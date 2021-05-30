В России думают обязать автовладельцев ставить алкозамки

"Если человек хоть раз попался - мы сейчас с ГИБДД прорабатываем эту историю - на нетрезвом вождении за рулем, он вносится в базу. С ГИБДД проговариваем, чтобы изменить правила таким образом, чтобы все автомобили нарушителя, на которых он ездит, были принудительно за его счет оборудованы алкозамком. Раз уже попался, если хочешь опять ехать за рулем - ставь алкозамок, и тогда каждая твоя поездка должна сопровождаться подтверждением", - сказал Шпак.

Заместитель министра заметил, что высокий спрос на такие замки может быть у таки и каршеринговых компаний (вот уж каршерингу точно надо!)