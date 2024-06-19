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Трактор въехал в толпу в Индии

Трактор въехал в толпу в Индии

Автор:
19 июня 2024 08:05
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   Индия   в мире   гонка   инцидент   трактор   
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Гонка тракторов в деревне Домели (Пенджаб, Индия) закончилась драматичным инцидентом. Один из участников гонки въехал в толпу зрителей.

Тревожный видеоролик, снятый в деревне Домели (Пенджаб, Индия), показывает гонку на тракторах, которая закончилась драматическим инцидентом.

Водитель красного трактора не справился с управлением и въехал в толпу зрителей. Начался самый настоящий хаос, и люди в панике разбегались, спасая свои жизни. По меньшей мере десять зрителей были госпитализированы, а некоторые получили очень серьёзные травмы. Среди пострадавших имеются дети.

Обсуждая этот случай, немало пользователей интернета считают, что местному правительству стоило подумать о мерах безопасности на подобном мероприятии, а теперь, когда беда пришла, выплатить пострадавшим компенсацию. Другие комментаторы уверены, что зрители знали, какое опасное шоу собираются посетить, и должны сами брать на себя ответственность за тот риск, которому подверглись. Известно, что полиция начала расследование инцидента — конфисковано три трактора и задержаны четверо человек.

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Метки: Видео   Индия   в мире   гонка   инцидент   трактор   
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11k
Алексей Полчаса назад
Опять Кари обнюхались
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Отвратительный Мужик 5 минут назад
В Индии техники безопасности не существует. А поездив по индийским дорогам я понял , что и правил дорожного движения тоже нет.
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mindflixx
  • Дата регистрации: 02.10.2013
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