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В Хорватии разбили 1 из 3 существующих Pagani Zonda HP Barchetta стоимостью 15 миллионов евро

В Хорватии разбили 1 из 3 существующих Pagani Zonda HP Barchetta стоимостью 15 миллионов евро

Автор:
06 сентября 2022 09:35
Метки: Pagani Zonda   Zonda   авто   автомобили   видео   дтп   спорткар   суперкар   
3121
3
1
Аварии с участием дорогих спортивных автомобилей на встречах владельцев суперкаров не редкость. Pagan Zonda HP Barchetta — один из трех автомобилей, построенных через четыре года после первоначального производственного цикла Zonda. Новые автомобили стоили от 15 миллионов евро, но на самом деле до клиентов дошли только два; третий был для самого Горацио Пагани.

Источник:

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Метки: Pagani Zonda   Zonda   авто   автомобили   видео   дтп   спорткар   суперкар   
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15  комментариев
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4k
Димка Смола/67 2 дня назад
Отдайте Армяням в гаражи, чер чес заберете как новую !
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4k
Василий 3 часа назад
- Чем отличается суперкар от обычного автомобиля?
- При аварии стоимость не покрыть, даже если виноватого полностью отдать на органы.
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9k
Привыкли руки к топорам. День назад
Говномашина
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7k
Serjio 2 дня назад
А что это за гавняни, удар вскользь на скорости 50 км\час оторвало колесо??? А как он ездит на овер скоростях с такой то прочностью?
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14k
Типа граф 2 дня назад
Ну , дорогой тачку сделать не сложно , нашпиговал любую алмазами и готово !
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36k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 дня назад
я что то пропустил ? и в Хорватии миллиардеры тусят?
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5k
Станислав 2 дня назад
Директор страховой сейчас постарел лет на 10
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10k
Oleg 2 дня назад
не пойму, как можно садится за руль такой машины и не взять хотя бы какого-нибудь захудалого курса автоГонщегДляЧайнегов? чтоб тебя научили ездить на самолёте.
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−96
Сигизмунд Лазаревич 2 дня назад
Дороговато парни приехали потрахаться...
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4
Vladimir 2 дня назад
Ждём ответа от ВАЗ в производстве таких машин.
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Комментарий удален
−65
10k
kaboza 2 дня назад
фонари и кевларовые детали хня, подвеска, движка сзади, тормоза, выхлоп..
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3k
Григорий 2 дня назад
пагани пагани, что такое пагани?, сборная солянка? почему конструктор - стоит так дорого?
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