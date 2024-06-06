Зачем так летать по городским дорогам?

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Ночью в Волгограде на пересечении проспекта Ленина и улицы Комсомольской 21-летний водитель автомобиля Опель Астра вылетел на перекрёсток на красный сигнал светофора и врезался на полном ходу в Форд Фокус, который дважды перевернулся и влетел в бордюр. Трое молодых людей из Фокуса оказались в больнице - 23-летний водитель и пассажирки 21 года и 19 лет. Отмечается, что улица, по которой летела Астра имеет ограничение скорости 40 км/ч.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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