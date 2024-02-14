FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 12506 постов • 850 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Chrysler представил концепт электромобиля с семью дверями и салоном из переработанного мусора

Chrysler представил концепт электромобиля с семью дверями и салоном из переработанного мусора

Автор:
14 февраля 2024 15:44
Сообщество : Автомир
Метки: Chrysler   Halcyon   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   концепт   машина   электромобиль   
1220
13
Chrysler рассекретил концепт-кар Halcyon, построенный на перспективной модульной электрической платформе STLA Large. Прототип оснащён автопилотом четвёртого уровня, его распашные боковые двери дополнены подъёмными секциями.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Chrysler   Halcyon   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   концепт   машина   электромобиль   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
60k
dima423 2 часа назад
Ну если салон из мусора...то надо брать)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
869
netBuG 58 минут назад
Фи, из переработанного мусора... У соседа вон - сиденья из непереработанного мусора, а двери при открытии раскладываются на 3-5 частей каждая!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
210
Александр Кузнецов Час назад
Chrysler.. А значит - проблемы с двиглом и коробкой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
SolomonA 2 часа назад
Учитывая комплекцию среднего американца - решение с дверьми будет востребовано. В такую калитку любой жирдяй пролезет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

24293



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
13 советских плакатов, которые делались на полном серьёзе, но сегодня вызывают недоумение и улыбку
13 советских плакатов, которые делались на полном серьёзе, но сегодня вызывают...
Набирающие популярность в сообществах
Намешалось
Намешалось
С добрым утром
С добрым утром
Кто пойдет на выборы президента России
Кто пойдет на выборы президента России
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Очень мудрый человек

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#автомир#факты#в мире#авто аварии#Россия#Реакция#история#Разное
#животные#машина#интересное#забавно#аварии#кот#Автовсячина#собака#полиция#истории
#Прикол#автомобили#интересно#позитив#ДТП#США#люди#природа#конфликт#кино
Кто пойдет на выборы президента России Кто пойдет на выборы президента России Производитель российских электрокаров Атом показал обновлённый дизайн автомобиля Производитель российских электрокаров Атом показал обновлённый дизайн автомобиля Toyota рассекретила концепты двух новых электрических Land Cruiser Toyota рассекретила концепты двух новых электрических Land Cruiser Спорткары будущего, представленные на токийской выставке Japan Mobility Show Спорткары будущего, представленные на токийской выставке Japan Mobility Show Toyota привезла на выставку концепт электрического спорткара FT-Se Toyota привезла на выставку концепт электрического спорткара FT-Se Раритетный 95-летний Rolls-Royce Phantom II превратили в электрокар Раритетный 95-летний Rolls-Royce Phantom II превратили в электрокар

На что жалуетесь?

Вернуться