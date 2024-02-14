Chrysler представил концепт электромобиля с семью дверями и салоном из переработанного мусора

Архитектуру STLA Large предполагается использовать как минимум для шести новых электромобилей до 2026 года. Среди них будут и модели Chrysler. Впрочем, маловероятно, что Halcyon пойдёт в серию в таком виде. Хотя бы из-за отсутствия центральной стойки кузова и сложных дверей, сочетающихся с подъёмными секциями крыши.



Каплевидный дизайн кузова должен обеспечивать минимальное аэродинамическое сопротивление. Свой вклад в это вносят и ультракомпактные камеры вместо боковых зеркал. Площадь остекления очень большая. Клиренс едва превышает 100 миллиметров.



Halcyon — это хэтчбек, хотя его легко принять за седан. Сзади установлены подвижные спойлер и диффузор. Машина стоит на 22-дюймовых колёсах с шинами размерности 255/35.



Chrysler декларирует наличие в концепте технологии беспроводной зарядки. Это означает, что в теории электрический Halcyon может заряжаться на ходу, от дорожного полотна. Тяговые батареи литий-серные. В них нет марганца, кобальта и никеля, что снижает их углеродный след сразу на 60%.



Автомобиль может передвигаться в полностью автономном режиме. В нём руль и педали убираются, а стёкла можно сделать непрозрачными. Есть «режим наблюдения за звёздами», в котором кресла откидываются назад, а информация о созвездиях проецируется дополненной реальностью на лобовое стекло.



Интерьер на 95% изготовлен из экологически чистых материалов вторичной переработки. В частности, на руль пошли компакт-диски. Также широко используются пластиковые бутылки. Различные команды можно подавать голосом, а подтверждать биометрическими данными.



Упрощённая версия Chrysler Halcyon должна стать преемником снятого с производства седана 300С, ведущего историю с 2004 года. Это будет электромобиль, но успеют ли американцы внедрить в серию все заявленные технологии, неизвестно.