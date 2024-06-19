Трактор въехал в толпу в Индии

Гонка тракторов в деревне Домели (Пенджаб, Индия) закончилась драматичным инцидентом. Один из участников гонки въехал в толпу зрителей.
Тревожный видеоролик, снятый в деревне Домели (Пенджаб, Индия), показывает гонку на тракторах, которая закончилась драматическим инцидентом.
Водитель красного трактора не справился с управлением и въехал в толпу зрителей. Начался самый настоящий хаос, и люди в панике разбегались, спасая свои жизни. По меньшей мере десять зрителей были госпитализированы, а некоторые получили очень серьёзные травмы. Среди пострадавших имеются дети.
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Обсуждая этот случай, немало пользователей интернета считают, что местному правительству стоило подумать о мерах безопасности на подобном мероприятии, а теперь, когда беда пришла, выплатить пострадавшим компенсацию. Другие комментаторы уверены, что зрители знали, какое опасное шоу собираются посетить, и должны сами брать на себя ответственность за тот риск, которому подверглись. Известно, что полиция начала расследование инцидента — конфисковано три трактора и задержаны четверо человек.
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