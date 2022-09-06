В Хорватии разбили 1 из 3 существующих Pagani Zonda HP Barchetta стоимостью 15 миллионов евро

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Аварии с участием дорогих спортивных автомобилей на встречах владельцев суперкаров не редкость. Pagan Zonda HP Barchetta — один из трех автомобилей, построенных через четыре года после первоначального производственного цикла Zonda. Новые автомобили стоили от 15 миллионов евро, но на самом деле до клиентов дошли только два; третий был для самого Горацио Пагани.
В Хорватии в ДТП попал уникальный суперкар Pagani Zonda HP Barchetta. Ультраэксклюзивный родстер стоимостью 15 миллионов евро является одним из самых дорогих автомобилей ХХ века.
Pagani Zonda HP Barchetta разбили во время автопробега суперкаров в Загребе. Суперкар занесло на относительно небольшой скорости, в результате чего он ударился задней частью о встречный Ford.
Pagani Zonda HP Barchetta разбили во время автопробега суперкаров в Загребе. Суперкар занесло на относительно небольшой скорости, в результате чего он ударился задней частью о встречный Ford.
У кабриолета вырвано заднее колесо, нет части антикрыла и куда-то отлетели левые задние фонари. Учитывая, что кузовные детали – карбоновые, ремонт суперкара будет очень дорогим.
Pagani Zonda HP Barchetta – самая дорогая и эксклюзивная версия суперкара. Всего изготовлено всего три таких кабриолета с 7,3-литровым 800-сильным V12 от Mercedes-AMG.
На момент появления в 2018 году Pagan Zonda HP Barchetta был самым дорогим новым автомобилем в мире. Однако с тех пор появились еще более дорогие Bugatti La Voiture Noire и Roll-Royce Boat Tail.
На момент появления в 2018 году Pagan Zonda HP Barchetta был самым дорогим новым автомобилем в мире. Однако с тех пор появились еще более дорогие Bugatti La Voiture Noire и Roll-Royce Boat Tail.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Pagani Zonda Zonda авто автомобили видео дтп спорткар суперкар
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