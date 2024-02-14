Chrysler представил концепт электромобиля с семью дверями и салоном из переработанного мусора

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Chrysler рассекретил концепт-кар Halcyon, построенный на перспективной модульной электрической платформе STLA Large. Прототип оснащён автопилотом четвёртого уровня, его распашные боковые двери дополнены подъёмными секциями.
Архитектуру STLA Large предполагается использовать как минимум для шести новых электромобилей до 2026 года. Среди них будут и модели Chrysler. Впрочем, маловероятно, что Halcyon пойдёт в серию в таком виде. Хотя бы из-за отсутствия центральной стойки кузова и сложных дверей, сочетающихся с подъёмными секциями крыши.
Каплевидный дизайн кузова должен обеспечивать минимальное аэродинамическое сопротивление. Свой вклад в это вносят и ультракомпактные камеры вместо боковых зеркал. Площадь остекления очень большая. Клиренс едва превышает 100 миллиметров.
Halcyon — это хэтчбек, хотя его легко принять за седан. Сзади установлены подвижные спойлер и диффузор. Машина стоит на 22-дюймовых колёсах с шинами размерности 255/35.
Chrysler декларирует наличие в концепте технологии беспроводной зарядки. Это означает, что в теории электрический Halcyon может заряжаться на ходу, от дорожного полотна. Тяговые батареи литий-серные. В них нет марганца, кобальта и никеля, что снижает их углеродный след сразу на 60%.
Автомобиль может передвигаться в полностью автономном режиме. В нём руль и педали убираются, а стёкла можно сделать непрозрачными. Есть «режим наблюдения за звёздами», в котором кресла откидываются назад, а информация о созвездиях проецируется дополненной реальностью на лобовое стекло.
Интерьер на 95% изготовлен из экологически чистых материалов вторичной переработки. В частности, на руль пошли компакт-диски. Также широко используются пластиковые бутылки. Различные команды можно подавать голосом, а подтверждать биометрическими данными.
Упрощённая версия Chrysler Halcyon должна стать преемником снятого с производства седана 300С, ведущего историю с 2004 года. Это будет электромобиль, но успеют ли американцы внедрить в серию все заявленные технологии, неизвестно.
Каплевидный дизайн кузова должен обеспечивать минимальное аэродинамическое сопротивление. Свой вклад в это вносят и ультракомпактные камеры вместо боковых зеркал. Площадь остекления очень большая. Клиренс едва превышает 100 миллиметров.
Halcyon — это хэтчбек, хотя его легко принять за седан. Сзади установлены подвижные спойлер и диффузор. Машина стоит на 22-дюймовых колёсах с шинами размерности 255/35.
Chrysler декларирует наличие в концепте технологии беспроводной зарядки. Это означает, что в теории электрический Halcyon может заряжаться на ходу, от дорожного полотна. Тяговые батареи литий-серные. В них нет марганца, кобальта и никеля, что снижает их углеродный след сразу на 60%.
Автомобиль может передвигаться в полностью автономном режиме. В нём руль и педали убираются, а стёкла можно сделать непрозрачными. Есть «режим наблюдения за звёздами», в котором кресла откидываются назад, а информация о созвездиях проецируется дополненной реальностью на лобовое стекло.
Интерьер на 95% изготовлен из экологически чистых материалов вторичной переработки. В частности, на руль пошли компакт-диски. Также широко используются пластиковые бутылки. Различные команды можно подавать голосом, а подтверждать биометрическими данными.
Упрощённая версия Chrysler Halcyon должна стать преемником снятого с производства седана 300С, ведущего историю с 2004 года. Это будет электромобиль, но успеют ли американцы внедрить в серию все заявленные технологии, неизвестно.
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