В России думают обязать автовладельцев ставить алкозамки

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Минпромторг и ГИБДД начинает обсуждать тему установки алкозамков для всех, кто хоть раз привлекался к административной ответственности за вождение в пьяном виде.
Суть идеи в том, что машина попросту не заведется, если в дыхании водителя есть алкоголь. Стоимость одного такого замка может варьироваться от 25 до 120 тысяч рублей и ставить его будет нарушитель за свой счет.
"Если человек хоть раз попался - мы сейчас с ГИБДД прорабатываем эту историю - на нетрезвом вождении за рулем, он вносится в базу. С ГИБДД проговариваем, чтобы изменить правила таким образом, чтобы все автомобили нарушителя, на которых он ездит, были принудительно за его счет оборудованы алкозамком. Раз уже попался, если хочешь опять ехать за рулем - ставь алкозамок, и тогда каждая твоя поездка должна сопровождаться подтверждением", - сказал Шпак.
Заместитель министра заметил, что высокий спрос на такие замки может быть у таки и каршеринговых компаний (вот уж каршерингу точно надо!)
Заместитель министра заметил, что высокий спрос на такие замки может быть у таки и каршеринговых компаний (вот уж каршерингу точно надо!)
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Такое предлагать в России не реально!
Даже здесь ниже куча предложений, как обойти такой замок если уж надо.
25 лет назад, по молодости я попался.
Глупо и во дворе, но это же ничего не оправдывает, ну да ладно.
Отгулял полторашку.
По сути искупил.
15 лет назад, как бросил вообще употреблять.
Мне замок? Да еще за мой счет?
Да идите нахрен.
Я тогда его тупо просто обойду.
20 лет в сервисе по ремонту автоэлектроники.
Обманку поставлю.
Почему то, у нас наказание не считается завершенным, если тебе даже и влупили искупление (срок там, еще какое то наказание.
И что? Скажешь ок, всё понимаю братан?
А замок ставится тем, кто попадался.
Как правило - налетают не попавшиеся, логично? Ставить всем?
Я свое осознал, мне ставить нет смысла. Есть смысл, кто регулярно попадается, т.е. рецидивист.
А у нас шашкой махнут, и поставят всем - превентивно.
Собственно говоря - бабло хотят отмыть, согласен? ))
С помощью насоса прокачиваешь этот алкозамок и всё.