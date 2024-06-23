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В Китае автоледи устроила настоящий переполох на дороге

В Китае автоледи устроила настоящий переполох на дороге

Автор:
23 июня 2024 10:02
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   Китай   автоледи   дорога   мотоцикл   не справилась с управлением   
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Она не справилась с управлением и чуть не раздавила насмерть аж трех мотоциклистов.

Дама за рулем ни с того, ни с чего начала кружить около перехода и влетела в недоумевающих байкеров. Пострадали 3-е мужчин.

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Метки: Видео   Китай   автоледи   дорога   мотоцикл   не справилась с управлением   
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4  комментария
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2k
Провокатор 49 минут назад
В камасутре видел подобную позицию, но в этой никак не могу понять что у мужика между ног?
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3k
Igor Grishaev 45 минут назад
Ей просто не показали, как выключать заднюю передачу.
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779
tokol 55 минут назад
Идет охота на хрустов, идет охота!!!!
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20k
banzai7 Час назад
Любая женщина за рулём:
"Что-то идёт не так? Продолжаем давить на газ!"
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Infinite
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 2146 постов (2095 в горячем)

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