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В Сургуте автоледи на внедорожнике перепутала педали и влетела в ТРЦ

В Сургуте автоледи на внедорожнике перепутала педали и влетела в ТРЦ

Автор:
23 июня 2024 10:00
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   авто   автоледи   внедорожник   перепутала педали   сургут   
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ДТП произошло накануне утром. Автоледи остановилась на подземной парковке «Сургут Сити Молла» и вышла из машины, но двигатель не заглушила. В какой-то момент автомобиль тронулся с места и заехал прямо в выход «D».

Женщина на ходу запрыгнула в машину, но остановить ее не смогла. На полном ходу она въехала в стеклянные двери.

По сообщениям очевидцев, женщина была трезва, просто «перепутала педальки».

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Метки: Видео   авто   автоледи   внедорожник   перепутала педали   сургут   
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