмосковье таксист столкнулся с электричкой на ж/д переезде

Автор:
05 декабря 2022 11:32
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   везение   видео   дтп   жд переезд   такси   
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В подмосковной Ивантеевке таксист выехал на ж/д пути прямо перед приближающейся электричкой «Москва – Фрязино». Состав протащил легковушку больше сотни метров.
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Метки: аварии   авария дня   авто   везение   видео   дтп   жд переезд   такси   
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8  комментариев
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Б.Касторский 2 часа назад
Всегда удивляли люди, считающие, что если приедут раньше на пару минут, это изменит их жизнь. Ведь останется лишних пару минут... ну не знаю, на просмотр телевизора? На валяние на диване? А жизнь? Да что такое! Можно перезагрузить, наверное. Поэтому что такое поезд? Не трамвай, объедет!
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Горожанин 41 минуту назад
Вообще удивляют такие машинисты. Ну, ты видишь переезд, да ещё необорудованный в полной мере. Ну, притормози, посмотри налево и направо, убедись, что никто не едет. Неужели нет никакого чувства самосохранения от головной боли, проверок, объясненинмй. А премии? О родных хотя бы своих подумали, о детях. Ну, тупые.
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Олег

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