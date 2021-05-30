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В России думают обязать автовладельцев ставить алкозамки

В России думают обязать автовладельцев ставить алкозамки (3 фото)

Автор:
30 мая 2021 18:03
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   авто   жить в россии   законопроекты   машина   правила   
1311
3
Минпромторг и ГИБДД начинает обсуждать тему установки алкозамков для всех, кто хоть раз привлекался к административной ответственности за вождение в пьяном виде.

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Метки: Россия   авто   жить в россии   законопроекты   машина   правила   
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63  комментария
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1k
dranvlad 3 часа назад
Похоже какой то хрен купил себе завод по производству этих замков или на откате
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8k
Valiko 3 минуты назад
По такой аналогии сначала нужно обязать депутатов проходить полиграф каждый день перед работой на предмет не воровал\взятки не брал\законы не нарушал. Тут нарушителей будет на порядок больше, а последствия нарушений кратно хуже.
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1k
Георгий 4 минуты назад
А если не собственник? А езда по доверенности, а с открытой страховкой? А если трое в страховке не привлекались, а один привлекался? Херня из под коня,а не инициатива.
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13k
Роман 5 минут назад
Я думаю, быдло, которое за руль пьяным садится нужно как минимум пожизненно лишать прав.
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1k
Геннадьич 19 минут назад
А эти предлагальщики с техникой, физикой и вообще с головой дружат?
Такое предлагать в России не реально!
Даже здесь ниже куча предложений, как обойти такой замок если уж надо.
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3k
Allmaster 38 минут назад
Да ну на!
25 лет назад, по молодости я попался.
Глупо и во дворе, но это же ничего не оправдывает, ну да ладно.
Отгулял полторашку.
По сути искупил.
15 лет назад, как бросил вообще употреблять.
Мне замок? Да еще за мой счет?
Да идите нахрен.
Я тогда его тупо просто обойду.
20 лет в сервисе по ремонту автоэлектроники.
Обманку поставлю.
Почему то, у нас наказание не считается завершенным, если тебе даже и влупили искупление (срок там, еще какое то наказание.
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45
ton 40 минут назад
Самого ловили по этому делу-и без всяких законов себе поставил, потому что реально страшно, не дай боже кому-то нанести вред по пьянке
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3k
Maikie 43 минуты назад
"Допустим , я выпил девушка / жена и.т.д не пила , разблокировала и поехали..."
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19k
Альберт 47 минут назад
А "этим" тоже будут ставить?
Ссылка www.youtube.com


Ссылка www.youtube.com
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11k
Великий Кормчий 49 минут назад
Говорящая фамилия, - Шпак.
Говорящая фамилия, - Шпак.Посмотреть
Говорящая фамилия, - Шпак.
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34k
Олег Час назад
стоимость этой приблуды от силы 2000рублей. Ставьте в обязательном порядке на новые авто вместе с глонасом.
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9k
FFDF Час назад
Бесполезно!
С помощью насоса прокачиваешь этот алкозамок и всё.
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5k
SR Час назад
Да уж сразу всем кандалы с ошейниками выдайте и клеймо на лоб. Все равно, к этому идем.
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−16
vova old Час назад
значит производитель или импортер занес куда-то толстый конверт ну или в русских традициях ящики из под ксероксной бумаги
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143
Шурман Час назад
У нас уже давно ставят , после 2второго залета на алкоголе меня предупредили что поставят но вот маленькая проблема :) машина оформлена на фирму а вторая на жену :) от фирмы я даю запрет с стороны жены тоже запрет :) пускай куда угодно ставят , я не знаю в ваших глазах это я много выпил или нет но при норме 0.35 у меня первый раз было 0.38 второй раз это 0.41 это 2 бутылки пива или бутылка пива и стакан вина , я общаюсь с местными так у каждого по 4-5 залетов .
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20k
Mike Miller Час назад
Если только Ротенберг со своего счета снимет деньги и не а них поставит эти замки...тогда я буду не против
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1k
Роман 2 часа назад
Если только для тех кого ловили на алкашке то надо 2 замка, первый на двери, а уже второй на зажигание!!!!
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10k
Alex 2 часа назад
Алкотестер (продувание) с автозамком стоит от 1000 рублей на АлиЭкспресс. Устанавливать будут явно не российского производства. Нам их будут втюхивать от 25 тыр при гарантии в 1 год. Интересно, кто будет отвечать за этот бизнес?
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1k
Moon24 2 часа назад
Если не для всех замки а лишь для тех кто попадался то нормально . Может быть сбережет чужую жизнь или судьбу
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2k
* You All 2 часа назад
хоть что-то полезное. ещё надо наркозамки запилить
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−15
Лучший Друг 2 часа назад
все автомобили нарушителя, на которых он ездит. А как проверить? По страховке? А если страховка без ограничений?
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