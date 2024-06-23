В Китае автоледи устроила настоящий переполох на дороге

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Она не справилась с управлением и чуть не раздавила насмерть аж трех мотоциклистов.
Дама за рулем ни с того, ни с чего начала кружить около перехода и влетела в недоумевающих байкеров. Пострадали 3-е мужчин.
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